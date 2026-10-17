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پلوامہ میں شہری دفاع کے رضاکاروں کے لیے تربیتی پروگرام کا انعقاد
12 سیکٹر راشٹریہ رائفلز نے ضلع ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ساتھ مل کر پلوامہ میں شہری دفاع کے رضاکاروں کےلیے تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا۔
Published : October 17, 2026 at 3:06 PM IST
پلوامہ، جموں وکشمیر (سید عادل مشتاق شاہ): ہنگامی حالات، قدرتی آفات اور جنگی صورتحال سے مؤثر انداز میں نمٹنے اور انسانی جانوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے مقصد سے 12 سیکٹر ہیڈکوارٹرز راشٹریہ رائفلز اور ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (DDMA) پلوامہ نے سول ڈیفنس رضاکاروں کے لیے ایک تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا۔ اس پروگرام میں اسٹیٹ ڈیزاسٹر ریسپانس فورس (SDRF) کے ماہرین اور متعلقہ محکموں کے عہدیداروں نے بھی شرکت کی اور رضاکاروں کو عملی تربیت فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ضروری حفاظتی اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا۔
تربیتی پروگرام کے دوران 12 سیکٹر راشٹریہ رائفلز کے سینئر افسران، ایس ڈی آر ایف کے ماہرین اور ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے عہدیداروں نے سول ڈیفنس رضاکاروں کو مختلف ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے درکار بنیادی مہارتوں اور تکنیکوں سے روشناس کرایا۔ اس تربیت کا مقصد رضاکاروں کو اس قابل بنانا تھا کہ وہ کسی بھی غیر متوقع صورتحال میں فوری اور مؤثر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے متاثرہ افراد کی مدد کر سکیں۔
پروگرام کا بنیادی مقصد سول ڈیفنس رضاکاروں کو ہنگامی اور جنگی حالات میں استعمال ہونے والی جدید ٹیکنالوجی اور تکنیکوں کے بارے میں تربیت دینا اور انہیں ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار کرنا تھا۔ اس دوران اس بات پر خصوصی توجہ دی گئی کہ بروقت اقدامات، مناسب منصوبہ بندی اور مؤثر حکمت عملی کے ذریعے جانی و مالی نقصانات کو کس طرح کم سے کم کیا جا سکتا ہے۔
پروگرام کے تحت ایک عملی تربیتی سیشن بھی منعقد کیا گیا، جس میں رضاکاروں کو قدرتی آفات اور دیگر ہنگامی حالات کے دوران اختیار کیے جانے والے ضروری اقدامات کے بارے میں عملی معلومات فراہم کی گئیں۔ اس سیشن میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے، حفاظتی تدابیر اختیار کرنے اور ممکنہ نقصانات کو کم کرنے کے لیے مؤثر طریقۂ کار کا مظاہرہ کیا گیا۔ اس تربیت کا مقصد رضاکاروں کی عملی صلاحیتوں کو بہتر بنانا تھا، تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ منظم انداز میں اپنی ذمہ داریاں انجام دے سکیں۔
اس موقع پر سول ڈیفنس اونتی پورہ کے انچارج غلام رسول ریشی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سول ڈیفنس رضاکاروں کو جدید ٹیکنالوجی اور تکنیکوں سے روشناس کرانے اور ہنگامی حالات سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے تیار کرنے کی غرض سے اس طرح کے تربیتی پروگرام انتہائی اہمیت رکھتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ سول ڈیفنس رضاکاروں کو تربیت فراہم کرنا دراصل پورے معاشرے کو ہنگامی حالات کے لیے تیار کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ یہ رضاکار اسٹیٹ ڈیزاسٹر ریسپانس فورس (SDRF) کے ساتھ مل کر اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں، دیہاتوں اور دور دراز علاقوں تک پہنچتے ہیں اور لوگوں کو قدرتی آفات، حادثات اور دیگر ہنگامی صورتحال کے دوران اختیار کیے جانے والے مناسب حفاظتی اقدامات کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔
غلام رسول ریشی نے امید ظاہر کی کہ مستقبل میں بھی اس طرح کے تربیتی پروگراموں کا انعقاد جاری رکھا جائے گا، تاکہ سول ڈیفنس رضاکاروں کی صلاحیتوں کو مزید بہتر بنایا جا سکے، عوامی سطح پر بیداری کو فروغ دیا جا سکے اور ضلع پلوامہ میں آفات سے نمٹنے کی تیاریوں اور ہنگامی حالات میں مؤثر ردعمل ظاہر کرنے کی صلاحیت کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔