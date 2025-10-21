ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں خطے میں 1,520 پولیس اہلکاروں کو دیوالی پر پرموشن کا تحفہ
پولیس حکام نے پیر کو جموں خطے میں مختلف رینک کے 1,520 اہلکاروں کو ترقی دی گئی ہے۔
Published : October 21, 2025 at 6:55 AM IST
سرینگر: اس سال دیوالی کے موقعے پر جموں خطے میں مختلف رینک کے اہلکاروں کو پرموشن ملا ہے۔ پولیس حکام نے بتایا کہ درحقیقت جموں خطے میں مختلف رینک کے 1,520 اہلکاروں کو دیوالی کے موقعے پر ترقی دی گئی۔
پولیس حکام نے پیر کو جموں خطے میں مختلف رینک کے 1,520 اہلکاروں کو پرموشن کا تحفہ دیا۔ عہدیداروں نے کہا کہ دیوالی امید اور نئی شروعات کی علامت ہے۔ جانکاری کے مطابق جموں خطے کے انسپکٹر جنرل آف پولیس (آئی جی پی) بھیم سین ٹوٹی نے پرموشن کے احکامات جاری کیے ہیں۔ ایک اہلکار نے کہا کہ یہ پرموشن پولیس فورس کے مختلف رینکوں میں دی گئی ہیں، جو کہ مستحق اہلکاروں کے لیے کریئر کی ترقی کی عکاسی کرتی ہیں۔
ترقی پانے والوں میں 10 اسسٹنٹ سب انسپکٹر کو سب انسپکٹر کے عہدے پر ترقی دی گئی جب کہ چار ہیڈ کانسٹیبلوں کو اسسٹنٹ سب انسپکٹر کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ اسی طرح 874 سلیکشن گریڈ کانسٹیبلز کو ہیڈ کانسٹیبل کے عہدے پر اور 632 کانسٹیبلوں کو سلیکشن گریڈ کانسٹیبل کے عہدے پر پرموٹ کیا گیا ہے۔
'پرموشن افسران کے پیشہ ورانہ سفر میں ایک سنگ میل'
عہدیداروں نے کہا کہ یہ پرموشن افسران کے پیشہ ورانہ سفر میں ایک اہم سنگ میل کی نشاندہی کرتی ہیں، جو ان کی برسوں کی خدمات، انتھک کوششوں اور جموں پولیس کی اقدار اور ساکھ کو برقرار رکھنے کے عزم کو تسلیم کرتی ہیں۔
آئی جی پی کا بیان
آئی جی پی نے کہا کہ ان پرموشن جیسے اقدامات کے ذریعے جموں زون پولیس ٹیلنٹ کو پروان چڑھانے، میرٹ کو پہچاننے اور اہلکاروں کو جوش و جذبے، پیشہ ورانہ مہارت اور شہری ذمہ داری کے گہرے احساس کے ساتھ مسلسل اپنے فرائض انجام دینے کی ترغیب دینے کے لیے پرعزم ہے۔
انہوں نے تمام افسران اور عملے کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ عوامی خدمت میں بہترین کارکردگی کے معیارات قائم کرتے رہیں، اس طرح نہ صرف معاشرے کی سلامتی بلکہ جموں پولیس کی پائیدار ساکھ میں بھی حصہ ڈالیں۔
