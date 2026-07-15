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ڈوگری پورہ پل پر 17 برس بعد کام شروع ہونے کی آس، ریشی پورہ اُلر پل اب بھی ادھورا

دریائے جہلم پرڈوگری پورہ اور ریشی پورہ اُلرمیں تقریباً 17 برس قبل شروع کیےگئے دوپلوں کےمنصوبے آج بھی نامکمل ترقیاتی منصوبوں میں شمار ہوتے ہیں۔

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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 15, 2026 at 4:25 PM IST

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پلوامہ(سید عادل مشتاق): رکنِ اسمبلی پلوامہ اور مقامی لوگوں کی مسلسل کوششوں کے بعد ڈوگری پورہ پل کی تعمیر کے لیے ٹینڈر جاری کر دیا گیا ہے، جس کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ جلد ہی اس پر دوبارہ تعمیراتی کام شروع ہوگا۔ اس منصوبے کی تکمیل سے علاقے کے لوگوں کو بہتر رابطہ سڑک کی سہولت میسر ہوگی۔ تاہم ریشی پورہ اُلر پل کا منصوبہ اب بھی حکام کی توجہ کا منتظر ہے۔

دریائے جہلم پر ڈوگری پورہ اور ریشی پورہ اُلر میں تقریباً 17 برس قبل شروع کیے گئے دو پلوں کے منصوبے آج بھی ضلع پلوامہ کے نامکمل ترقیاتی منصوبوں میں شمار ہوتے ہیں۔ (ETV BHARAT)


علاقے کے لوگوں نے ڈوگری پورہ پل کا ٹینڈر جاری ہونے کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ اب ان کا برسوں پرانا خواب حقیقت بننے کے قریب ہے اور اس منصوبے کی تکمیل سے متعدد دیہات کی مقامی مستفید ہوں گے۔

17 برس کا انتظار ختم ہونے کی امید
17 برس کا انتظار ختم ہونے کی امید (ETV BHARAT)


مقامی رہائشی عبدالمجید نے کہا کہ تقریباً 17 سال کا طویل انتظار ختم ہونے جا رہا ہے کیونکہ ڈوگری پورہ پل کی تکمیل کے لیے ٹینڈر جاری کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پل نہ صرف دریائے جہلم کے دونوں کناروں کو آپس میں جوڑے گا بلکہ علاقے کی معاشی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرے گا۔

مقامی لوگ کشتی سے سفر کرنے پر مجبور
مقامی لوگ کشتی سے سفر کرنے پر مجبور (ETV BHARAT)



انہوں نے مزید کہا کہ علاقہ آج بھی پینے کے صاف پانی، بہتر آبپاشی نظام اور معیاری سڑکوں جیسی بنیادی سہولیات سے محروم ہے، جبکہ متعلقہ حکام کی عدم توجہی کے باعث عوام کو روزمرہ زندگی میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔قابلِ ذکر ہے کہ دریائے جہلم پر ریشی پورہ اُلر پل، جس کی تعمیر بھی تقریباً 17 برس قبل شروع ہوئی تھی، آج تک نامکمل ہے اور مقامی عوام اس منصوبے کی جلد تکمیل کے منتظر ہیں۔

TAGGED:

17 YEARS WAIT OVER DOGRIPORA BRIDGE
ڈوگری پورہ پل
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ریشی پورہ اُلر پل
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