پلوامہ میں قرآن پاک کے درجنوں نسخے تقسیم

پلوامہ میں قرآن پاک کے درجنوں نسخے تقسیم
غیر سرکاری تنظیم نے نوجوانوں سے قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : December 12, 2025 at 8:46 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : عوام الناس خاص کر نوجوان نسل کو دین اسلام اور قرآن پاک کی تعلیمات کی جانب راغب کرنے کے لئے ’’نیا قدم ہیلپنگ فاؤنڈیشن‘‘ نامی ایک غیر سرکاری تنظیم (این جی او) نے جمعہ کو جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع قرآن پاک کے درجنوں نسخے تقسیم کیے۔
قرآن پاک کے نسخے تقسیم کرنے کا یہ عمل ضلع کی معروف ’’شہید پارک‘‘ کے باہر منعقد کیا کیا، جس دوران راہگیروں میں قرآن شریف کے نسخے تقسیم کیے گئے۔
اس موقع پر منعقدہ سادہ مگر پر وقار تقریب میں فاؤنڈیشن سے وابستہ رضاکاروں بشمول واحد محی الدین، صہیب ایوب کے علاوہ سکالر پیر ابو حامد بھی موجود تھے، جنہوں نے عوام الناس سے قرآن پاک پڑھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کی۔ تنظیم کے عہدیداروں نے بتایا کہ اس طرح کی تقریب منعقد کرنے کا مقصد ’’نوجوانوں کو دین اور قرآن پاک کی جانب راغ کرنا ہے۔‘‘
انہوں نے مزید کہا کہ ’’اس وقت معاشرے میں نوجوان منشیات سمیت دیگر سماجی برائیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اسلام سے دور بھی ہو رہے ہیں۔‘‘ ان کے مطابق ’’قرآن پاک ہی وہ واحد کتاب سے جو ہر انسان کے لئے راہ ہدایت ہے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے سماجی برائیوں سے ایک نوجوان دوری اختیار کر سکتا ہے۔‘‘
فاؤنڈیشن نے شرکاء کا شکریہ ادا کیا اور سماجی بہبود اور روحانی ترقی کے لیے اپنے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ وہیں اس موقع پر شرکاء نے فاؤنڈیشن کی کاوشوں کو سراہا اور مستقبل میں بھی اس طرح کے پروگرامز جاری رکھنے کی امید ظاہر کی۔
