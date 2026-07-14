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لداخ میں 'آف روڈنگ' پر شکنجہ، 13سیاحوں پر1.7لاکھ روپے کا جرمانہ وصول
غیر قانونی آف روڈنگ کے تھت بارہ بائیکرز اور ایک ایس یو وی ڈرائیور پر جرمانہ عائد کیا گیا۔
Published : July 14, 2026 at 3:31 PM IST
سرینگر: لداخ میں غیر قانونی 'آف روڈنگ' کرنے پر 13 سیاحوں پر مجموعی طور پر 1.7 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا۔ یہ سیاح پینگونگ اور تسو موریری جھیلوں کے آس پاس واقع ماحولیاتی لحاظ سے حساس اور محفوظ علاقوں میں داخل ہوئے تھے، جس سے وائلڈ لائف (تحفظ) ایکٹ کی خلاف ورزی ہوئی۔
4 جولائی کو 12 بائیک سوار تسو موریری جھیل کے قریب آف روڈنگ کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ یہ علاقہ لیہہ کے چانگ تھانگ وائلڈ لائف سینکچری میں واقع ایک نہایت حساس آبی ذخیرہ ہے۔ اسی دوران ایک اور سیاح پینگونگ جھیل کے قریب اپنی ایس یو وی گاڑی آف روڈ چلاتے ہوئے پایا گیا۔
ایک سرکاری افسر نے بتایا کہ گروگرام کی ٹور کمپنی 'وانڈرون ایکسپیرینسز پرائیویٹ لمیٹڈ' سے تعلق رکھنے والے 12 بائیکرز پر مجموعی طور پر 1.2 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا، یعنی ہر بائیکر سے 10 ہزار روپے وصول کیے گئے۔
ادھر، ریاست اتر پردیش کے میرٹھ سے تعلق رکھنے والے ایک اور سیاح کو پینگونگ جھیل کے قریب ایس یو وی آف روڈ چلانے پر 50 ہزار روپے جرمانہ کیا گیا۔ محکمہ وائلڈ لائف کی معمول کی گشت کے دوران اسے پینگونگ جھیل کے کنارے مان گاؤں کے قریب پکڑا گیا، جہاں اس نے وائلڈ لائف (تحفظ) ایکٹ 1972 کی خلاف ورزی کی تھی۔
افسر کے مطابق محکمہ وائلڈ لائف نے اتر پردیش نمبر UP12CA5111 والی مہندرا XUV 3XO کو چانگ تھانگ وائلڈ لائف سینکچری کے اندر پینگونگ جھیل کے قریب غیر قانونی طور پر آف روڈ چلتے ہوئے روکا۔
گاڑی کو وائلڈ لائف (تحفظ) ایکٹ 1972 کی دفعہ 50 کے تحت ضبط کیا گیا اور ڈرائیور پر 50 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ جرمانہ ادا کرنے کے بعد گاڑی کو چھوڑ دیا گیا۔
کیا ہے آف روڈنگ؟
آف روڈنگ سے مراد کچی اور غیر ہموار جگہوں، جیسے پہاڑوں اور جنگلات میں گاڑی چلانا ہے۔ گزشتہ ماہ لداخ انتظامیہ نے پہلی بار پینگونگ جھیل اور وائلڈ لائف کے محفوظ علاقوں میں آف روڈنگ کرنے والے سیاحوں کے خلاف سخت کارروائی کی تھی۔ ان میں ایک شخص پر 2 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا تھا، کیونکہ وہ محفوظ علاقے میں تبتی غزال کا تعاقب کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔
گزشتہ چند برسوں میں لداخ گرمیوں کے موسم میں بائیک سواروں کے لیے سرد صحرائی علاقوں میں سفر کا ایک مقبول ترین مقام بن کر ابھرا ہے۔ تاہم حکام کا کہنا ہے کہ حالیہ برسوں میں سیاحوں کی جانب سے محفوظ وائلڈ لائف کے علاقوں، آبی ذخائر، جھیلوں کے کناروں اور دیگر حساس مقامات میں غیر قانونی داخلے کے واقعات میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوا ہے، جس سے لداخ کے منفرد ماحولیاتی نظام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے اور جنگلی حیات بھی متاثر ہو رہی ہے۔
ان بڑھتے ہوئے واقعات پر نظر رکھنے کے لیے لیفٹیننٹ گورنر کی قیادت والی انتظامیہ نے 100 سابق فوجیوں پر مشتمل لداخ انوائرمنٹ پروٹیکشن فورس (EPF) قائم کی ہے۔ اس فورس کو موقع پر ہی قانون توڑنے والوں پر جرمانہ عائد کرنے کے اختیارات حاصل ہیں۔
لیفٹیننٹ گورنر ونئے کمار سکسینہ نے لداخ کے نازک ماحولیاتی نظام کے تحفظ کے لیے غیر قانونی آف روڈنگ پر سختی سے قابو پانے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کہا: "انتظامیہ سیاحت کے فروغ کے لیے پرعزم ہے، لیکن جو لوگ لداخ کے قیمتی قدرتی ورثے کو نقصان پہنچائیں گے، ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔" انہوں نے سیاحوں سے اپیل کی کہ وہ ایسی کسی بھی سرگرمی سے گریز کریں جو حساس ماحولیات یا محفوظ جنگلی حیات کے مسکن کو نقصان پہنچائے۔
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