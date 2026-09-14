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ریاسی: لائسنس یافتہ بندوق سے گولی چلنے پر 18سالہ لڑکی کی موت، تحقیقات شروع
حکام کا کہنا ہے کہ ابتدائی تفتیش میں معاملہ خودکشی کا معلوم ہوتا ہے کہ تاہم پولیس ہر زاویہ سے تحقیقات کر رہی ہے۔
By PTI
Published : September 14, 2026 at 2:45 PM IST
جموں: جموں و کشمیر کے ریاسی ضلع میں پیر کو ایک 18 سالہ لڑکی کی اپنی رہائش گاہ پر لائسنس یافتہ بندوق سے گولی لگنے کے باعث موت ہو گئی۔ حکام کے مطابق یہ واقعہ ضلع کے تھکرکوٹ نامی علاقے کے پناسہ گاؤں میں پیش آیا جہاں پریانکا دیوی نامی ایک لڑکی نے مبینہ طور پر اتوار کی دیر رات اپنی رہائش گاہ پر لائسنس یافتہ بندوق سے گولی چلائی، جس کے نتیجے میں اس کی موقع پر ہی موت واقع ہوگئی۔
حکام نے بتایا کہ ابتدائی تفتیش سے معلوم ہوتا ہے کہ لڑکی نے خودکشی انجام دی، تاہم اس انتہائی قدم کے پیچھے اس کی وجہ ہے؟ فوری طور پر معلوم نہیں ہوسکی۔ وہیں حکام نے تصدیق کی کہ پولیس نے کیس درج کرکے قانونی کارروائی شروع کردی ہے اور واقعے کے حالات کی تحقیقات کر رہی ہے۔
جموں کشمیر پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کے فوراً بعد لڑکی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے جایا گیا اور قانونی و طبی لوازمات کی تکمیل کے بعد ہی لاش کو مذہبی و روایتی قانونی لوازمات کے لواحقین کے سپرد کر دیا جائے گا۔
پولیس نے اس ضمن میں کچھ بھی کہنے سے انکار کر دیا ہے اور کہا کہ موت کی اصل وجہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد ہی سامنے آئے گی اور مکمل تحقیقات کے بعد ہی انکشاف ہوگا کہ آیا یہ حادثہ، خودکشی ہے یا قتل۔
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