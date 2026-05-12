اننت ناگ کے مدرسہ دارالعلوم میں آتشزدگی، ایک طالب علم جاں بحق، تین زخمی
گزشتہ شب پیش آنے والے افسوسناک آتشزدگی کے واقعہ میں ایک کمسن طالب علم جاں بحق جب کہ تین دیگر زخمی ہو گئے۔
Published : May 12, 2026 at 10:47 AM IST
اننت ناگ، جموں وکشمیر (فیاض احمد لولو): جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے مٹن چوک کورٹ روڈ علاقے میں قائم ایک مسجد اور مدرسہ (دارالعلوم) میں گزشتہ شب پیش آنے والے افسوسناک آتشزدگی کے واقعہ میں ایک کمسن طالب علم جاں بحق جب کہ تین دیگر زخمی ہو گئے۔
تفصیلات کے مطابق، آدھی رات کے دوران دارالعلوم مدنی تربیت گاہ میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے عمارت کے ایک حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ واقعہ کے فوراً بعد فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز، پولیس اور مقامی لوگوں نے مشترکہ طور پر بچاؤ اور آگ بجھانے کی کارروائی شروع کی اور کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا گیا۔
حادثے میں ہلاک طالب علم کی شناخت
اس حادثے میں چار طلباء جھلس کر زخمی ہو گئے جنہیں فوری طور پر گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ منتقل کیا گیا۔ حکام کے مطابق زخمی طلباء کی عمریں 15 سے 17 سال کے درمیان بتائی جا رہی ہیں۔ اسی درمیان ڈاکٹروں نے جی ایم سی اننت ناگ میں ایک زخمی طالب علم کو مردہ قرار دیا، جس کی شناخت 15 سالہ بلال احمد کمار ولد محمد اکبر ساکن وڈوان کے طور پر ہوئی ہے۔
آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ
ڈاکٹرس کے مطابق باقی تین زخمی طلباء میں سے دو کا علاج جی ایم سی اننت ناگ میں جاری ہے جب کہ ایک کی حالت نازک ہونے کے باعث اسے مزید بہتر علاج کے لیے سری نگر کے ایک اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جا رہی ہے، تاہم پولیس نے واقعے کا نوٹس لے کر مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں تاکہ اصل وجوہات کا پتہ چلایا جا سکے۔
اننت ناگ میں یہ دوسرا آتشزدگی کا واقعہ
واقعہ کے بعد علاقے میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے اور مقامی لوگوں نے متاثرہ خاندان کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہوئے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ متاثرہ ادارے کی بازآبادکاری اور زخمیوں کے بہتر علاج کو یقینی بنایا جائے۔ یار رہے دوران شب اننت ناگ میں یہ دوسرا آتشزدگی کا واقعہ ہے۔ پہلا واقعہ ہرناگ علاقے میں پیش آیا تھا۔