ادھم پور میں نابالغ لڑکی کی شادی روک دی گئی
Published : February 5, 2026 at 8:55 AM IST
اودھمپور: جموں کے اودھمپور میں انتظامیہ اور پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے ایک نابالغ لڑکی کی شادی کو روک دیا۔ تفصیلات کے مطابق پولیس، ڈسٹرکٹ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ، چائلڈ ہیلپ لائن اور ڈسٹرکٹ ٹاسک فورس نے آج اودھم پور ضلع میں ایک 14 سالہ لڑکی کو بچایا جسے 'زبردستی' شادی کی جا رہی تھی۔
یہ آپریشن ضلع ادھم پور کے ایم ایچ روڈ پر چائلڈ ہیلپ لائن پر موصول ہونے والی ایک اطلاع کی بنیاد پر کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ادھم پور کی انتظامیہ اور پولیس کی طرف سے پیشگی ایڈوائزری کے باوجود یہ شادی جاری تھی۔
اس شادی کی اطلاع ملنے کے بعد لڑکی کو شادی کی تقریب سے ریسکیو کیا گیا۔ حکام نے بتایا کہ ریسکیو کرنے کے بعد لڑکی کو اس کی حفاظت اور بہبود کے لیے چائلڈ کیئر ہوم میں منتقل کر دیا گیا۔
انتظامیہ نے چائلڈ ویلفیئر کمیٹی کی سفارش پر عمل کرتے ہوئے متاثرہ لڑکی کو "دیکھ بھال اور تحفظ کی ضرورت مند بچی" قرار دیا۔ یہ کارروائی ڈپٹی کمشنر ادھم پور سلونی رائے اور ضلع سوشل ویلفیئر آفیسر ادھم پور کنیکا گپتا کی نگرانی میں انجام دی گئی۔
قابل ذکر ہے کہ ملک میں پروہیبیشن آف چائلڈ میرج ایکٹ (PCMA) 2006 ایسی شادیوں کو غیر قانونی قرار دیتا ہے جہاں دلہن کی عمر 18 سال سے کم ہو یا دولہا 21 سال سے کم ہو۔ اس قانون کا مقصد اذدواج اطفال کی روک تھام کرنا، متاثرین کی حفاظت کرنا، اور قصورواروں کو سزا دینا ہے۔ بچوں کے اختیار پر ایسی شادیوں کو کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے۔ قانون میں قصورواروں پر جرمانہ عائد کرنے کا بھی التزام ہے۔