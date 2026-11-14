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ریلوے اسٹیشن بڈگام پر 1600 کلو سڑا ہوا گوشت ضبط
بڈگام ریلوے اسٹیشن پر سڑا ہوا گوشت برآمد ہونے سے غذائی تحفظ پر سنگین سوالات کھڑے ہوگئے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ نے دیر رات کارروائی کی۔
Published : November 14, 2026 at 12:21 PM IST
بڈگام، جموں وکشمیر (محمد عارف وانی): بڈگام، 14 نومبر: بڈگام ریلوے اسٹیشن پر رات گئے ایک مشترکہ کارروائی کے دوران تقریباً 1600 کلوگرام سڑا ہوا گوشت برآمد کرکے ضبط کیا گیا۔ اس بڑی برآمدگی نے ضلع میں گوشت کی ترسیل، نگرانی اور غذائی تحفظ کے انتظامات پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔
ذرائع کے مطابق یہ کارروائی ضلعی انتظامیہ بڈگام، ریلوے حکام، میونسپل کمیٹی بڈگام اور محکمہ حیوانات کی مشترکہ ٹیم نے انجام دی۔ کارروائی کا مقصد غیر معیاری اور مضرِ صحت غذائی اشیاء کی ترسیل کو روکنے کے ساتھ ساتھ عوامی صحت کا تحفظ یقینی بنانا تھا۔
حکام کے مطابق بھاری مقدار میں سڑا ہوا گوشت برآمد ہونے کے بعد اس خدشے کو تقویت ملی ہے کہ غیر محفوظ گوشت مقامی بازاروں اور غذائی سپلائی چین تک پہنچ سکتا تھا، جو انسانی صحت کے لیے سنگین خطرہ بن سکتا ہے۔
اس واقعے نے گوشت کی نقل و حمل کے دوران نگرانی کے نظام اور غذائی تحفظ سے متعلق مقررہ ضوابط پر عمل درآمد کے حوالے سے بھی تشویش پیدا کر دی ہے۔
تاہم، برآمد شدہ گوشت کے اصل ماخذ، اسے کہاں منتقل کیا جا رہا تھا اور اس معاملے میں ملوث افراد کی شناخت سے متعلق تفصیلات تاحال سامنے نہیں آئی ہیں۔ حکام کی جانب سے مزید کارروائی اور تحقیقات کی تفصیلات کا انتظار ہے۔