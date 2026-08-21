ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشتواڑ میں 14 سالہ لڑکی کی مبینہ غیر قانونی اسقاطِ حمل کے بعد موت، اسکول ٹیچر گرفتار
پولیس کا کہنا ہے کہ کچھ ادویات استعمال کی گئیں، جس کے بعد لڑکی کی طبیعت بگڑنے لگی اور اس کی حالت تشویشناک ہوگئی۔
Published : August 21, 2026 at 2:23 PM IST
کشتواڑ : جموں و کشمیر کے کشتواڑ ضلع کے چترو علاقے میں ایک انتہائی افسوسناک واقعے میں 14 سالہ لڑکی کی مبینہ طور پر غیر قانونی اسقاطِ حمل کی کوشش کے بعد موت ہوگئی۔ پولیس نے اس معاملے میں ایک اسکول ٹیچر کو مبینہ طور پر نابالغ طالبہ کو حاملہ کرنے اور اسقاطِ حمل کی کوشش کرنے کے الزام میں گرفتار کیا ہے، جبکہ اس کے بھائی کو بھی مبینہ معاونت کے الزام میں حراست میں لیا گیا ہے۔
پولیس کے مطابق گرفتار استاد کی شناخت خالد حسین کے طور پر ہوئی ہے، جس پر الزام ہے کہ اس نے اپنے اسکول میں زیرِ تعلیم نابالغ طالبہ کے ساتھ جنسی تعلق قائم کیا، جس کے نتیجے میں وہ حاملہ ہوگئی۔ پوسٹ مارٹم کے دوران معلوم ہوا کہ لڑکی تقریباً پانچ ماہ کی حاملہ تھی۔ پولیس کے مطابق خالد حسین نے اپنے بھائی طارق حسین کی مدد سے لڑکی کا مبینہ طور پر غیر قانونی اسقاطِ حمل کرنے کی کوشش کی۔
پولیس کا کہنا ہے کہ کچھ ادویات استعمال کی گئیں، جس کے بعد لڑکی کی طبیعت بگڑنے لگی اور اس کی حالت تشویشناک ہوگئی۔ اسے پہلے ضلع اسپتال کشتواڑ منتقل کیا گیا، جہاں سے ڈاکٹروں نے بہتر علاج کے لیے اسے گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) جموں منتقل کرنے کی سفارش کی۔ پولیس کے مطابق جموں منتقل کرنے والی ایمبولینس جب بٹوت کے قریب پہنچی تو لڑکی کی حالت مزید خراب ہوگئی اور راستے ہی میں اس کی موت ہوگئی۔
اس کے بعد لاش کو واپس ضلع اسپتال کشتواڑ لایا گیا، جہاں پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ پوسٹ مارٹم میں لڑکی کے تقریباً پانچ ماہ کی حاملہ ہونے اور اسقاطِ حمل کی مبینہ کوشش کے شواہد سامنے آنے کی بات پولیس نے کہی ہے۔ تاہم موت کی طبی وجہ اور اسقاطِ حمل میں استعمال کی گئی ادویات کے اثرات سے متعلق حتمی تفصیلات تفتیش اور طبی رپورٹس کے بعد ہی واضح ہوں گی۔
پولیس نے چترو پولیس اسٹیشن میں جمعہ کی صبح تقریباً 3 بجے مقدمہ درج کیا۔ ایف آئی آر میں بھارتیہ نیائے سنہتا (بی این ایس) کی دفعات 90، 91، 92 اور 65 کے علاوہ پروٹیکشن آف چلڈرن فرام سیکسول آفینسز (پوکسو) ایکٹ کی دفعات 4، 6، 8، 10 اور 17 شامل کی گئی ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ معاملے کی وسیع پیمانے پر تحقیقات شروع کردی گئی ہیں اور یہ معلوم کیا جارہا ہے کہ اس واقعے میں مزید کون کون افراد ملوث تھے۔
یہ بھی پڑھیں: راجستھان: سرکاری اسکول کا دورہ کرنے گئی سی جے پی کی ٹیم کے ساتھ مار پیٹ، کارکنوں نے کہا، بی جے پی آر ایس ایس کے غنڈے
تحقیقات میں لڑکی کے خاندان کے ممکنہ کردار، کسی طبی ماہر یا میڈیکل پروفیشنل کی مبینہ شمولیت اور اس فارمیسی یا دوا فروش کا کردار بھی زیرِ تفتیش ہے جس نے مبینہ طور پر ضروری قانونی طریقۂ کار پر عمل کیے بغیر اسقاطِ حمل کی ادویات فراہم کیں۔ واقعے کے خلاف چترو علاقے میں مکمل بند منایا گیا۔ مقامی لوگوں نے اس واقعے پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے ملزمان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ احتجاج کے باعث علاقے کے متعدد اسکول اور تجارتی ادارے بھی بند رہے۔