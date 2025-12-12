ETV Bharat / jammu-and-kashmir

پلوامہ میں قرآن پاک کے درجنوں نسخے تقسیم

غیر سرکاری تنظیم نے نوجوانوں سے قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کی۔

پلوامہ میں قرآن پاک کے درجنوں نسخے تقسیم
پلوامہ میں قرآن پاک کے درجنوں نسخے تقسیم (ای ٹی وی بھارت)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : December 12, 2025

پلوامہ (سید عادل مشتاق) : عوام الناس خاص کر نوجوان نسل کو دین اسلام اور قرآن پاک کی تعلیمات کی جانب راغب کرنے کے لئے ’’نیا قدم ہیلپنگ فاؤنڈیشن‘‘ نامی ایک غیر سرکاری تنظیم (این جی او) نے جمعہ کو جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع قرآن پاک کے درجنوں نسخے تقسیم کیے۔

پلوامہ میں قرآن پاک کے درجنوں نسخے تقسیم (ای ٹی وی بھارت)

قرآن پاک کے نسخے تقسیم کرنے کا یہ عمل ضلع کی معروف ’’شہید پارک‘‘ کے باہر منعقد کیا کیا، جس دوران راہگیروں میں قرآن شریف کے نسخے تقسیم کیے گئے۔

اس موقع پر منعقدہ سادہ مگر پر وقار تقریب میں فاؤنڈیشن سے وابستہ رضاکاروں بشمول واحد محی الدین، صہیب ایوب کے علاوہ سکالر پیر ابو حامد بھی موجود تھے، جنہوں نے عوام الناس سے قرآن پاک پڑھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کی۔ تنظیم کے عہدیداروں نے بتایا کہ اس طرح کی تقریب منعقد کرنے کا مقصد ’’نوجوانوں کو دین اور قرآن پاک کی جانب راغ کرنا ہے۔‘‘

انہوں نے مزید کہا کہ ’’اس وقت معاشرے میں نوجوان منشیات سمیت دیگر سماجی برائیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اسلام سے دور بھی ہو رہے ہیں۔‘‘ ان کے مطابق ’’قرآن پاک ہی وہ واحد کتاب سے جو ہر انسان کے لئے راہ ہدایت ہے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے سماجی برائیوں سے ایک نوجوان دوری اختیار کر سکتا ہے۔‘‘

فاؤنڈیشن نے شرکاء کا شکریہ ادا کیا اور سماجی بہبود اور روحانی ترقی کے لیے اپنے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ وہیں اس موقع پر شرکاء نے فاؤنڈیشن کی کاوشوں کو سراہا اور مستقبل میں بھی اس طرح کے پروگرامز جاری رکھنے کی امید ظاہر کی۔

ایڈیٹر کی پسند

