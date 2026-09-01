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پینکیک سلاٹ ایشین چمپیئن شپ: گلشن پورہ ترال کے ارویندر سنگھ نے جیتا طلائی تمغہ
سکھ نوجوان نے ویتنام کے اندر دسویں پینکیک سلاٹ ایشین چمپیئن شپ میں طلائی تمغہ حاصل کرکے اپنے ملک بھارت کا نام روشن کیا۔
Published : September 1, 2026 at 11:27 AM IST
ترال، جموں و کشمیر (شبیر بھٹ): جنوبی کشمیر کے ترال علاقے کو پوری وادی میں ایک ممتاز حیثیت حاصل یے کیونکہ اس مردم خیز علاقے میں آج تک ایسے بڑے بڑے اسکالرس، سیاستدان اور شاعر پیدا ہوئے ہیں۔ جنھوں نے سماج میں اپنی ایک منفرد شناخت چھوڑی ہے۔ اب ترال کے ہی ایک دور افتادہ گاؤں گلشن پورہ ترال سے ایک سکھ نوجوان نے ویتنام کے اندر دسویں پینکیک سلاٹ ایشین چمپیئن شپ میں طلائی تمغہ حاصل کرکے اپنے ملک بھارت کا نام روشن کیا ہے۔
خبر پھیلتے ہی علاقے میں خوشی کا ماحول پیدا ہو گیا ہے اور لوگ بلا لحاظ مذہب وملت ارویندر سنگھ کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ کیونکہ اس نوجوان کھلاڑی نے ملک کے ساتھ ساتھ اپنے ترال علاقے کا نام بھی روشن کیا ہے۔ ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے ارویندر سنگھ نے بتایا کہ انہیں اس بات کی خوشی ہے کہ عالمی سطح پر انہوں نے ملک کی نمائندگی کی ہے اور ایک طلائی تمغہ حاصل کیا۔
جموں وکشمیر میں اسپورٹس پالیسی بہتر نہیں
ارویندر سنگھ کا کہنا ہے کہ وہ مستقبل میں کوشش کریں گے کہ عالمی مقابلے میں گولڈ میڈل حاصل کرے تاکہ عالمی سطح پر ملک کے قومی ترانے کو گونجتا ہوا سن سکے۔ تاہم ارویندر سنگھ کو شکایت ہے کہ جموں وکشمیر میں اسپورٹس پالیسی اب تک بہتر نہیں کی گئی ہے۔ کیونکہ ملک کی دیگر ریاستوں میں جو فائدہ کھلاڑیوں کو مل رہا ہے یہاں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔
سرکار کو کھیل کے لیے مناسب پلیٹ فارم بنانے کی ضرورت
ارویندر سنگھ کے والد جنگ بہادر کہتے ہیں کہ انھیں خوشی اس بات کی ہے کہ ایک کشمیری نوجوان نے ملک کی نمایندگی کی ہے اور وہ دیگر نوجوانوں کے والدین سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اسپورٹس کی طرف راغب کریں تاکہ وہ بہتر مستقبل بنا سکیں۔ جس کے ساتھ ہی ریاست کا نام بھی روشن ہو۔
اس دوران پینکیک سلاٹ کھلاڑی ارویندر سنگھ کی کامیابی پر ایک مقامی ٹیچر نرمل سنگھ نے کہا کہ کشمیر کے نوجوانوں میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے اور اگر کمی ہے وہ ہے ایک مناسب پلیٹ فارم کی۔ جس جانب سرکار کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔