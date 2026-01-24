ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بانڈی پورہ میں برفانی طوفان اور شدید برف باری سے 100 عمارتوں کو جزوی نقصان، ڈی سی اندو کنول چب
Published : January 24, 2026 at 7:16 PM IST|
Updated : January 24, 2026 at 7:42 PM IST
بانڈی پورہ:(اعجاز نازکی) ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ اندو کنول چِب نے ہفتہ کو بتایا کہ ضلع کے مختلف حصوں میں تقریباً 100 عمارتوں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے جن میں تلیل کے سنبل اور عبداللہان گاؤں بھی شامل ہیں۔ اطلاعات کے مطابق کل شام اور آج صبح ایک برفانی طوفان اور تیز ہواؤں نے تلیل کے عبداللہان گاؤں کو نشانہ بنایا۔ تاہم مقامی رپورٹس میں کسی عمارت کو کسی جانی یا بڑے نقصان کی نشاندہی نہیں کی گئی ہے۔
میڈیا سے بات کرتے ہوئے اندو کنول چِب نے کہا کہ تباہ شدہ عمارتوں کی تعداد میں اضافہ ہوسکتا ہے کیونکہ ریونیو ٹیمیں اسیسمنٹ اور کیس کا اندراج جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کسی بڑے نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پٹن کی طرف سے بجلی کی لائنیں ٹوٹنے سے سنبل کے کچھ علاقوں میں بجلی کی فراہمی متاثر ہوئی ہے، اور مرمت کا کام جاری ہے۔
محکمہ برف ہٹانے کا کام کر رہا ہے۔ کچھ علاقوں میں رکاوٹوں کی اطلاع ملی ہے اور انہیں صاف کر دیا گیا ہے۔ بانڈی پورہ-گریز سڑک برف جمع ہونے کی وجہ سے بند ہے اور موسم کی صورتحال کے لحاظ سے شام تک صاف ہونے کی امید ہے۔ زیادہ تر داخلی سڑکوں کو صاف کر دیا گیا ہے، اور تینوں قصبے کام کر رہے ہیں۔
ڈپٹی کمشنر نے تلیل اور گریز کے علاقوں سمیت بالائی علاقوں کے رہائشیوں کو برفانی تودے گرنے کے خطرے کے پیش نظر چوکس رہنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے لوگوں کو یہ بھی مشورہ دیا کہ جب تک سڑک دوبارہ نہیں کھل جاتی وہ گریز کا سفر کرنے سے گریز کریں۔ انہوں نے کہا کہ ایل پی جی اور ایندھن سمیت ضروری سامان دستیاب ہے اور کسی قسم کی کمی کی اطلاع نہیں ہے۔