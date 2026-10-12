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اننت ناگ میں دو روز میں 16 منشیات فروش گرفتار، بھنگ، چرس اور ہیروئن جیسی نشہ آور اشیاء برآمد
پولیس کےمطابق منشیات مخالف مہم کے تحت ضلع بھر میں ناکہ بندی، گاڑیوں کی چیکنگ، گشت اور مشتبہ افراد کی نگرانی کا سلسلہ جاری ہے۔
Published : October 12, 2026 at 5:00 PM IST
اننت ناگ : (نیر اشفاق) ضلع اننت ناگ میں منشیات کی اسمگلنگ اور غیر قانونی کاروبار کے خلاف پولیس نے کارروائیوں میں تیزی لاتے ہوئے گزشتہ دو روز کے دوران 16 مبینہ منشیات فروشوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پولیس کی جانب سے 11 اور 12 اکتوبر کو ضلع کے مختلف علاقوں میں انجام دی گئی کارروائیوں کے دوران بھنگ، چرس، چرس پاؤڈر اور ہیروئن جیسی نشہ آور اشیاء برآمد کی گئیں، جبکہ ان واقعات کے سلسلے میں مجموعی طور پر 16 ایف آئی آر درج کرکے مزید تحقیقات شروع کردی گئی ہیں۔
پولیس کے مطابق منشیات مخالف مہم کے تحت ضلع بھر میں ناکہ بندی، گاڑیوں کی چیکنگ، گشت اور مشتبہ افراد کی نگرانی کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی مہم کے تحت مختلف پولیس تھانوں اور پولیس چوکیوں کی ٹیموں نے الگ الگ کارروائیاں انجام دیں، جن کے دوران 16 افراد کو حراست میں لیا گیا۔
11 اکتوبر کو انجام دی گئی کارروائیوں کے دوران پولیس تھانہ لارنو کی ٹیم نے لیسو کے مقام پر ناکہ چیکنگ کے دوران ایک شخص کو گرفتار کرکے اس کے قبضے سے تقریباً 2.393 کلوگرام بھنگ برآمد کرنے کا دعویٰ کیا۔ اس سلسلے میں ایف آئی آر نمبر 59/2026 درج کی گئی ہے۔
اسی روز بجبہاڑہ پولیس نے آروانی علاقے میں دو الگ الگ کارروائیوں کے دوران مغربی بنگال سے تعلق رکھنے والے دو افراد کو گرفتار کرکے ان کے قبضے سے چرس برآمد کی۔ دونوں معاملات میں ایف آئی آر نمبر 292/2026 اور 293/2026 درج کی گئیں۔
سری گفوارہ پولیس نے ہٹی گام کراسنگ کے نزدیک اچانک ناکہ چیکنگ کے دوران ایک شخص کو گرفتار کیا، جس کے قبضے سے تقریباً 55 گرام چرس اور 86 گرام چرس پاؤڈر برآمد کیا گیا۔ اس معاملے میں ایف آئی آر نمبر 96/2026 درج کی گئی۔
اُترسو پولیس نے کراڈ پل کے نزدیک گشت کے دوران ایک شخص کو روک کر اس کے قبضے سے تقریباً 15 گرام چرس جیسی مشتبہ نشہ آور شے برآمد کی، جبکہ پولیس تھانہ مٹن کی ٹیم نے بُمزو فٹ برج کے نزدیک ناکہ چیکنگ کے دوران ایک اور شخص کو گرفتار کرکے تقریباً 90.2 گرام چرس برآمد کرنے کا دعویٰ کیا۔
پولیس چوکی دیالگام کی ٹیم نے بوندیالگام کراسنگ پر ناکہ قائم کرکے ایک شخص کو روکا، جس کے قبضے سے تقریباً 8 گرام چرس جیسی مشتبہ نشہ آور شے برآمد ہوئی۔ اس سلسلے میں ایف آئی آر نمبر 354/2026 درج کی گئی۔
اچھہ بل پولیس نے شیہلی پورہ کراسنگ پر چیکنگ کے دوران ایک انووا گاڑی سے تقریباً 8.4 گرام ہیروئن جیسی مشتبہ نشہ آور شے برآمد کی۔ پولیس نے متعلقہ شخص کو گرفتار کرنے کے ساتھ گاڑی بھی ضبط کرلی۔ اس معاملے میں ایف آئی آر نمبر 107/2026 درج کی گئی۔ اسی علاقے میں ایک اور کارروائی کے دوران اَکنگام سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو گرفتار کرکے اس کے قبضے سے تقریباً 18.4 گرام چرس جیسی مشتبہ نشہ آور شے برآمد کی گئی۔ اس سلسلے میں ایف آئی آر نمبر 108/2026 درج کی گئی۔
اُترسو پولیس نے چیئرپورہ علاقے میں ایک اور کارروائی کے دوران ایک شخص کو مشتبہ حالات میں روک کر اس کے قبضے سے تقریباً 12 گرام چرس برآمد کی۔ اس معاملے میں ایف آئی آر نمبر 102/2026 درج کی گئی۔
12 اکتوبر کو جاری تفصیلات کے مطابق، اننت ناگ پولیس نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید چھ افراد کو گرفتار کرنے اور ان کے قبضے سے چرس برآمد کرنے کا دعویٰ کیا۔ پولیس چوکی جنگلات منڈی کی ٹیم نے کھا بازار اننت ناگ میں ناکہ ڈیوٹی کے دوران ایک شخص کو روک کر اس کے قبضے سے تقریباً 7 گرام چرس برآمد کی۔
اُترسو پولیس نے کنٹی گنڈ میں معمول کی چیکنگ کے دوران ایک شخص کو گرفتار کرکے اس کے قبضے سے تقریباً 10 گرام چرس جیسی مشتبہ نشہ آور شے برآمد کی۔ اس سلسلے میں ایف آئی آر نمبر 103/2026 درج کی گئی۔
بجبہاڑہ پولیس نے دو الگ الگ کارروائیوں کے دوران ایک شخص کو اُرنہال کے گنڈ محلہ علاقے میں اور دوسرے کو دارا شکوہ پارک کے نزدیک گرفتار کیا۔ ان کے قبضے سے بالترتیب تقریباً 15 گرام چرس اور 14 گرام چرس جیسی مشتبہ نشہ آور شے برآمد کی گئی۔
ادھر پولیس چوکی سنگم کی ٹیم نے سنگم علاقے میں دو الگ الگ کارروائیوں کے دوران دو افراد کو گرفتار کرکے ان کے قبضے سے بالترتیب 7.10 گرام اور 6.05 گرام چرس برآمد کی۔ ان معاملات میں ایف آئی آر نمبر 294/2026 اور 296/2026 درج کی گئی ہیں۔
پولیس کے مطابق تمام معاملات میں نارکوٹک ڈرگز اینڈ سائیکوٹروپک سبسٹینسز (این ڈی پی ایس ) ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں اور مزید تحقیقات جاری ہیں۔
اننت ناگ پولیس نے کہا کہ منشیات کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی جاری رہیں گی تاکہ نوجوان نسل کو منشیات کے مضر اثرات سے محفوظ رکھنے اور معاشرے کو منشیات سے پاک بنایا جائے۔