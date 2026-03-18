نوراترا پر لاکھوں ویشنو دیوی یاتریوں کی آمد متوقع، سیکورٹی انتظامات سخت
شردھالوؤں کی بڑھتی تعداد کے پیش نظر گپھا کے آس پاس علاقوں سمیت ریلوے اسٹیشنوں پر بھی خصوصی سیکورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔
Published : March 18, 2026 at 8:28 PM IST
جموں(محمد اشرف گنائی): چیترا نوراترا کے پیش نظر صوبہ جموں کے ترِیکوٹا پہاڑیوں میں واقع شری ماتا ویشنو دیوی گپھا جانے والے راستوں پر سخت سکیورٹی انتظامات کر دیے گئے ہیں۔ ان باتوں کا اظہار شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، سچن کمار ویشیا، نے آج کٹرا میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کیا۔ انہوں نے بتایا کہ نو روزہ چیترا نوراترا میلے کے سلسلے میں بھون سمیت پورے شرائن علاقے میں اور اس کے اطراف کو خوبصورت پھولوں سے سجایا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس دوران شردھالوؤں کی بڑی تعداد میں آمد متوقع ہے اور یہ سلسلہ راما نومی تک جاری رہے گا۔
سچن کمار نے مزید بتایا کہا کہ شرائن بورڈ نے شردھالوؤں کی سہولت،سلامتی اور گپھا میں ہموار اور پر سکون درشن کو یقینی بنانے کے لیے وسیع پیمانے پر انتظامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سال اب تک تقریباً 15 لاکھ یاتری درشن کر چکے ہیں اور آنے والے دنوں میں اس تعداد میں مزید اضافہ ہونے کی توقع ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ "سی آر پی ایف،جموں و کشمیر پولیس،شرائن بورڈ کی سکیورٹی ٹیم اور فوج کے اشتراک سے کثیر سطحی سکیورٹی نظام قائم کیا گیا ہے۔ ایک انٹیگریٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر چوبیس گھنٹے کام کر رہا ہے جبکہ جدید سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ شردھالوؤں کی رہنمائی کے لیے مختلف مقامات پر آٹھ "مے آئی ہیلپ یو" (May I Help You) مراکز بھی قائم کیے گئے ہیں۔
سچن کمار ویشیا نے مزید کہا کہ جسمانی طور خاس شردھالوؤں کو خصوصی ترجیح دی جا رہی ہے اور ان کے لیے مفت بیٹری کار سروس کے ساتھ ساتھ پونی سروس بھی گزشتہ برسوں کی طرح فراہم کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اس سال چند نئی سہولیات بھی متعارف کرائی گئی ہیں جن میں "سادھنا ککش" اور "یگیہ شالہ" شامل ہیں۔
ریلوے اسٹیشنز پر خصوصی نگرانی
وہیں نورتروں کے دوران شردھالوؤں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر جموں ڈویژن کے ریلوے اسٹیشنوں پر بھی خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ریلوے انتظامیہ نے مسافروں کی سہولت اور بھیڑ کو منظم کرنے کے لیے "اسکاؤٹس اینڈ گائیڈز" کی خصوصی ٹیمیں تعینات کی ہیں جو پلیٹ فارمز اور داخلی و خارجی راستوں پر مسافروں کی قطاروں کو منظم کریں گی۔ اس کے علاوہ شردھالوؤں کو ٹرینوں اور پلیٹ فارمز سے متعلق معلومات فراہم کریں گی اور ہنگامی صورتحال میں ریلوے پروٹیکشن فورس اور گورنمنٹ ریلوے پولیس کے ساتھ تال میل رکھیں گے۔ اس کے علاوہ اسٹیشنوں پر غیر ضروری بھیڑ کو روکنے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے تاکہ مسافروں کی آمد و رفت میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔
سینئر ڈویژنل کمرشل منیجر اُچت سنگھل نے کہا کہ "اسکاؤٹس اور گائیڈز کا نظم و ضبط مسافروں کی بھیڑ کو قابو میں رکھنے میں اہم کردار ادا کرے گا،خصوصاً بزرگوں کی رہنمائی میں یہ ٹیمیں معاون ثابت ہوں گی۔" ریلوے انتظامیہ نے تمام یاتریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں،غیر ضروری سامان ساتھ نہ لائیں اور تعینات کیے گئے عملے کی ہدایات پر عمل کریں تاکہ سفر محفوظ اور خوشگوار بنایا جا سکے۔
