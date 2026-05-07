اننت ناگ میں این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت 10 افراد گرفتار
جموں و کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں منشیات کے خلاف 100 روزہ خصوصی مہم کے تحت تقریبا گزشتہ ایک ماہ سے کاروائیاں جاری ہیں۔
Published : May 7, 2026 at 11:16 AM IST
اننت ناگ( میر اشفاق): جموں کشمیر پولیس نے اننت ناگ میں منشیات کی غیر قانونی کاشت اور منشیات سے جڑے جرائم کے خلاف اپنی کارروائیوں کو مزید تیز کرتے ہوئے ایک ہی دن میں 10 افراد کو گرفتار کیا۔ یہ گرفتاریاں ضلع کے مختلف علاقوں میں درج این ڈی پی ایس ایکٹ کے متعدد مقدمات کے سلسلے میں عمل میں لائی گئی ہیں۔
پولیس ترجمان کے مطابق پولیس اسٹیشن مٹن نے ایف آئی آر نمبر 47/2026 زیر دفعہ 8/18 این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت نانل کے رہائشی غلام نبی میر ولد غلام احمد میر کو گرفتار کیا۔ مذکورہ کیس غیر قانونی پوست کی کاشت سے متعلق ہے، جس کا انکشاف پولیس، محکمہ مال اور محکمہ زراعت کی جانب سے ایگزیکٹو مجسٹریٹ کی موجودگی میں مشترکہ جانچ کے دوران ہوا تھا۔
ادھر پولیس اسٹیشن لارنو نے بھی دو ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ ان میں دیسو کے رہائشی غلام احمد شیخ عرف عمہ کھوجہ ولد محمد رمضان شیخ، جو ایف آئی آر نمبر 24/2026 زیر دفعہ 8/18 این ڈی پی ایس ایکٹ میں مطلوب تھا، جبکہ خریٹی لارنو کے رہائشی نثار احمد بیگ ولد عبد القدوس بیگ کو ایف آئی آر نمبر 22/2026 کے تحت گرفتار کیا گیا۔
اسی دوران پولیس اسٹیشن کوکرناگ نے پوست کی غیر قانونی کاشت سے متعلق تین الگ الگ مقدمات میں ملوث سات افراد کو گرفتار کیا۔ گرفتار شدگان میں نذیر احمد بٹ، بلال احمد بٹ، محمد امین بٹ، ریاض احمد بٹ، شکیل احمد وانی، فاروق احمد وانی اور نذیر احمد بٹ شامل ہیں، جو ساگم اور پنزگام کوکرناگ علاقوں کے رہائشی بتائے جا رہے ہیں۔
پولیس کے مطابق تمام ملزمان کی گرفتاریاں قانونی تقاضے مکمل کرنے کے بعد عمل میں لائی گئی ہیں اور ان مقدمات کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ اننت ناگ پولیس نے واضح کیا ہے کہ منشیات کی کاشت اور اسمگلنگ کے خلاف کارروائیاں مستقبل میں بھی سختی کے ساتھ جاری رہیں گی۔