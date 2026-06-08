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بابانگری وانگت کنگن میں میاں نظام الدین کیانوی کے 130ویں عرس کا انعقاد
سجادہ نشین میاں الطاف احمد نے اپنے خطاب میں کہاکہ "اسلامی تعلیمات، قرآن کی تلاوت، نماز اور سنت پر عمل سے کامیابی حاصل ہوسکتی ہے۔
Published : June 8, 2026 at 3:27 PM IST
گاندربل (فردوس احمد تانترے): میاں نظام الدین کیانوی کا 130واں واں عرس بابانگری وانگت کنگن میں خصوصی دعائیہ مجالس کے ساتھ ختم ہوا۔ عرس میں زائرین اور عقیدت مندوں کی کثیر تعداد نے شرکت ان کے دربار میں حاضری دی۔ دو روزہ عرس شریف میں قرآن خوانی، درود و اذکار، ختمات معظمات کے اہتمام کے ساتھ اسلامی تعلیمات پر روشنی ڈالی گئی۔
دربار عالیہ کے سجادہ نشین میاں الطاف احمد نے اپنے خطاب میں کہا کہ "موجود وقت میں اسلامی تعلیمات، قرآن پاک کی تلاوت، نماز اور سنت رسول اللہ صلی عیلہ وسلم پر چلنے سے ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہوسکتی ہے۔
انہوں نے نوجوانوں کو سخت تلقین کہ وہ منشیات سے دور رہیں کیونکہ منشیات کے عادی نوجوان نہ صرف اپنی زندگی سے کھیل رہے ہیں بلکہ وہ پورے خاندان کا وجود خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ولی اللہ کی سکھائی اور دکھائی ہوئی راہ پر چل کر زندگی کا اصل مقصد حاصل کرسکتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ میاں نظام الدین کیانوی بلند پایہ ولی کامل تھے۔ اولیا اللہ کو حکومت اور اسناد سے نہیں جانا جاتا ہے بلکہ یہ قدرت کا قانون ہے کہ مخلوق خدا کو ان کی صورت اور سیرت سے انس پیدا ہو جاتا ہے۔ لوگ ان سے اپنی ظاہری اور باطنی مشکلات کے حل کی خاطر رجوع کرتے ہیں۔
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اس موقعے پر سجادہ نشین میاں الطاف احمد نے جموں کشمیر کی ترقی، خوشحالی اور امن کے لئے خصوصی دعائیں مانگی۔ اس موقعے پر دیگر علماء کرام نے بھی خطاب کرتے ہوئے سنت رسول پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کی۔
دو روزہ عرس میں شرکت کے لیے ہزاروں کی تعداد میں زائرین اور عقیدت مندوں نے درگاہ پر حاضری دی۔ اس موقعے پر متعدد زائرین نے جموں کشمیر نیوز سروس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ بابانگری کی زیارت کے ساتھ نسل دو نسل عقیدت رکھتے ہیں کیونکہ ان کی مرادیں اور حاجتیں زیارت پر حاضری دینے کے بعد پوری ہوتی ہیں۔ ان کی حاجات جن میں بے روزگاری، صحت، مال مویشی، فصل اور بے اولادوں کو اولاد کا حصول ہوتا ہے۔ اگرچہ زیارت پر پورے سال لنگر چلتا رہتا ہے لیکن عرس شریف میں "میٹھے چاول" خصوصی طور پر پکائے جاتے ہیں جن کو زائرین برکت اور احترام کے ساتھ گھر لے جاتے ہیں۔
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