سادھو چکنا باوا قتل کیس: 12 برس بعد ایک مجرم قرار، دو بری
عدالت نے سرکمسٹینشل ایوڈنس کی بنیاد پر ایک ملزم کو قصوروار ٹھہرایا جبکہ دو کے خلاف پیش کیے گئے ثبوتوں کو ناکافی قرار دیا۔
Published : June 1, 2026 at 7:39 PM IST
سرینگر: جموں کے بھوت ناتھ مندر کے قریب سادھو چکنا باوا کے بہیمانہ قتل اور لاش کے ٹکڑے کیے جانے کے تقریباً 12 سال بعد جموں کی ایک عدالت نے ایک ملزم کو قصوروار قرار دیتے ہوئے دو دیگر ملزمان کو بری کر دیا ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ ان "دونوں کے خلاف جرم ثابت کرنے کے لیے کافی شواہد موجود نہیں تھے۔"
76 صفحات پر مشتمل فیصلے میں پرنسپل سیشنز جج, آر این وٹال، نے اتر پردیش کے ایودھیا کے رہائشی سرون پانڈے کو چکنا باوا کے قتل اور آرمز ایکٹ سے متعلق جرائم میں قصوروار قرار دیا، جبکہ ہری دوار کے رہائشی محمد سلیم اور پنٹو پاسوان کو بری کر دیا۔
یہ مقدمہ ایف آئی آر نمبر 42/2014 کے تحت پولیس اسٹیشن نوآباد، جموں میں درج کیا گیا تھا۔ مقدمے میں 302، 201 اور 34کی دفاعت تھیں تاہم ان کے علاوہ بعد میں آرمز ایکٹ کی دفعہ 4/25 بھی شامل کی گئی تھی۔
استغاثہ کے مطابق چکنا باوا کو قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کو تیز دھار ہتھیاروں سے ٹکڑوں میں کاٹا گیا اور باقیات کو دریائے توی میں پھینک دیا گیا۔
پولیس کو 9 مارچ 2014 کو اطلاع ملی تھی کہ بھوت ناتھ مندر کے قریب توی پل کے نیچے ایک مسخ شدہ لاش پڑی ہے۔ تفتیش کاروں نے دریا سے کمبل میں لپٹی لاش برآمد کی۔ مقتول کا سر، بازو اور ٹانگیں جسم سے الگ تھیں۔ تحقیقات کے دوران مندر کے احاطے سے خون کے دھبے بھی ملنے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ بعد میں لاش کی شناخت چکنا باوا کے طور پر ہوئی تھی۔
استغاثہ کا کہنا تھا کہ چکنا باوا اور سرون پانڈے چرس کی خرید و فروخت میں ملوث تھے اور دونوں کے درمیان مالی تنازع پیدا ہو گیا تھا۔ گواہوں نے بتایا کہ سرون پانڈے مقتول کے کچھ پیسے ادا نہیں کر رہا تھا اور منشیات سے متعلق معاملات پر اکثر جھگڑے ہوتے تھے۔
استغاثہ کے مطابق 3 مارچ 2014 کو شیو راتری کے موقع پر چکنا باوا پر حملہ کیا گیا اور انہیں بے ہوش کر دیا گیا۔ بعد میں انہیں ایک کمرے میں بند رکھا گیا۔ اگلے روز دوبارہ حملہ کر کے انہیں دریائے توی کے کنارے لے جایا گیا جہاں بعد میں ان کا قتل کر دیا گیا۔ الزام ہے کہ لاش کو کلہاڑی اور "پرتھ" نامی ہتھیار سے کاٹ کر کمبل میں لپیٹا گیا اور دریا میں پھینک دیا گیا۔
پولیس نے گواہوں کے بیانات، ہتھیاروں کی برآمدگی، انکشافی بیانات اور طبی شواہد کی بنیاد پر مقدمہ تیار کیا۔ انتظامیہ کی جانب سے تشکیل دی گئی میڈیکل بورڈ نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ چکنا باوا کی موت "بھاری تیز دھار ہتھیار سے لگنے والی متعدد چوٹوں کے نتیجے میں شدید خون بہنے اور صدمے" کی وجہ سے ہوئی۔ ڈاکٹروں نے یہ بھی پایا کہ تمام زخم موت سے پہلے لگے تھے۔
عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ استغاثہ کا پورا مقدمہ حالاتی شواہد (Circumstantial Evidence) پر مبنی تھا۔ کورٹ نے سرکمسٹینشل ایوڈنس سے متعلق قانونی اصولوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ "شواہد کی کڑی اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ ملزم کی بے گناہی کا کوئی معقول امکان باقی نہ رہے اور تمام انسانی امکانات یہی ظاہر کریں کہ جرم ملزم نے ہی کیا ہے۔"
عدالت نے محرک، آخری بار ساتھ دیکھے جانے، ہتھیاروں کی برآمدگی اور انکشافی بیانات سے متعلق گواہوں کے بیانات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ عدالت نے ان گواہیوں کا حوالہ دیا جن کے مطابق سرون پانڈے اور مقتول کے درمیان مالی تنازع تھا اور وہ مقتول کے پیسے واپس نہیں کر رہا تھا۔ بعض گواہوں نے یہ بھی بتایا کہ قتل سے قبل چکنا باوا کو دھمکیاں دی گئی تھیں۔
عدالت نے سرون پانڈے کے انکشافی بیان کی بنیاد پر کلہاڑی، پرتھ اور لاٹھی کی برآمدگی سے متعلق شواہد کو بھی قابل قبول قرار دیا، جن کی متعدد گواہوں نے تصدیق کی۔
عدالت نے استغاثہ کے "آخری بار ساتھ دیکھے جانے" کے نظریے کو بھی قبول کیا اور کہا کہ گواہوں کے بیانات سے ثابت ہوتا ہے کہ لاپتہ ہونے سے قبل چکنا باوا کو سرون پانڈے کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔
فیصلے کا ایک بڑا حصہ شریک ملزمان محمد سلیم اور پنٹو پاسوان کے کردار سے متعلق تھا۔ عدالت نے نوٹ کیا کہ دونوں ملزمان جسمانی طور پر معذور تھے اور چلنے پھرنے سے قاصر تھے۔
جج نے لکھا کہ یہ مقدمے کا ایک اہم پہلو ہے اور یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ایسی حالت میں یہ دونوں افراد اس قدر سفاکانہ قتل یا لاش کے ٹکڑے کرنے میں کسی طرح شریک ہو سکتے تھے یا نہیں۔ عدالت نے اس سوال کا جواب نفی میں دیا۔
عدالت نے قرار دیا کہ استغاثہ ان دونوں کو قتل سے جوڑنے کے لیے کافی شواہد پیش نہیں کر سکا۔ جج نے کہا کہ اگرچہ مقتول کے جلائے گئے کپڑوں کی راکھ محمد سلیم اور پنٹو پاسوان کے انکشافی بیانات پر برآمد ہوئی تھی، لیکن صرف یہی ایک ثبوت ان کی شمولیت ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں تھا۔
چنانچہ عدالت نے قرار دیا کہ محمد سلیم اور پنٹو پاسوان کے خلاف پیش کیا گیا مواد ان کا جرم ثابت کرنے کے لیے ناکافی ہے، اس لیے انہیں تمام الزامات سے بری کیا جاتا ہے۔ عدالت نے ان کے ضمانتی مچلکے بھی ختم کر دیے۔
دوسری جانب عدالت نے سرون پانڈے کے خلاف شواہد کو مضبوط اور قائل کرنے والا قرار دیا۔ جج نے کہا کہ استغاثہ قتل کے محرک، ہتھیاروں کی برآمدگی، انکشافی بیانات اور آخری بار ساتھ دیکھے جانے جیسے اہم نکات ثابت کرنے میں کامیاب رہا ہے۔
عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ حتمی طور پر یہی ثابت ہوتا ہے کہ سرون پانڈے نے چکنا باوا کو قتل کیا اور ان کی لاش کے ٹکڑے کیے۔ عدالت نے مزید کہا کہ گواہوں کی شہادت سے یہ واضح طور پر ثابت ہو گیا ہے کہ قتل کا محرک، ہتھیاروں کی برآمدگی اور "لاسٹ سین تھیوری" استغاثہ نے کامیابی سے ثابت کر دی ہے۔
فیصلے کے ایک اہم حصے میں جج نے کہا کہ ریکارڈ پر موجود شواہد سے ثابت ہوتا ہے کہ چکنا باوا اور سرون پانڈے منشیات کی خرید و فروخت میں ملوث تھے۔ سرون پانڈے چکنا باوا کا کاروبار ختم کرنا چاہتا تھا اور اس پر مقتول کے پیسے بھی واجب الادا تھے، جس کے باعث اس نے قتل کا منصوبہ بنایا۔
عدالت نے کہا کہ استغاثہ سرون پانڈے کے جرم میں ملوث ہونے کو مضبوط اور ناقابلِ تردید شواہد کے ذریعے ثابت کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ چنانچہ عدالت نے سرون پانڈے کو قتل کے جرم میں دفعہ 302 آر پی سی اور آرمز ایکٹ کی دفعہ 4/25 کے تحت قصوروار قرار دیا اور سزا کے تعین سے متعلق دلائل سننے کے لیے اسے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا۔
