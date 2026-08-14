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اچھن ڈمپنگ سائٹ: 11 لاکھ میٹرک ٹن پرانے کچرے کی صفائی میں 12 برس لگیں گے
سرینگرمیونسپل کارپوریشن نے 800 میٹرک ٹن یومیہ گنجائش کے مربوط ٹھوس فضلہ انتظامی منصوبے پر عملی پیش رفت کی ہے۔
Published : August 14, 2026 at 3:24 PM IST
سرینگر( پرویز الدین): برسوں سے سرینگر کی سب سے بڑی ماحولیاتی تشویش سمجھی جانے والی اچھن کچرا ڈمپنگ سائٹ کو جدید ویسٹ منیجمنٹ مرکز میں تبدیل کرنے کے دعووں نے ایک مرتبہ پھر سے زور پکڑا ہے۔
سرینگر میونسپل کارپوریشن نے جہاں ایک جانب 800 میٹرک ٹن یومیہ گنجائش کے مربوط ٹھوس فضلہ انتظامی منصوبے پر عملی پیش رفت کی ہے۔ وہیں دوسری جانب 11 لاکھ میٹرک ٹن پرانے جمع شدہ کچرے کی بائیومائننگ اور با یوری میڈایشن کا عمل جاری ہے۔ تاہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اقدامات شہر کو برسوں پرانے ڈمپنگ بحران سے واقعی نجات دلا سکیں گے۔
جموں وکشمیر اسمبلی کی ماحولیاتی کمیٹی کی جانب سے پیش کی گئی رپورٹ کے مطابق اچھن میں مجوزہ مربوط سالڈ ویسٹ منیجمنٹ منصوبے کی تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ کو نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سرینگر نے تکنیکی منظوری دے دی ہے۔
منصوبے کے لیے ٹینڈر جاری کئے جاچکے ہیں اور بولیوں کا مرحلہ مکمل ہونے کے قریب ہے۔ایس ایم سی سرینگر کے مطابق 361 کروڑ روپے مالیت کے از منصوبے کی منظوری رواں برس 14 مئی کو وزیر اعلی عمر عبداللہ کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں دی گئی تھی۔ منصوبے کی تکمیل ہونے کے بعد سرینگر میں روزانہ نکلنے والے 550 ٹھوس فضلے کی سائنسی بنیادوں پر مکمل پروسیسنگ ممکن ہوگی جس سے عام خام کچرے کو راست فضلہ گاہ میں ڈالنے کا طریقہ بتدریج ختم کرنے کا ہدف حاصل کیا جائے گا۔
رپورٹ کے مطابق اچھن ڈمپنگ سائٹ پر کئی دہائیوں سے جمع لگ بھگ 11 لاکھ میٹرک ٹن جمع شدہ کچرے کی بائیو مائننگ اور بایو ری میڈی ایشن بھی جاری ہے۔ اس مقصد کے لیے خصوصی ایجنسی کو کام سونپ دیا گیا ہے۔ جبکہ ٹھیکیداروں کی تشکیل، تعمیراتی سرگرمیاں اور مشنیری کی تنصیب جاری ہے۔ ایک ٹرومل مشین اور ایک بیلسٹک سیپریٹر پہلے ہی فعال کئے گئے ہیں جبکہ پروسیسنگ کی رفتار بڑھانے کے لیے مزید مشینیں نصب کی جاری ہیں۔
سرینگر میونسپل کارپوریشن کمیٹی کے مطابق سوچھ بھارت مشن اربن 2.0 کے تحت اچھن میں 125 ٹن یومیہ صلاحیت کا تعمیراتی اور انہدامی ملبے کی پروسیسنگ پلانٹ بھی قائم کیا جارہا ہے۔ اس کے بعد تعمیراتی کام مکمل ہوچکے ییں، وہیں مشنیری کی تنصیب جاری ہے۔ اگرچہ ایس ایم سی کا کہنا ہے کہ جاری اقدامات سرینگر میں ویسٹ منیجمنٹ کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کریں گے، تاہم شہری حلقوں کی نظر اب اس بات پر ہے کہ آیا منصوبہ مقررہ مدت میں مکمل ہوکر اچھن ڈمپنگ سائٹ کے دیرینہ ماحولیاتی بحران کا مستقل حل ثابت ہو پاتا ہے یا نہیں۔
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انہوں نے کہاکہ اگر روزانہ پیدا ہونے والا کچرا دوبارہ لینڈ فل میں منتقل ہوتا رہا یا منصوبے کے مختلف اجزا وقت پر تکمیل کو نہ پہنچ سکے تو نئی سرمایہ کاری کے باوجود ڈمپنگ سائٹ پر دباؤ بر قرار رہ سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہر سرینگر سے روزانہ کی بنیاد پر 550 میٹرک ٹن کچرا جمع کیا جاتا ہے اور اگر بئے منصوبے میں روزانہ800 میٹرک ٹن کی بھی ری سائیکلنگ کی جاتی یے اس صورت میں بھی 12 سال کا طویل عرصہ درکار ہوگا۔