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جموں کشمیر پولیس ڈی جی پی نے ادھم پور-کٹھوعہ سکیورٹی صورتحال کا لیا جائزہ
دو دہشت گردوں کی ہلاکت کے 10 روز بعد ڈی جی پی نلن پربھات نے ادھم پور کٹھوعہ کی سکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 26, 2026 at 8:25 PM IST
جموں: ادھم پور ضلع کے مجلتا جنگلات میں مشترکہ کارروائی کے دوران دو دہشت گردوں کی ہلاکت کے 10 روز بعد جموں کشمیر پولیس کے ڈائریکٹر جنرل (ڈی جی پی) نلن پربھات نے آج یعنی ہفتہ کو ادھم پور اور کٹھوعہ کی سکیورٹی صورتحال اور جاری انسداد دہشت گردی کارروائیوں کا جائزہ لیا۔
ڈی جی پی نلن پربھات کے ہمراہ انسپکٹر جنرل آف پولیس (آئی جی پی) جموں تیجندر سنگھ بھی موجود تھے۔ انہوں نے علاقے میں سکیورٹی فورسز کی جانب سے جاری کارروائیوں کی صورتحال کا جائزہ لیا اور آپریشن میں پیش رفت کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔
پولیس کے مطابق گزشتہ چند برسوں سے ادھم پور اور کٹھوعہ کا یہ علاقہ ممنوعی عسکری تنظیم جیشِ محمد (JeM) کے دہشت گردوں کے نشانے پر ہے، جو بین الاقوامی سرحد (IB) کے اُس پار سے دراندازی کے بعد گھنے جنگلات میں چھپ جاتے ہیں۔ بعض اوقات دہشت گرد سرگرمیاں ان دونوں اضلاع سے ہوتے ہوئے ڈوڈہ ضلع کے بالائی علاقوں تک بھی پھیل جاتی ہے۔
ڈی جی پی نے انسداد دہشت گردی کارروائیوں کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ موقع پر موجود افسران اور اہلکاروں سے زمینی صورتحال اور جاری آپریشنز کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔
س موقع پر ڈی جی پی نلن پربھات نے انسداد دہشت گردی کارروائی میں شامل پولیس اہلکاروں کی حوصلہ افزائی کی اور دو سخت گیر دہشت گردوں کو بغیر کسی جانی نقصان کے ہلاک کرنے پر ان کی کوششوں کی سراہنا بھی کی۔
انہوں نے اہلکاروں کی بہادری، عزم اور پیشہ ورانہ انداز میں کارروائی انجام دینے کی بھی تعریف کی۔
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