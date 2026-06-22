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پانپور: سی آر پی ایف کی جانب سے نیام صاحب لدھو علاقے میں مفت طبی کیمپ کا انعقاد
کیمپ کے دوران مریضوں میں مفت ادویات بھی تقسیم کی گئیں تاکہ ضرورت مند افراد بروقت علاج سے مستفید ہو سکیں۔
Published : June 22, 2026 at 3:43 PM IST
پلوامہ: (سید عادل مشتاق) سینٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) کی 185 بٹالین نے پانپور کے دور افتادہ علاقے نیام صاحب لدھو میں مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا، جس سے علاقے کے 300 سے زائد افراد نے فائدہ اٹھایا۔
طبی کیمپ میں ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم نے مریضوں کا معائنہ کیا اور مختلف بیماریوں میں مبتلا افراد کو ضروری طبی مشورے اور علاج فراہم کیا۔ کیمپ کے دوران مریضوں کی صحت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور انہیں مناسب علاج سے متعلق رہنمائی بھی دی گئی۔
پروگرام کے دوران مریضوں میں مفت ادویات بھی تقسیم کی گئیں تاکہ ضرورت مند افراد بروقت علاج سے مستفید ہو سکیں۔
سی آر پی ایف افسروں نے اس موقعے پر بتایا کہ اس پروگرام کا بنیادی مقصد دور دراز علاقوں میں رہنے والے غریب اور ضرورت مند افراد کو بہتر طبی سہولیات فراہم کرنا ہے، جہاں اکثر معیاری طبی خدمات تک رسائی محدود ہوتی ہے۔
مقامی لوگوں نے سی آر پی ایف کی اس عوامی فلاحی کاوش کو سراہتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے طبی کیمپ نہ صرف غریب لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں بلکہ عوام اور سیکورٹی فورسز کے درمیان بہتر تعلقات قائم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
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