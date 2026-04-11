سو روزہ منشیات سے پاک جموں و کشمیر مہم، رامبن میں ڈی سی نے میگا پیدل مارچ کو ہری جھنڈی دکھائی
یہ پدیاترا ضلع انتظامی کمپلیکس رامبن پر اختتام پذیر ہوئی اور راستے بھر منشیات کے خلاف مضبوط پیغام دیا گیا۔
Published : April 11, 2026 at 5:57 PM IST|
Updated : April 11, 2026 at 6:06 PM IST
رامبن: (نواز رونیال) مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر کے پہاڑی ضلع رامبن میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے آج “نشہ مکت جموں و کشمیر ابھیان” کے تحت 100 روزہ مہم کا باضابطہ آغاز ڈپٹی کمشنر رامبن محمد الیاس خان نے کیا۔ انہوں نے آج پروگرام کو ہری جھنڈی دکھائی جو منشیات کے خاتمے اور ایک صحت مند، نشہ سے پاک معاشرے کی تعمیر کی جانب ایک اہم قدم ہے۔
ڈپٹی کمشنر نے ڈسٹرکٹ پولیس لائن چندروگ سے ایک عظیم پدیاترا کا آغاز کیا۔ جس میں طلبہ، نوجوانوں، افسران، ملازمین، سول سوسائٹی کے اراکین اور رضاکاروں سمیت معاشرے کے مختلف طبقات کے لوگوں نے شرکت کی۔ یہ پدیاترا ضلع انتظامی کمپلیکس رامبن پر اختتام پذیر ہوئی اور راستے بھر منشیات کے خلاف مضبوط پیغام دیا گیا۔
واضح رہے یہ مہم ضلع ہیڈکوارٹر، سب ڈویژن، تحصیل اور پنچایت سطح پر بیک وقت منعقد ہونے والے بیداری پروگراموں کے ساتھ شروع کی گئی، جو یو ٹی سطح کے آغاز کے ساتھ ہم آہنگ تھے۔ یو ٹی سطح کی تقریب کی قیادت معزز لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کی، جنہوں نے ایم اے اسٹیڈیم جموں سے ایک بڑی پیدل ریلی (پدیاترا) کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔
منشیات سے پاک جموں و کشمیر مہم کا آج جموں میں شاندار طریقے سے آغاز کیا گیا۔ ایل جی منوج سنہا نے اس 100 روزہ خصوصی مہم کا افتتاح ایک پیدل مارچ کے ذریعے کیا، جس میں انہوں نے منشیات کے استعمال کے خلاف بیداری پیدا کی اور معاشرے کو اس سے دور رہنے کی ترغیب دی۔ اس مہم کا بنیادی مقصد جموں و کشمیر کو منشیات سے پاک بنانا ہے، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے، اور انہیں منشیات کے استعمال کے مضر اثرات سے بچانا ہے۔ حکومت نے اسے ریاست بھر میں بڑے پیمانے پر نافذ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے جس میں عوام کی شرکت شامل ہے۔ تقریب میں طلباء، کھلاڑیوں، سماجی تنظیموں اور عام لوگوں نے بھی شرکت کی اور منشیات سے پاک معاشرہ بنانے کا عہد کیا۔ اگلے 100 دنوں تک سکولوں، کالجوں اور مختلف مقامات پر آگاہی پروگرام، ریلیاں اور خصوصی مہم کا انعقاد کیا جائے گا۔ توقع ہے کہ اس اقدام سے منشیات کے استعمال کے خلاف مضبوط پیغام جائے گا اور معاشرے میں مثبت تبدیلی آئے گی۔