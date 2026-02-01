ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ویٹرنری اسپتال کی عمارت ایک دہائی سے بھی زائد عرصہ سے تشنہ تکمیل
ترال میں ویٹرنیری اسپتال کی تعمیر کے لیے 28لاکھ روپے پندرہ سال قبل واگزار کیے گئے تھے تاہم عمارت ابھی بھی نامکمل ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 1, 2026 at 7:09 PM IST
پلوامہ (شبیر بٹ) : ایک جانب جہاں گورنمنٹ جموں کشمیر میں مویشی پالن کی صنعت کو فروغ دینے کے لیے موثر اقدامات کا دعویٰ کر رہی ہے وہیں دوسری جانب جنوبی کشمیر کے سب ضلع ترال میں ویٹرنری اسپتال کی نئی عمارت قریب ڈیڑھ دہائی سے تشنہ تکمیل ہے، جس کی وجہ سے لوگ زبردست ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔
ترال کے باشندوں نے بتایا کہ کہ پندرہ برس قبل سرکار نے اس ویٹرنری اسپتال کی تعمیر کے لیے 28لاکھ روپے واگزار کیے اور عمارت کا کام شروع کیا گیا، جس کی وجہ سے عوام میں خوشی کی لہر دوڈ گئی کیونکہ یہ ایک دیرینہ عوامی مطالبہ تھا۔ تاہم کئی سال کام چلنے کے بعد اگرچہ بلڈنگ قریباً مکمل ہو گئی تھی اور صرف معمولی کام کرنا ہی باقی رہ گیا تھا، مگر نامعلوم وجوہات کی بنا پر کام کو ادھورا چھوڑ دیا گیا۔
لوگوں نے سرکار کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اس بارے میں حکام خاموش تماشائی بنے بیٹحے ہیں اور اب ویٹرنری اسپتال فی الوقت ایک خستہ ہال عمارت میں چل رہا ہے جس میں ہر وقت جان و مال کا خطرہ لاحق رہتا ہے۔
ماسٹر نرمل سنگھ نامی ایک مقامی شہری کا کہنا ہے کہ ’’ترال کو ہر حکومت نے اب تک نظر انداز کیا ہے اور یہاں مویشی پالن کے ساتھ لوگوں کی دلچسپی بڑھ رہی ہے مگر حیران کن طور پر سرکاری سطح پر اس حوالے سے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے ہیں۔‘‘ ایک اور شہری، بشیر احمد نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ ’’ویٹرنری اسپتال ترال کی عمارت مکمل نہ ہونے سے لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب ترال میں ہائی بریڈ مویشی پالنے کا رحجان بڑھ رہا ہے۔
متعلقہ ویٹرنری آفیسر، ڈاکٹر اقبال نے بتایا کہ ’’نئی عمارت مکمل نہ ہونے سے ملازمین کو بھی دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ ماڈرن میشنری کا بھی استعمال نہیں کر پاتے ہیں۔‘‘ ان کا کہنا تھا کہ اب انہیں معلوم ہوا ہے کہ مزید فنڈس واگزار کیے گئے تھے لیکن اب انہیں کسی دوسرے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تاہم انہوں نے حکام سے گزارش کی ہے کہ ’’اس اسپتال کو ترجیحی بنیادوں پر جلد از جلد مکمل کیا جائے۔
