نگروٹہ سیٹ کے لیے 13 اور بڈگام کے لیے 20 امیدواروں نے پرچہ نامزدگی داخل کیا

سری نگر:(عامر تانترے) جموں و کشمیر میں ضمنی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ کو نگروٹہ اسمبلی حلقہ کے لیے 13 امیدواروں نے کاغذات داخل کیے جبکہ بڈگام اسمبلی حلقہ کے لیے 20 امیدواروں نے اپنے کاغذات داخل کیے۔ مختلف سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدواروں نے دونوں نشستوں کے لیے ریٹرننگ افسران کے دفاتر کا رخ کیا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ان کی تمام دستاویزات کو اپ ڈیٹ کر کے متعلقہ حکام کو جمع کرایا گیا ہے۔
ان کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 22 اکتوبر کو کی جائے گی جبکہ کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ 24 اکتوبر ہے۔ نگروٹہ اور بڈگام دونوں حلقوں نے ان ضمنی انتخابات کے دوران بہت اہمیت اختیار کر لی ہے کیونکہ کئی عوامل نے کسی بھی امیدوار کو دوسروں پر واضح برتری حاصل کرنے سے روک دیا ہے۔
نگروٹہ اور بڈگام دونوں حلقے ان ضمنی انتخابات کے دوران اہم ہیں، کیونکہ مختلف وجوہات کی بنا پر کسی بھی امیدوار کو دوسروں پر واضح برتری حاصل نہیں ہے۔ نگروٹا اسمبلی حلقہ میں، بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے دیویندر سنگھ رانا کی بیٹی دیویانی رانا پر اعتماد کیا ہے، جنہوں نے 2024 میں ریکارڈ مارجن سے سیٹ جیتی تھی، لیکن یہ سیٹ گزشتہ سال 31 اکتوبر کو ان کی موت کے بعد خالی ہوئی تھی۔
دیویانی کی امیدواری پارٹی کے کچھ رہنماؤں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، بشمول رکن پارلیمنٹ جگل کشور شرما کے بھائی نند کشور شرما، جنہیں مینڈیٹ ملنے کی امید تھی۔ نگروٹا حلقہ کے جندرہ علاقے سے بی جے پی کے ایک اور لیڈر اور جموں و کشمیر پنچایت کانفرنس کے صدر انل شرما بھی اس سیٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ جموں و کشمیر بی جے پی کے سربراہ ست شرما نے دیگر رہنماؤں کے ساتھ نند کشور شرما کو اور ان کے حامیوں کو راضی کرنے کے لیے ان کے گھر کا دورہ کیا لیکن پارٹی کے فیصلے کے خلاف اب بھی بڑے پیمانے پر ناراضگی پائی جاتی ہے۔
دریں اثنا، حکمراں نیشنل کانفرنس (این سی) نے دنسل سے موجودہ ضلع ترقیاتی کونسلر شمیم بیگم کو آخری منٹ میں مینڈیٹ دیا اور انہوں نے آج اپنا کاغذات نامزدگی داخل کیا۔ نگروٹا حلقہ میں مسلم ووٹوں کا ایک اہم حصہ ہے، جو دیویندر سنگھ رانا کو ووٹ کرتے تھے۔ جب وہ نیشنل کانفرنس کے ساتھ تھے تب بھی اور جب وہ بی جے پی میں شامل ہوئے تب بھی ان کو مسلم ووٹ اچھی خاصی تعداد میں حاصل ہوتے تھے۔ تاہم، مسلمانوں کی حمایت دوبارہ حاصل کرنا دیویانی کے لیے ایک چیلنج ہو گا، اور اگر شمیم بیگم مسلم ووٹروں کی اکثریت کو متاثر کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو دیویانی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
ایک اور پہلو ہرش دیو سنگھ سے متعلق ہے، جو اس سیٹ کے خالی ہونے کے بعد سے انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ انہوں نے نیشنل کانفرنس اور کانگریس سے حمایت کی امید کی تھی، لیکن 2024 کے انتخابات کے دوران ادھم پور اور رام نگر سیٹوں پر کانگریس کے امیدواروں کے خلاف اپنے امیدوار کھڑے کرنے کی ان کی حکمت عملی ناکام ہوگئی، اور نیشنل کانفرنس اور کانگریس نے انہیں حمایت سے انکار کردیا۔
دوسری طرف کانگریس پارٹی نے اپنا امیدوار کھڑا نہیں کیا اور نیشنل کانفرنس کے امیدوار کی حمایت کا اعلان کیا۔ یہ فیصلہ آج صبح نگروٹہ سیٹ سے کچھ ممکنہ امیدواروں کی جانب سے مقابلہ کرنے سے انکار کے بعد کیا گیا۔ حکمران نیشنل کانفرنس کو بڈگام سیٹ پر سخت مقابلے کا سامنا ہے، کیونکہ اس کے ایم پی، آغا سید روح اللہ مہدی، جنہیں علاقے میں کافی حمایت حاصل ہے، ریزرویشن پالیسی پر پارٹی ہائی کمان کے ساتھ اپنے مسائل کی وجہ سے ناراض ہیں۔