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اننت ناگ: منشیات کے خلاف بڑی کارروائی؛ ایک ہی دن میں 10 افراد گرفتار، بھاری مقدار میں ممنوعہ مادہ برآمد
پولیس نے ایک ہی دن میں مختلف مقامات پر ناکہ بندی اور گشت کے دوران گرفتار کیے گئے ملزمین کے خلاف مقدمات درج کر لیے۔
Published : October 11, 2026 at 12:43 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں منشیات کی اسمگلنگ اور غیر قانونی کاروبار کے خلاف جاری مہم کو مزید تیز کرتے ہوئے، اننت ناگ پولیس نے ایک ہی دن میں مختلف کارروائیوں کے دوران 10 مبینہ منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے 10 ایف آئی آر درج کی ہیں۔ پولیس کی ان کارروائیوں کے دوران چرس، چرس پاؤڈر اور ہیروئن جیسی مشتبہ نشہ آور اشیاء برآمد کی گئی ہیں۔
پولیس کے مطابق، ضلع کے مختلف علاقوں میں ناکہ چیکنگ، گشت اور نگرانی کے عمل کو مزید سخت بنایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں منشیات کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف متعدد کامیاب کارروائیاں عمل میں لائی گئیں۔
پولیس اسٹیشن لارنو کے اہلکاروں نے لیسو کے مقام پر ناکہ چیکنگ کے دوران محمد اقبال ڈنگرو ولد محمد رجب ڈنگرو (ساکن لیسو برنارڈ) کو حراست میں لیا۔ تلاشی کے دوران اس کے قبضے سے تقریباً 2.393 کلو گرام بھنگ برآمد کی گئی۔ اس سلسلے میں این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعہ 8/20 کے تحت ایف آئی آر نمبر 59/2026 درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔
اسی طرح ارونی علاقے میں دو الگ الگ کارروائیوں کے دوران پولیس اسٹیشن بجبہاڑہ کی ٹیم نے مختار علی ولد منظور احمد اور دولال علی ولد بہادر دین (دونوں ساکنان مغربی بنگال) کو گرفتار کیا۔ پولیس کے مطابق، دونوں کے قبضے سے چرس برآمد ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں بالترتیب ایف آئی آر نمبر 292/2026 اور 293/2026، این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعہ 8/20 کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے ہیں اور معاملے کی تفتیش جاری ہے۔
ادھر پولیس اسٹیشن سری گفوارہ کی ٹیم نے ہٹی گام کراسنگ کے نزدیک اچانک ناکہ چیکنگ کے دوران مشتاق احمد بٹ ولد غلام حسن بٹ (ساکن سرہامہ) کو گرفتار کیا۔ اس کی تلاشی کے دوران تقریباً 55 گرام چرس اور 86 گرام چرس پاؤڈر برآمد کیا گیا۔ اس معاملے میں ایف آئی آر نمبر 96/2026 درج کر کے مزید قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔
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پولیس اسٹیشن اترسو کی ٹیم نے کرڈ پل کے نزدیک گشت کے دوران محمد عارف مگرے ولد محمد اکبر (ساکن دیتھو شانگس) کو گرفتار کیا، جس کے قبضے سے تقریباً 15 گرام چرس جیسی مشتبہ نشہ آور چیز برآمد ہوئی۔ اس سلسلے میں این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعہ 8/20 کے تحت ایف آئی آر نمبر 101/2026 درج کی گئی ہے۔
مٹن پولیس نے بومزو فٹ برج کے نزدیک ناکہ چیکنگ کے دوران محمد اشرف گنائی ولد محمد رمضان گنائی (ساکن گنڈ باغ، سیر ہمدان) کو حراست میں لیا۔ پولیس کے مطابق، اس کی ذاتی تلاشی کے دوران تقریباً 90.2 گرام چرس برآمد ہوئی۔ اس معاملے میں این ڈی پی ایس ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔
اسی دوران پولیس پوسٹ ڈائلگام کی ٹیم نے بونڈیالگام کراسنگ پر ناکہ قائم کر کے گاڑیوں اور مشتبہ افراد کی چیکنگ کی۔ اس دوران فیاض احمد مگرے ولد غلام رسول مگرے (ساکن ڈونی پاوہ، اننت ناگ) کو، جو ڈونی پاوہ سے بونڈیالگام کی طرف سفر کر رہا تھا، روکا گیا۔ تلاشی کے دوران اس کے قبضے سے تقریباً 8 گرام چرس جیسی مشتبہ نشہ آور چیز برآمد ہوئی۔ اس سلسلے میں ایف آئی آر نمبر 354/2026 درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔
اچھ بل پولیس نے شیلی پورہ کراسنگ پر معمول کی ناکہ چیکنگ کے دوران ایک انووا گاڑی (زیر نمبر JK02AN-3114) کو روک کر تلاشی لی۔ گاڑی کو ارشاد احمد گنائی ولد غلام رسول گنائی (ساکن شیلی پورہ) چلا رہا تھا۔ پولیس کے مطابق، گاڑی سے تقریباً 8.4 گرام ہیروئن جیسی مشتبہ نشہ آور چیز برآمد ہوئی۔ ملزم کو گرفتار کر کے گاڑی ضبط کر لی گئی ہے، جبکہ اس سلسلے میں این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعہ 8/21 کے تحت ایف آئی آر نمبر 107/2026 درج کی گئی ہے۔
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اچھ بل پولیس نے ایک اور کارروائی کے دوران اَکنگام علاقے میں گشت کرتے ہوئے فیروز احمد صوفی ولد غلام حسن صوفی (ساکن اَکنگام، اچھ بل) کو گرفتار کیا۔ اس کی تلاشی کے دوران تقریباً 18.4 گرام چرس جیسی مشتبہ نشہ آور چیز برآمد ہوئی۔ اس معاملے میں این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعہ 8/20 کے تحت ایف آئی آر نمبر 108/2026 درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔
علاوہ ازیں، پولیس اسٹیشن اترسو کی ٹیم نے چیئر پورہ علاقے میں گشت کے دوران چیئر پورہ پل کے نزدیک مشتبہ حالات میں اعجاز احمد لون ولد محمد حسین لون (ساکن چیئر پورہ) کو حراست میں لیا۔ اس کے قبضے سے تقریباً 12 گرام چرس برآمد ہوئی۔ اس سلسلے میں پولیس اسٹیشن اترسو میں این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعہ 8/20 کے تحت ایف آئی آر نمبر 102/2026 درج کر کے مزید قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔
اننت ناگ پولیس نے ایک بار پھر منشیات کی لعنت کے خاتمے اور اس غیر قانونی کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پولیس نے عام لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ منشیات سے متعلق کسی بھی مشکوک سرگرمی یا غیر قانونی لین دین کے بارے میں مستند معلومات پولیس کے ساتھ شیئر کریں اور اس سماجی برائی کے خاتمے میں اپنا تعاون پیش کریں۔
پولیس کا کہنا ہے کہ عوام کے تعاون اور مشترکہ کوششوں کے ذریعے ہی ایک صحت مند، محفوظ اور منشیات سے پاک معاشرے کی تشکیل ممکن بنائی جا سکتی ہے۔
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