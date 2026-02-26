ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سترہ برس بعد سری نگر کی عدالت نے سولینا احتجاج کیس میں 6 کو بری کیا
یہ مقدمہ جموں و کشمیر کے مرکز کے زیر انتظام علاقے نے پولیس اسٹیشن شیر گڑھی، سری نگر کے ذریعے دائر کیا تھا۔
سری نگر: سری نگر کے سولینا مارکیٹ میں ایک جلوس کے دوران آزادی کے حق میں نعرے لگانے اور علیحدگی پسند پوسٹر بانٹنے کے الزام میں پولیس نے چھ افراد پر فرد جرم عائد کرنے کے تقریباً سترہ سال بعد، ایک خصوصی عدالت نے انہیں بری کر دیا ہے۔ عدالت نے فیصلہ دیا کہ استغاثہ ان کی شمولیت کو معقول شک سے بالاتر ثابت کرنے میں ناکام رہا اور انہوں نے غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ کے تحت ضروری منظوری حاصل نہیں کی۔
اپنے 17 صفحات کے فیصلے میں، سری نگر میں ایڈیشنل سیشن جج تاڈے، پوٹا اور این آئی اے ایکٹ کے تحت مقرر کردہ خصوصی جج منجیت رائے نے کہا کہ کیس میں ثبوتوں میں سنگین خامیاں ہیں، جن میں گواہوں کا ملزم کی شناخت کرنے میں ناکامی اور کوئی علیحدہ ثبوت کی عدم موجودگی بھی شامل ہے۔
یہ مقدمہ جموں و کشمیر کے مرکز کے زیر انتظام علاقے نے پولیس اسٹیشن شیر گڑھی، سری نگر کے ذریعے دائر کیا تھا، جس کی نمائندگی پبلک پراسیکیوٹر محمد سلیم وانی نے کی تھی۔ ملزمان کا دفاع وکیل شبیر احمد بھٹ اور ان کے ساتھیوں نے کیا۔
مقدمہ ایف آئی آر نمبر 117/2009 سے شروع ہوا، جو پولیس سٹیشن شیر گڑھی میں درج ہوا۔ استغاثہ کے مطابق، 22 اکتوبر 2009 کو، سولینا مارکیٹ میں گشت کرنے والی پولیس نے لوگوں کے ایک جلوس کو دیکھا جو مبینہ طور پر نعرے لگا رہے تھے۔
تفتیش کاروں نے الزام لگایا کہ ملوث افراد پوسٹر چسپاں کر رہے تھے اور پرنٹ شدہ مواد تقسیم کر رہے تھے جس کا مقصد بھارت مخالف جذبات پھیلانا اور ملک کے اتحاد کو نقصان پہنچانا تھا۔ پوسٹروں میں مبینہ طور پر علیحدگی پسند رہنما سید علی گیلانی کی تصویر اور جدوجہد جاری رکھنے کے نعرے درج تھے۔
اس واقعے کے بعد، پولیس نے غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ کی دفعہ 13 اور رنبیر پینل کوڈ کی دفعہ 120-B کے تحت مجرمانہ سازش کی ایف آئی آر درج کی ہے۔
چارج شیٹ میں نو ملزمان کے نام درج ہیں: بشیر احمد ڈار ولد غلام رسول ڈار، بیرواہ بڈگام؛ عبدالحمید وانی ولد محمد سبحان وانی، شوپیاں؛ شکیل احمد یاتو، ولد غلام نبی، ماموں گھر شوپیاں؛ نثار احمد نذر ولد عبدالغنی شوپیاں۔ پرویز احمد بھٹ ولد غلام احمد بھٹ، شوپیاں؛ بشیر احمد ڈار ولد محمد اکبر ڈار پلوامہ۔ محمد یوسف غنی ولد غلام محمد گنائی نادبلگام اننت ناگ۔ میر حفیظ اللہ، ولد غلام محمد وار، بونا پورہ اکنگم اننت ناگ؛ اور غلام محی الدین اندرابی ولد عبدالسلام اندرابی، رتوسا ترال۔
آپریشن کے دوران عبدالحمید وانی الزامات عائد کیے جانے سے پہلے ہی دم توڑ گئے جبکہ بشیر احمد ڈار اور میر حفیظ اللہ آف بیروا ٹرائل کے دوران ہی دم توڑ گئے۔ ان کے خلاف مقدمات ختم کر دیے گئے۔
عدالت نے باقی ملزمان کے خلاف غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ کی دفعہ 13 اور تعزیرات ہند آئی پی سی) کی دفعہ 120-B کے تحت الزامات طے کیے۔ انہوں نے قصوروار نہ ہونے کی استدعا کی، اور استغاثہ نے پانچ گواہوں سے تفتیش کی، تمام پولیس افسران تفتیش میں شامل تھے۔
ان میں ایس پی فیروز احمد قادری بھی شامل تھے جنہوں نے بطور ایس ڈی پی او شیر گڑھی تحقیقات کی ذمہ داری سنبھالی تھی۔ انہوں نے گواہی دی کہ ایف آئی آر درج ہونے کے بعد، وہ سولینا پہنچے اور ایک ہجوم کو دیکھا جو نعرے لگا رہے تھے۔
تاہم، جرح کے دوران، انہوں نے اعتراف کیا کہ انہوں نے خود اس واقعہ کو نہیں دیکھا اور نہ ہی اس بات کا علم تھا کہ اصل میں نعرے کس نے لگائے یا پوسٹرز تقسیم کئے۔
ایک اور گواہ اے ایس آئی غیاث الدین نے بتایا کہ انہوں نے گرفتار ہونے والوں کے ناموں پر مشتمل ڈاکٹ تیار کیا تھا اور ضبطی اور گرفتاری کا میمو بھی تیار کیا گیا تھا۔ تاہم انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ ملزمان کو نہیں جانتے تھے اور عدالت میں انہیں شناخت نہیں کر سکے۔
تیسرے پولیس گواہ شبیر احمد نے ابتدائی طور پر سرکاری وکیل کے اس موقف کی تائید کی کہ ایک جلوس میں بھارت مخالف نعرے لگائے گئے اور پولیس کے پہنچنے پر پتھراؤ کیا گیا۔ تاہم، جب ملزم کی شناخت کے لیے کہا گیا تو وہ ان میں سے کسی کی شناخت کرنے میں ناکام رہا اور اسے دشمنی قرار دے دیا گیا۔
چوتھے گواہ محمد اسماعیل نے ہجوم کی قیادت کرنے والے کچھ ملزمان کے نام بتائے لیکن جرح کے دوران اعتراف کیا کہ ضبطی میمو سمیت ضروری دستاویزات پولیس اسٹیشن میں تیار کی گئی تھیں نہ کہ موقع پر۔
آخری گواہ، ریٹائرڈ ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس محمد یوسف بند نے گواہی دی کہ اس نے تفتیش کو حتمی شکل دی ہے اور تفتیشی افسر کی طرف سے پہلے کیے گئے کام کا جائزہ لینے کے بعد ہی چارج شیٹ داخل کی ہے۔
شواہد کا جائزہ لیتے ہوئے، عدالت نے پایا کہ کسی بھی اہم گواہ نے اپنی گواہی کے دوران ملزم کو مبینہ جلوس میں شریک کے طور پر نہیں پہچانا۔ عدالت نے کہا، ’’مبینہ جرم کے مجرم کے طور پر ملزم کی شناخت قابل اعتماد شواہد کے ذریعے معقول شک و شبہ سے بالاتر ہونی چاہیے۔‘‘