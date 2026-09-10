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بڈگام: چاڈورہ میں جنگلی جانور کے حملے میں سولہ بھیڑیں ہلاک، غریب شخص کا روزگار متاثر، فوری امداد کی اپیل
یہ واقعہ بعدی پورہ گاؤں میں پیش آیا، جہاں مویشیوں کے باڑے میں موجود بھیڑوں پر مبینہ طور پر تیندوے نے حملہ کیا۔
Published : September 10, 2026 at 3:52 PM IST
بڈگام، جموں و کشمیر (محمد عارف وانی): وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام کے چاڈورہ علاقے سے انسانی وائلڈ لائف تصادم کا ایک انتہائی افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب ایک خونخوار جنگلی جانور نے قہر برپا کرتے ہوئے ایک مقامی کسان کی 16 بھیڑوں کو ہلاک اور 17 دیگر کو شدید طور پر زخمی کر دیا۔ اس واقعے کے بعد پورے علاقے میں خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔
مقامی ذرائع کے مطابق، یہ دلخراش واقعہ چاڈورہ کے بعدی پورہ (Badipora) گاؤں میں پیش آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک خونخوار جنگلی جانور، جس کے بارے میں شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ تیندوا تھا، مویشیوں کے ایک باڑے (شیڈ) میں زبردستی داخل ہو گیا۔ باڑے میں موجود بھیڑوں کے ریوڑ پر اس نے اچانک اور بے رحمانہ حملہ کر دیا۔ صبح جب مالکان باڑے میں پہنچے تو وہاں کا منظر انتہائی ہولناک تھا؛ 16 بھیڑیں مردہ حالت میں پڑی تھیں جب کہ 17 بھیڑیں بری طرح لہولہان اور زخمی تھیں۔
متاثرہ کسان کی فریاد
بھیڑوں کے مالک امتیاز احمد چوپان نے بتایا کہ جنگلی جانور نے رات کے کسی پہر باڑے کی دیوار یا چھت کے راستے اندر گھس کر معصوم جانوروں کو اپنا نوالہ بنایا۔ انہوں نے کہا، "اگرچہ حملہ آور جانور کو کسی نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اور نہ ہی ابھی تک اس کی آزادانہ تصدیق ہو سکی ہے، لیکن حملے کے طریقے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ تیندوے کی ہی کارروائی ہے"۔
درست تخمینہ لگاکر مناسب معاوضہ اور مالی امداد دیں
امتیاز احمد نے انتہائی غمزدہ لہجے میں کہا کہ ان کا پورا خاندان مویشی پالنے اور اس ریوڑ پر ہی انحصار کرتا تھا اور یہی ان کی روزی روٹی کا واحد ذریعہ تھا۔ اس حملے نے انہیں معاشی طور پر بالکل تباہ کر دیا ہے۔ انہوں نے جموں و کشمیر حکومت، ضلع انتظامیہ بڈگام اور متعلقہ محکموں سے پرزور اپیل کی ہے کہ وہ فوراً جائے وقوعہ کا دورہ کر کے نقصان کا درست تخمینہ لگائیں اور انہیں جلد سے جلد مناسب معاوضہ اور مالی امداد فراہم کریں تاکہ وہ اس بڑے معاشی جھٹکے سے ابھر سکیں۔
مقامی آبادی کا احتجاج اور مطالبات
اس واقعے کے بعد بعدی پورہ اور مضافاتی دیہات کے لوگوں میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے۔ مقامی لوگوں نے محکمۂ وائلڈ لائف (Wildlife Department) کے خلاف ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ ماہرین کی ایک ٹیم فوری طور پر علاقے کا معائنہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ علاقے میں جنگلی جانوروں کی آمد و رفت بڑھ گئی ہے جس سے نہ صرف مویشی بلکہ انسانوں، بالخصوص بچوں اور خواتین کی جانیں بھی خطرے میں ہیں۔ مقامی باشندوں نے وائلڈ لائف حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ علاقے میں لوہے کے پنجرے نصب کیے جائیں اور گشت بڑھایا جائے تاکہ حملہ آور جانور کو جلد از جلد پکڑا جا سکے اور مستقبل میں ایسے مزید نقصانات کا سدِباب ہو سکے۔