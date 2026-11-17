ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اننت ناگ میں چونا پتھر کی کان کنی کے 13 بڑے بلاکس زیر غور، چھہ بلاکس کو منظوری
ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ زیر التوا معاملات کو ترجیحی بنیادوں پر نمٹایا جائے۔
Published : November 17, 2026 at 10:57 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) ضلع اننت ناگ میں چونا پتھر (لائم اسٹون ) کی کان کنی کے لیے مجموعی طور پر 13 بڑے معدنی بلاکس زیر غور لائے گئے ہیں، جن میں سے چھ بلاکس کو پہلے ہی منظوری دی جا چکی ہے، جبکہ باقی سات بلاکس کی منظوری کے لیے ضروری تصدیقی عمل اور دیگر رسمی کارروائیاں مکمل ہونا ابھی باقی ہیں۔
چونا پتھر (لائم اسٹون) کی کان کنی کے لیے نشان زد کیے گئے بڑے معدنی بلاکس کے اراضی ملکیت کے ریکارڈ اور حدود کی تصدیق کے عمل کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی کمشنر اننت ناگ ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ کی صدارت میں ایک اہم میٹنگ منعقد ہوئی۔
میٹنگ کے دوران ضلع میں کان کنی کے لیے شناخت کیے گئے معدنی بلاکس سے متعلق اراضی کی ملکیت کے ریکارڈ، کڈاسٹرل تفصیلات اور حدود کی نشاندہی سے جڑے مختلف امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر زیر التوا معاملات کو حل کرنے اور تصدیقی عمل کو مقررہ وقت کے اندر مکمل کرنے پر خصوصی توجہ دی گئی۔
ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ جنگلاتی اراضی اور محکمہ مال کی حدود کی نشاندہی اور تصدیق کے لیے متعلقہ افسران اور تکنیکی ماہرین پر مشتمل خصوصی ٹیمیں تشکیل دی جائیں، تاکہ اراضی کی درست حد بندی کو یقینی بنایا جا سکے اور اس سلسلے میں موجود مسائل کو حل کیا جا سکے۔
انہوں نے تمام متعلقہ محکموں کے درمیان قریبی تال میل اور باہمی تعاون پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اراضی کے ریکارڈ کی درستگی، حدود سے متعلق تنازعات کے حل اور باقی ماندہ معدنی بلاکس کے تصدیقی عمل کو تیز کرنے کے لیے مربوط کوششیں ناگزیر ہیں۔
ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ زیر التوا معاملات کو ترجیحی بنیادوں پر نمٹایا جائے اور تمام کارروائیاں مقررہ مدت کے اندر مکمل کرنے کے لیے باہمی رابطہ برقرار رکھا جائے۔
انہوں نے مزید کہا کہ معدنی بلاکس سے متعلق اراضی کی ملکیت کی مکمل تصدیق اور جنگلاتی و محکمہ مال کی حدود کی واضح نشاندہی انتہائی ضروری ہے، تاکہ پورے عمل میں شفافیت برقرار رہے اور مستقبل میں کسی بھی قسم کے تنازعات سے بچا جا سکے۔ میٹنگ میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر مزمل احمد بیگ، ڈویژنل فاریسٹ آفیسر (ڈی ایف او)، ڈسٹرکٹ منرل آفیسر (ڈی ایم او)، تحصیلدار مٹن، کوکرناگ اور لارنو، نائب تحصیلدار ڈورو سمیت دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔