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زیادتی کا شکار 11 سالہ بچی کا حمل ختم کرنے کا حکم، جموں و کشمیر ہائی کورٹ کا اہم فیصلہ
عدالت نے کہاکہ قانونی مدت گزر جانے کی وجہ سے بچی کو جنسی زیادتی کے نتیجے میں ٹھہرا حمل جاری رکھنے پر مجبورنہیں کیا جاسکتا۔
Published : September 23, 2026 at 4:57 PM IST
سری نگر : جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے ایک اہم فیصلے میں 11 سالہ کمسن بچی کے حمل کو فوری طور پر طبی طریقے سے ختم کرنے کا حکم دیا ہے۔ بچی مبینہ جنسی زیادتی کے نتیجے میں حاملہ ہوئی تھی۔ عدالت نے قرار دیا کہ صرف اس وجہ سے کہ معاملہ عدالت میں زیر غور رہنے کے دوران حمل کی قانونی مقررہ مدت گزر گئی، ایک کمسن بچی کو اس حمل کو مکمل مدت تک جاری رکھنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔
جسٹس وسیم صادق نرگل نے 12 صفحات پر مشتمل اپنے فیصلے میں متعلقہ حکام کو حمل کے طبی اخراج کے لیے فوری طور پر تمام ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ عدالت نے بچی کے لیے نفسیاتی مشاورت اور مدد فراہم کرنے، اس کی شناخت اور طبی ریکارڈ کو محفوظ رکھنے، ممکنہ ڈی این اے جانچ کے لیے جنینی مواد محفوظ رکھنے اور طبی طریقۂ کار سمیت متعلقہ علاج کے تمام اخراجات قانون کے مطابق حکومت کی جانب سے برداشت کرنے کی بھی ہدایت دی۔
مقدمے کے مطابق بچی اس سال کے آغاز میں ریاسی سے اپنے خاندان کے ساتھ بارہمولہ منتقل ہوکر کشمیر میں رہ رہی تھی۔ اسی دوران اسے بخار، قے، کھانسی اور پیٹ میں درد کی شکایت ہوئی۔ ابتدائی طور پر اسے مقامی طبی معالج کے پاس لے جایا گیا، جس کے بعد اسے سب ڈسٹرکٹ ہسپتال ماگام منتقل کیا گیا۔ الٹراساؤنڈ کے دوران معلوم ہوا کہ بچی حاملہ ہے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق بچی نے ڈاکٹروں کو بتایا کہ کشمیر میں قیام کے دوران ایک نامعلوم شخص نے اسے مبینہ طور پر جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ اس نے اس واقعے کے بارے میں اس وقت تک اپنے خاندان کو نہیں بتایا تھا۔
بعد ازاں معاملہ پولیس کے علم میں آیا۔ طبی و قانونی کارروائی مکمل ہونے کے بعد بچی کو حفاظتی تحویل میں لے کر ایک شیلٹر ہوم میں رکھا گیا۔ عدالت کے فیصلے کے وقت تک مبینہ ملزم کی شناخت یا گرفتاری عمل میں نہیں آئی تھی۔ بچی کے والد نے ہائی کورٹ سے رجوع کرتے ہوئے حمل ختم کرنے کی اجازت دینے کے ساتھ ساتھ مبینہ ملزم کے خلاف تحقیقات اور گرفتاری اور متاثرہ بچی کے لیے متعلقہ معاوضہ اسکیم کے تحت مالی امداد کی درخواست کی۔
عدالت نے اس سے قبل 8 ستمبر کو گورنمنٹ میڈیکل کالج، بارہمولہ کے پرنسپل کو ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کی ہدایت دی تھی تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ بچی کا حمل طبی طور پر ختم کرنا ممکن ہے یا نہیں۔ سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس، بارہمولہ کو بھی ہدایت دی گئی تھی کہ مناسب حفاظتی انتظامات کے ساتھ بچی کو میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش کیا جائے۔ میڈیکل بورڈ نے بچی کا تفصیلی طبی معائنہ کیا اور اپنی رپورٹ عدالت میں سربمہر لفافے میں پیش کی۔
عدالتی فیصلے کے مطابق بورڈ میں مختلف شعبوں کے ماہرین نے بچی کا جائزہ لیا، جن میں کلینیکل، امراضِ نسواں، ریڈیولوجی، نفسیاتی و نفسیاتی معاونت، عمومی طب، اطفال، اینستھیزیا اور فارنسک شعبے شامل تھے۔ بورڈ نے قرار دیا کہ بچی جسمانی اور ذہنی طور پر حمل ختم کرنے کے طبی طریقۂ کار کے لیے موزوں ہے، تاہم یہ کارروائی متعلقہ قانون، رضامندی کے تقاضوں اور ماہر ڈاکٹروں کی نگرانی میں انجام دی جانی چاہیے۔
11 ستمبر کو کیے گئے طبی معائنے کے وقت الٹراساؤنڈ کے مطابق حمل تقریباً 22 ہفتے اور پانچ دن کا تھا۔ تاہم میڈیکل بورڈ نے یہ بھی نشاندہی کی کہ حمل کے اس مرحلے پر اسے ختم کرنے میں طبی اور زچگی سے متعلق خطرات نسبتاً زیادہ ہوسکتے ہیں، جن میں خون بہنا، انفیکشن، خون چڑھانے کی ضرورت، خون کی منتقلی سے متعلق پیچیدگیاں، طویل عرصے تک ہسپتال میں قیام اور اینستھیزیا یا طریقۂ کار سے متعلق پیچیدگیاں شامل ہیں۔
بورڈ نے مشورہ دیا کہ یہ کارروائی تمام ضروری طبی سہولتوں سے لیس کسی مناسب تھرٹیری کیئر مرکز میں ماہرین کی نگرانی اور ضروری احتیاطی تدابیر کے ساتھ انجام دی جائے۔ مقدمے میں ایک اہم قانونی سوال یہ پیدا ہوا کہ میڈیکل بورڈ کے معائنے کے وقت حمل Medical Termination of Pregnancy Rules, 2003 کے ضابطہ بی۔3 میں مقررہ مدت کے اندر تھا، لیکن جب عدالت نے 22 ستمبر کو فیصلہ سنایا تو حمل تقریباً 24 ہفتے اور دو دن کا ہوچکا تھا۔
ضابطہ بی۔3 کے تحت جنسی زیادتی یا عصمت دری کی متاثرہ خواتین اور کمسن لڑکیوں سمیت بعض مخصوص زمروں میں حمل کو 24 ہفتے تک طبی طور پر ختم کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ہائی کورٹ نے تسلیم کیا کہ مقدمہ عدالت میں زیر غور رہنے کے دوران حمل مقررہ قانونی مدت سے آگے بڑھ گیا تھا۔ تاہم عدالت نے کہا کہ اس صورت حال کو مقدمے کے دیگر حقائق سے الگ کرکے نہیں دیکھا جاسکتا۔ جسٹس وسیم صادق نرگل نے اپنے فیصلے میں اس بات پر زور دیا کہ حمل ایک 11 سالہ کمسن بچی کے ساتھ مبینہ جنسی زیادتی کا نتیجہ تھا اور میڈیکل بورڈ نے بھی حمل ختم کرنا طبی اعتبار سے ممکن قرار دیا تھا۔
ہائی کورٹ نے اس معاملے میں سپریم کورٹ کے کے فیصلے کا بھی حوالہ دیا، جو 24 اپریل 2026 کو سنایا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے میں قانونی طور پر مقررہ مدت گزر جانے کے بعد آئینی عدالتوں کے اختیار اور طبی طور پر حمل ختم کرنے کی درخواستوں کے تعلق کا جائزہ لیا تھا۔ ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر کسی مخصوص معاملے میں قانون کے تحت دستیاب راستہ ختم ہوجائے تو بھی آئینی عدالت کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ ہر صورت میں معاملے پر غور کرنے سے انکار کردے۔
عدالت نے اس اصول کی روشنی میں کہا کہ ایسے معاملات میں حاملہ خاتون یا بچی کے حالات اور اس کے آئینی حقوق کو مدنظر رکھنا ضروری ہے، نہ کہ صرف قانونی مدت گزرنے کی بنیاد پر حمل جاری رکھنے کا حکم دیا جائے۔جسٹس نرگل نے اپنے فیصلے میں واضح کیا کہ کمسن متاثرہ کو جنسی زیادتی کے نتیجے میں ٹھہرنے والے حمل کو مکمل مدت تک جاری رکھنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ عدالت نے بچی کی کم عمری، اس کی حساس اور غیر محفوظ صورت حال، حمل کے حالات، اس کی جسمانی و ذہنی کیفیت اور میڈیکل بورڈ کی رائے کو اہم عوامل قرار دیا۔
عدالت نے کہا کہ ان تمام حالات کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، بالخصوص اس وقت جب طبی ماہرین نے حمل ختم کرنے کو طبی طور پر ممکن قرار دیا ہو۔ ان تمام حالات، میڈیکل بورڈ کی رائے اور سپریم کورٹ کی جانب سے طے کیے گئے قانونی اصولوں کا جائزہ لینے کے بعد ہائی کورٹ نے بچی کی درخواست منظور کرلی۔ ہائی کورٹ نے متعلقہ حکام کو حمل کے طبی اخراج کے لیے فوری طور پر تمام ضروری اقدامات کرنے کا حکم دیا۔ گورنمنٹ میڈیکل کالج، بارہمولہ سے وابستہ اسپتال کے پرنسپل یا میڈیکل سپرنٹنڈنٹ کو ہدایت دی گئی کہ طبی طریقۂ کار کے لیے جلد از جلد تمام ضروری انتظامات کیے جائیں۔
عدالت نے یہ بھی حکم دیا کہ بچی کی والدہ یا قانونی سرپرست کو طبی ضابطوں کے مطابق حمل ختم کرنے کے دوران اس کے ساتھ رہنے کی اجازت دی جائے۔ اس کے علاوہ بچی کو طریقۂ کار سے پہلے اور اس کے بعد نفسیاتی مشاورت اور معاونت فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی گئی۔ ہائی کورٹ نے واضح کیا کہ حمل ختم کرنے کا عدالتی حکم مبینہ جنسی زیادتی کے معاملے میں جاری فوجداری تحقیقات کو ختم نہیں کرتا۔
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چونکہ مبینہ ملزم کو ابھی گرفتار نہیں کیا گیا تھا، اس لیے عدالت نے ہدایت دی کہ جہاں طبی اور قانونی طور پر ممکن ہو، حمل ختم کرنے کے نتیجے میں حاصل ہونے والے جنینی ٹشو یا دیگر متعلقہ مواد کو محفوظ رکھا جائے تاکہ مستقبل میں ممکنہ این ڈی اے جانچ کے ذریعے تحقیقات میں مدد مل سکے۔ عدالت نے یہ بھی حکم دیا کہ حمل ختم کرنے، اس سے قبل کے علاج، طریقۂ کار اور بعد ازاں طبی نگہداشت سے متعلق تمام ضروری اخراجات قانون اور میڈیکل بورڈ کی سفارشات کے مطابق متعلقہ حکام یعنی حکومت برداشت کرے گی۔