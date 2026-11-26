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کشمیر: کیا 13 چنار'ایکتا مال' کی تعمیر کی بھینٹ چڑھیں گے ؟
سرینگر میں 127 کروڑ روپے کی تخمینہ لاگت سے کشمیر ہاٹ میں 'پی ایم ایکتا مال' بننے جا رہا ہے۔
Published : November 26, 2026 at 7:44 PM IST
سرینگر: سرینگر میں 127.80 کروڑ روپے کی لاگت سے "پی ایم ایکتا مال" کی تعمیر کا راستہ ہموار ہو گیا ہے۔ اس کثیر منزلہ مال کی تعمیر کے لیے جموں کی ایک کمپنی نے سب سے کم بولی لگائی ہے۔ تاہم، کشمیر ہاٹ میں مال کی تعمیر کے لیے نشاندہی کیے گئے علاقے میں موجود 13 چنار درختوں پر کٹائی کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔
حکومت نے جموں و کشمیر میں دو یونٹی مال تعمیر کرنے کی منظوری دی تھی، جن میں سے ایک سرینگر اور دوسرا جموں میں بنایا جائے گا۔ منتخب حکومت نے رواں سال جولائی میں ان دونوں مالز کے لیے 255 کروڑ روپے کی منظوری دی تھی۔ ان مالز کا مقصد "مقامی دستکاروں اور کاروباری افراد کو اپنی مصنوعات کی نمائش اور فروخت کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے۔"
کہاں ہوگا 'ایکتا مال' تعمیر؟
سرینگر میں "ایکتا مال" سول سیکریٹریٹ کے بالمقابل کشمیر ہاٹ میں تعمیر کیا جائے گا۔ اس کے لیے 15 کنال (1.875 ایکڑ) اراضی مختص کرنے کی تجویز ہے۔ مجوزہ مال میں ایک بیسمنٹ، گراؤنڈ فلور اور چار بالائی منزلیں ہوں گی۔ عمارت کا مجموعی رقبہ تقریباً ایک لاکھ 81 ہزار مربع فٹ ہوگا۔
مال میں دکانوں کے علاوہ دستکاری کا میوزیم، نمائش ہال، تجارتی سرگرمیوں کے لیے جگہ، آڈیٹوریم، اندرونی ایمفی تھیٹر، فوڈ کورٹ، کھانے پینے کی سہولیات اور مہمانوں کے قیام کے لیے جگہ بھی دستیاب ہوگی۔
مال کی تعمیر کے لیے چار کمپنیوں نے ٹینڈر میں حصہ لیا، جن میں جموں کی ایک کمپنی نے سب سے کم بولی دی۔ اس منصوبے کی تخمینہ لاگت 130 کروڑ روپے بتائی گئی ہے اور اسے 720 دن میں مکمل کرنے کا ہدف رکھا گیا ہے۔
حکام کے مطابق بدھ کے روز کشمیر ہاٹ میں ایکتا مال کی تعمیر کے لیے علاقے کی نشاندہی کی گئی۔ اس نشاندہی شدہ علاقے میں 13 یَنگ (کم عمر) چنار کے درخت بھی شامل ہیں، جنہیں مال کی تعمیر کے لیے کاٹے جانے کا خدشہ ہے۔
ایگزیکٹیو انجینئر آر اینڈ بی، کرن نگر، عبد القیوم ڈار نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ محکمہ اس وقت زمین کی مٹی کی جانچ کر رہا ہے اور مال کے نقشوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ جب ان سے نشاندہی شدہ علاقے میں آنے والے چنار درختوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نقشوں کو حتمی شکل دیے جانے کے بعد ہی اس بارے میں واضح صورت حال سامنے آئے گی۔
چنار درختوں کو تحفظ حاصل
چنار کے درختوں کو جموں و کشمیر پریزرویشن آف اسپیسیفائیڈ ٹریز ایکٹ 1969 کے تحت قانونی تحفظ حاصل ہے۔ اس قانون کے مطابق چنار کے درخت کاٹنے، ان کی شاخ تراشی یا انہیں دوسری جگہ منتقل کرنے اور برآمد کرنے کے لیے تحصیلدار کی باضابطہ اجازت ضروری ہے۔
تحصیلدار (جنوبی سرینگر) سجاد شاہ نے بتایا کہ چنار کے ان درختوں کے بارے میں ابھی تک ان کے دفتر کو کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی ہے۔ فاریسٹ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے سائنس دان ڈاکٹر سید طارق کا کہنا ہے کہ ان درختوں کو کاٹنے کے بجائے محفوظ رکھا جانا چاہیے۔ سید طارق نے کشمیر میں تقریباً 30 ہزار چنار درختوں کی جیو ٹیگنگ کی ہے، جن میں کشمیر ہاٹ کے چنار بھی شامل ہیں۔
ڈاکٹر طارق نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ یہ چنار ابھی کم عمر ہیں اور انہیں کاٹنے کے بجائے کسی دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ "فاریسٹ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے پاس ایسے درختوں کو منتقل کرنے کے لیے مشینیں بھی موجود ہیں اور ادارے کو یہ کام کرنے کا تجربہ بھی ہے۔ اس طرح ان درختوں کو کٹنے سے بچایا جا سکتا ہے۔"
چار چنار کی مثال
ڈاکٹر طارق نے بتایا کہ فارسٹری ریسرچ انسٹی ٹیوٹ نے 2022 میں سرینگر کے ڈل جھیل میں واقع مشہور چار چناری جزیرے کی رونق بحال کرنے کے لیے وہاں دو بڑے چنار درخت کامیابی کے ساتھ دوسری جگہ سے لا کر لگائے تھے۔
فارسٹ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ نے وادی میں چنار درختوں کی ڈیجیٹل معلومات محفوظ رکھنے کے لیے ان کی جیو ٹیگنگ بھی کی ہے۔ اس مقصد کے لیے چنار کے تنے پر اسٹیل کی پلیٹ نصب کی گئی ہے، جس پر ایک کیو آر کوڈ درج ہے۔ اس کوڈ کو اسکین کرنے سے درخت کے مقام، عمر اور دیگر خصوصیات کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔
مال کی تعمیر کا اعلان
پی ایم ایکتا مال یا یونٹی مال کا اعلان مرکزی حکومت نے مالی سال 2023-24 کے بجٹ میں کیا تھا۔ اس منصوبے کا مقصد ملک بھر میں ایک ضلع ایک پروڈکٹ (او ڈی او پی)، جغرافیائی شناخت (جی آئی) ٹیگ والی مصنوعات اور دیگر دستکاریوں کی تشہیر اور فروخت کو فروغ دینا ہے۔
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا تھا کہ یہ مالز جموں و کشمیر میں سیاحت، تجارت اور روزگار کو فروغ دینے کے لیے اہم تجارتی مراکز کے طور پر کام کریں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان منصوبوں کے ذریعے مقامی دستکاروں، ہینڈ لوم اور دستکاری کی مصنوعات، جی آئی ٹیگ والی اشیا اور علاقائی کاروباری افراد کو ایک مخصوص پلیٹ فارم فراہم کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ایسے تجارتی مراکز بھی قائم ہوں گے جو سیاحت، تجارت اور روزگار کے مواقع بڑھانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔
سرینگر اور جموں، دونوں مقامات پر مالز کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ (پی پی پی) کے تحت چلانے اور ان کی دیکھ بھال کرنے کی تجویز ہے۔ اس مقصد کے لیے مسابقتی بولی کے ذریعے نجی شراکت دار کا انتخاب کیا جائے گا، جبکہ حکومت ان مالز کی پالیسی اور اہم انتظامی معاملات پر اپنی نگرانی برقرار رکھے گی۔
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