خراب موسم کے سبب سرینگر ہوائی اڈے پر 15 پروازیں منسوخ
وادی کشمیر میں خراب موسم کی وجہ سے سرینگر ہوائی اڈے پر پندرہ پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔
Published : December 21, 2025 at 8:53 PM IST
سرینگر: وادی کشمیر کے بالائی علاقوں میں برف باری اور میدانی علاقوں میں بارش کی وجہ سے اتوار کو سرینگر بین الاقوامی ہوائی اڈے پر کم از کم 15 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔
حکام نے بتایا کہ خراب موسم کی وجہ سے آج صبح سے سرینگر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے سے 15 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ ہوائی اڈے کے ترجمان نے بتایا کہ خراب موسم کی وجہ سے دو پروازیں صبح اور دوپہر 13 بجے منسوخ کی گئیں۔
اس کے علاوہ جموں اور دہلی کے ہوائی اڈوں پر خراب موسم کی وجہ سے سرینگر کے لیے دو دیگر پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ انہوں نے بتایا کہ سرینگر کے ہوائی اڈے پر چار پروازیں روانگی کے لیے انتظار کر رہی تھیں، جب کہ دو پروازیں دن کے بعد آنے والی تھیں۔ ایئرپورٹ اتھارٹی نے واضح کیا کہ ایئرپورٹ پر پروازوں کی بحالی کا انحصار موسم کی بہتری پر ہوگا۔
قابل ذکر ہے کہ وادی کشمیر میں آج سے 40 دنوں پر محیط چلئی کلان کے آغاز کے ساتھ ہی بالائی علاقوں میں ہلکی سے معتدل برفباری اور میدانی علاقوں میں بارش ہو رہی ہے۔ حکام نے شوپیاں میں سرینگر کارگل ہائی وے اور مغل روڈ کو بند کر دیا ہے اور لوگوں کو مٹی کے تودے اور شوٹنگ اسٹون کے خطرے کے پیش نظر بالائی علاقوں میں احتیاط برتنے کا مشورہ دیا ہے۔
محکمہ موسمیات کے ایک اہلکار نے بتایا کہ اتوار کو سرینگر میں کم سے کم درجہ حرارت 4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا جو معمول سے چھ ڈگری زیادہ ہے۔ شمالی کشمیر میں گلمرگ واحد ایسی جگہ رہی جہاں پارہ انجماد سے نیچے رہا۔ یہاں کم از کم درجہ حرارت منفی 1.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا جو کہ سال کے اس وقت کے لیے معمول سے پانچ ڈگری زیادہ ہے۔
جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع کے پہلگام سمیت دیگر تمام مقامات پر کم از کم درجہ حرارت 2.5 اور 3.8 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہا۔ دریں اثنا، قومی راجدھانی دہلی میں بھی دھند کی وجہ سے فلائٹ آپریشن میں خاصی خلل پڑ رہا ہے۔ موسمیات کے ماہرین کا خیال ہے کہ وادی کشمیر میں برف باری اور سردی میں اضافے سے موسم میں تبدیلی آئے گی۔
