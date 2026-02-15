ETV Bharat / jammu-and-kashmir
زرعی نمائش 'گونگل 2026' کا افتتاح، وزیر اعلیٰ کا ٹیکنالوجی سے لیس نامیاتی کاشتکاری پر زور
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے زرعی پیداوار کو عالمی سطح پر مسابقتی بنانے کے لیے ٹیکنالوجی سے لیس اور نامیاتی کاشتکاری پر زور دیا
February 15, 2026
سرینگر: (جاوید احمد ڈار) وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے 14 فروری بروز سنیچر شیرِ کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی آف کشمیر (SKUAST-K) کے شالیمار کیمپس میں منعقدہ 11ویں ایگری ٹیک میلہ 'گونگُل-2026' کا افتتاح کیا۔
اس موقعے پر کشمیر کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے کاشتکاروں، ترقی پسند کسانوں، نوجوان اختراع کاروں اور زرعی کاروباری افراد نے بڑی تعداد میں میلے میں حصہ لیا۔ اس نمائش کا مقصد زرعی شعبے میں آمدنی، پیداوار اور پائیداری کو فروغ دینا ہے۔
تین روزہ ایگری ٹیک میلے کا افتتاح کرنے کے بعد وزیر اعلیٰ نے یونیورسٹی کیمپس میں زرعی کاروباری افراد اور نئے و قائم شدہ اسٹارٹ اپس کی جانب سے لگائے گئے 100 سے زائد اسٹالوں کا معائنہ کیا، جہاں جدید زرعی ٹیکنالوجی کی متنوع نمائش پیش کی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے اسٹال مالکان سے بات چیت کی اور ان کی پیداوار، اسٹارٹ اپس، کاروباری منصوبوں اور تکنیکی اقدامات کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔
اس دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ ترقی پسند کسانوں، باغبانوں، زرعی سائنس دانوں، اساتذہ اور محققین نے جموں و کشمیر کے زرعی منظرنامے کو بدلنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی مسلسل کوششیں خطے میں زراعت کے مستقبل کو نئی سمت دے رہی ہیں اور حکومتی پروگراموں کے تحت جدید کاری اور معاشی ترقی کو فروغ مل رہا ہے۔
انہوں نے زور دیا کہ عالمی سطح پر مسابقت کے لیے جموں و کشمیر کو اپنی مقامی زرعی پیداوار کے معیار اور مقدار دونوں میں اضافہ کرنا ہوگا۔
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دیہی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے ٹیکنالوجی سے لیس اور نامیاتی کاشتکاری کے حل ناگزیر ہیں۔ انہوں نے جدید زرعی طریقوں، ویلیو ایڈیشن، برانڈنگ اور مارکیٹ روابط اپنانے کی اہمیت پر زور دیا تاکہ کسانوں کو بہتر منافع حاصل ہو سکے۔
انہوں نے مزید کہا کہ 'گونگُل' جیسے اقدامات کسانوں کو ماہرین سے براہِ راست رابطہ قائم کرنے، جدید آلات سے واقف ہونے اور نئی منڈیوں تک رسائی حاصل کرنے کا اہم پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں، جس سے جموں و کشمیر کا زرعی نظام مزید مستحکم ہوگا۔
وزیر اعلیٰ نے نوجوان زرعی کاروباری افراد اور اسٹارٹ اپس کی جانب سے پیش کی گئی اختراعی نمائشوں کو بھی سراہا، بالخصوص طلبہ کی قیادت میں تیار کردہ زرعی اور آبپاشی سے متعلق تکنیکی حل کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ زرعی جدت کو فروغ دینے اور نئی نسل کے زرعی کاروباری افراد کی تربیت میں جامعات کا کردار نہایت اہم ہے۔
یہ تین روزہ زرعی میلہ 'نیکسٹ جن ایگریکلچر: میری پیداوار—میری قیمت' کے عنوان سے منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں جدید زرعی اختراعات، پائیدار کاشتکاری کے طریقوں اور زرعی شعبے میں ابھرتے ہوئے کاروباری مواقع کی نمائش کی جا رہی ہے۔
آئندہ تین دنوں کے دوران اس ایگری ٹیک میلے میں ترقی پسند کسانوں، اسٹارٹ اپس، زرعی کاروباری اداروں، محققین اور طلبہ کی بڑی تعداد کی شرکت متوقع ہے۔
افتتاحی تقریب میں وزیر اعلیٰ کے ساتھ ریاستی وزراء سکینہ ایتو اور جاوید احمد ڈار، وائس چانسلر شیرِ کشمیر یونیورسٹی، پروفیسر نذیر احمد گنائی، رجسٹرار پروفیسر عظمت عالم خان، پرنسپل گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر ڈاکٹر عفت حسن، ڈائریکٹر ایکسٹینشن ایجوکیشن شیرِ کشمیر یونیورسٹی، ریحانہ حبیب کانتھ کے علاوہ یونیورسٹی کے اساتذہ، سائنس دان اور ماہرین نے شرکت کی۔
