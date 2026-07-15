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ڈوگری پورہ پل پر 17 برس بعد کام شروع ہونے کی آس، ریشی پورہ اُلر پل اب بھی ادھورا
دریائے جہلم پرڈوگری پورہ اور ریشی پورہ اُلرمیں تقریباً 17 برس قبل شروع کیےگئے دوپلوں کےمنصوبے آج بھی نامکمل ترقیاتی منصوبوں میں شمار ہوتے ہیں۔
Published : July 15, 2026 at 4:25 PM IST
پلوامہ(سید عادل مشتاق): رکنِ اسمبلی پلوامہ اور مقامی لوگوں کی مسلسل کوششوں کے بعد ڈوگری پورہ پل کی تعمیر کے لیے ٹینڈر جاری کر دیا گیا ہے، جس کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ جلد ہی اس پر دوبارہ تعمیراتی کام شروع ہوگا۔ اس منصوبے کی تکمیل سے علاقے کے لوگوں کو بہتر رابطہ سڑک کی سہولت میسر ہوگی۔ تاہم ریشی پورہ اُلر پل کا منصوبہ اب بھی حکام کی توجہ کا منتظر ہے۔
علاقے کے لوگوں نے ڈوگری پورہ پل کا ٹینڈر جاری ہونے کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ اب ان کا برسوں پرانا خواب حقیقت بننے کے قریب ہے اور اس منصوبے کی تکمیل سے متعدد دیہات کی مقامی مستفید ہوں گے۔
مقامی رہائشی عبدالمجید نے کہا کہ تقریباً 17 سال کا طویل انتظار ختم ہونے جا رہا ہے کیونکہ ڈوگری پورہ پل کی تکمیل کے لیے ٹینڈر جاری کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پل نہ صرف دریائے جہلم کے دونوں کناروں کو آپس میں جوڑے گا بلکہ علاقے کی معاشی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرے گا۔
انہوں نے مزید کہا کہ علاقہ آج بھی پینے کے صاف پانی، بہتر آبپاشی نظام اور معیاری سڑکوں جیسی بنیادی سہولیات سے محروم ہے، جبکہ متعلقہ حکام کی عدم توجہی کے باعث عوام کو روزمرہ زندگی میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔قابلِ ذکر ہے کہ دریائے جہلم پر ریشی پورہ اُلر پل، جس کی تعمیر بھی تقریباً 17 برس قبل شروع ہوئی تھی، آج تک نامکمل ہے اور مقامی عوام اس منصوبے کی جلد تکمیل کے منتظر ہیں۔