ETV Bharat / jammu-and-kashmir

پاکستانی گولہ باری سے متاثرہ کنبوں کے لیے 133مکانات تعمیر ہوں گے: منوج سنہا

آپریشن سندور کے جواب میں پاکستان کی جانب سے سرحدی علاقوں خاص کر پونچھ میں شدید گولہ باری کی گئی تھی۔

منوج
منوج سنہا (ای ٹی وی بھارت)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : November 21, 2025 at 3:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

جموں: جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جمعہ کو سرحدی ضلع پونچھ کے میں پاکستانی گولہ باری سے ایل او سی کے نزدیکی علاقوں میں متاثرہ کنبوں کیلئے ایک بڑے پیکیج کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ’’انتظامیہ متاثرہ لوگوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہے۔‘‘ انہوں نے کہا کہ حکومت 133 نئے مکانات تعمیر کر رہی ہے تاکہ پاکستانی گولہ باری سے متاثرہ کنبوں خاص کر بے گھر ہوئے خاندانوں کو محفوظ اور باوقار رہائش فراہم ہو سکے۔

منوج سنہا (ای ٹی وی بھارت)

پونچھ دورے کے دوران ایل جی نے میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ ’’کراس بارڈر شیلنگ کے نتیجے میں جن خاندانوں کو ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے، کی بحالی کیلئے ٹھوس اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ’’شدید متاثرہ 14 خاندانوں میں سے 13 کو مرکزی وزیر داخلہ کی آمد کے دوران ہی سرکاری ملازمت فراہم کی گئی جبکہ ایک بچے کو مستقبل کیلئے امدادی لیٹر جاری کیا گیا ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ پہلے ایس ڈی آر ایف اور مرکزی مالی امداد کے تحت دو لاکھ اور ایک لاکھ روپے فراہم کیے گئے تھے، مگر یہ رقم مکمل تعمیر نو کیلئے ناکافی تھی۔ اس کے بعد ایک معروف سماجی تنظیم ’’ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ سوسائٹی‘‘ نے 133 پکے مکانات کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا اور فی گھر کی تعمیر پر تقریباً 10 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔

دریں اثناء، اس موقع پر آپریشن سندور کے جواب میں ہوئی گولہ باری سے متاثرہ شہریوں میں ریلیف بھی تقسیم کیا گیا اور متاثرہ افراد کو یقین دلایا گیا کہ ’’تباہ ہوئے سبھی رہائشی ڈھانچوں کی تعمیر جلد مکمل کی جائے گی۔‘‘

یہ بھی پڑھیں:

  1. پاکستانی شیلنگ سے ایل او سی پر دس ہزار سے زائد ڈھانچے تباہ، کئی خاندان بے گھر

TAGGED:

OPERATION SINDOOR
PAK SHELLING VICTIMS
133 NEW HOUSES NEAR LOC
پاکستانی گولہ باری متاثرہ
MANOJ SINHA

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.