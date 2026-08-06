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امرناتھ یاترا: 4.70 لاکھ کا ہندسہ عبور کرتے ہوئے 1,801 یاتری بالتل کے لیے روانہ
خطے میں موسمی خدشات کے باوجود قافلے کی روانگی جاری ہے۔ وادی کے کچھ حصوں میں گرچ چمک اور بارشوں کا الرٹ ہے۔
Published : August 6, 2026 at 10:10 AM IST|
Updated : August 6, 2026 at 11:07 AM IST
سری نگر: اس سال کی امرناتھ یاترا کا 28 واں قافلہ جمعرات کو علی الصبح جموں کے بھگوتی نگر یاتری نواس سے روانہ ہوا، جس میں 1,801 یاتریوں کو بالتل بیس کیمپ پہنچایا گیا، جس میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں و کشمیر میں بڑے پیمانے پر بارش اور گرج چمک کے ساتھ طوفان کی پیش گوئی کی گئی تھی۔
حکام نے بتایا کہ قافلہ سخت حفاظتی انتظامات کے تحت صبح 2:45 بجے روانہ ہوا،زونل پولیس کنٹرول روم، جموں کے مطابق اس بیچ میں 1347 مرد، 351 خواتین، 89 سادھو اور 14 سادھویاں شامل تھیں۔ یاتریوں نے 74 گاڑیوں میں سفر کیا، جن میں 40 بسیں، 12 درمیانی موٹر گاڑیاں، 19 ہلکی موٹر گاڑیاں اور تین دو پہیہ گاڑیاں شامل ہیں۔
اس قافلے کی روانگی کے ساتھ، خطے میں موسم سے متعلق خدشات کے باوجود یاترا جاری ہے، ہندوستان کے محکمہ موسمیات نے اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں و کشمیر میں بڑے پیمانے پر ہلکی سے درمیانی بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اگلے دو دنوں کے دوران بارش کی سرگرمی کافی حد تک پھیلے رہنے کی توقع ہے۔
محکمہ موسمیات نے کشمیر کے کچھ حصوں میں 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گرج چمک کے ساتھ گرج چمک اور تیز ہواؤں کی بھی وارننگ دی ہے۔ جموں ڈویژن کے لیے، اس نے الگ تھلگ شدید بارش، سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ، مٹی کے تودے گرنے اور پتھراؤ کے بارے میں خبردار کیا ہے۔
آج پیشن گوئی کے مطابق سری نگر میں ہلکی بارش یا گرج چمک کے ساتھ جزوی طور پر ابر آلود آسمان رہنے کا امکان ہے، جب کہ جموں میں ہلکی سے درمیانی بارش یا گرج چمک کے ساتھ عام طور پر ابر آلود حالات رہنے کی توقع ہے۔
تازہ ترین قافلہ سالانہ یاترا کے 4.70 لاکھ کے ہندسے کو عبور کرنے کے ایک دن بعد روانہ ہوا، یہاں تک کہ حکام نے دفعہ 370 کی منسوخی کی ساتویں سالگرہ کے موقع پر احتیاطی تدابیر کے طور پر بدھ کے روز تازہ اور واپسی یاترا کے قافلوں کی نقل و حرکت کو عارضی طور پر معطل کر دیا۔
بدھ کو کسی بھی نئے قافلے کو بھگوتی نگر سے بالتل کے لیے جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اسی طرح دن کے وقت بالتال سے جموں کی طرف کسی بھی قافلے کو واپسی کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔
تاہم حکام نے کہا کہ یاترا بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہی۔ بالتال بیس کیمپ میں پہلے سے تعینات زائرین کو مقدس غار کی زیارت کرنے اور مقررہ وقت کے مطابق درشن کرنے کی اجازت دی گئی۔
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، بدھ کے روز 2,943 عقیدت مندوں نے غار کے درشن کئے۔ ان میں 1850 مرد، 868 خواتین، 38 بچے، 39 سادھو، 12 سادھویاں، دو خواجہ سرا اور 134 سیکورٹی اہلکار شامل تھے۔
بدھ کی آمد کے ساتھ ہی یاترا کے دوران درشن کرنے والے یاتریوں کی مجموعی تعداد 4,70,929 تک پہنچ گئی۔
حکام نے کہا کہ قافلے کی نقل و حرکت پر عارضی پابندی 5 اگست کے لیے حفاظتی انتظامات تک محدود تھی اور اس سے بالتل روٹ پر پہلے سے موجود یاتریوں کی منظم نقل و حرکت پر کوئی اثر نہیں پڑا۔
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38 روزہ امرناتھ یاترا 3 جولائی کو شروع ہوئی تھی اور یہ 28 اگست کو رکشا بندھن کے موقع پر اختتام پذیر ہوگی۔ پہلگام کا روایتی راستہ دیکھ بھال کے کام کی وجہ سے پہلے ہی بند کر دیا گیا ہے، اور بالتل روٹ یاتریوں کے لیے واحد آپریشنل ٹریک رہ گیا ہے۔