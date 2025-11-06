نیویارک: ظہران ممدانی کی تاریخی جیت نے امریکی مسلمانوں میں جوش اور امید کو جنم دیا
ڈیموکریٹ ظہران ممدانی کو فلسطین حامی کہا جاتا ہے۔ ممدانی کی جیت سے نیویارک کے مسلمان کافی جوش میں ہیں۔
Published : November 6, 2025 at 10:55 AM IST
نیو یارک سٹی کے پہلے مسلمان میئر کے طور پر ظہران ممدانی کی تاریخی جیت نے امریکی مسلمانوں میں جوش اور امید کو جنم دیا ہے۔ بہت سے لوگوں کو اطمینان اور فخر ہے کہ انتخابی مہم کے دوران ممدانی کے خلاف مسلم دشمنی نے نیو یارک کے لوگوں کو انہیں ووٹ دینے سے نہیں روکا۔
ممدانی کی جیت پر فخر
ایک مسلم پاکستانی امریکی ڈاکٹر بختاور وقاص نے کہا کہ، "طویل عرصے میں پہلی بار میں امید محسوس کر رہا ہوں۔۔ ایک مسلمان کے طور پر، ایک ڈیموکریٹ کے طور پر، ایک امریکی کے طور پر، ایک تارکین وطن کے طور پر۔ انھوں نے کہا کہ اس نے ممدانی کی جیت کی تقریر میں شرکت کی اور اپنے ارد گرد نیویارک کے لوگوں کے تنوع کو محسوس کیا۔
وقاص نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ایک مسلمان کو نیویارک شہر کی میئر بنتے ہوئے دیکھے گے۔ انھوں نے کہا کہ وہ محنت کش طبقے کے لیے ممدانی کے پیغامات کی طرف متوجہ ہوئیں اور ان کے قابل استطاعت وژن کو محسوس کیا۔
اے پی ووٹر پول کے مطابق نیویارک میں مسلم ووٹروں کی اکثریت نے ممدانی کو ووٹ دیا۔ اے پی ووٹر پول کے مطابق، 10 میں سے 9 مسلم ووٹروں نے ممدانی کی حمایت کی۔ نیویارک میں تقریباً 4 فیصد مسلم ووٹرز ہیں۔
ممدانی، ایک ڈیموکریٹ سوشلسٹ ہیں جنھوں نے اپنی جیت کو بلیو کالر ورکرز کے لیے ایک اعزاز کے طور پر پیش کیا۔ ممدانی کی مہم کا ایجنڈا مفت بسیں، مفت بچوں کی دیکھ بھال اور کرائے پر کنٹرول جیسے وعدے شامل ہیں۔
ممدانی نہ صرف شہر کے پہلے مسلمان میئر بلکہ جنوبی ایشیائی ورثے کے پہلے اور افریقہ میں پیدا ہونے والے پہلے میئر ہوں گے۔
9/11 اور نیویارک میں مسلمان
رٹگرز یونیورسٹی میں امریکہ میں اسلام کے بارے میں پڑھانے والی سلویا چن ملک نے کہا کہ ممدانی کی جیت کے بعد نیو یارک کے مسلمانوں نے راحت کی سانس لی ہے، جو پورے ملک میں پھیل جائے گی۔" انھوں نے کہا کہ، "9/11 کی وراثت اور دہشت گردی کے خلاف جنگ نے نیویارک سٹی اور اس سے باہر کے مسلمانوں کی پوری نسلوں کی زندگیوں کو مکمل طور پر تشکیل دیا ہے۔"
سلویا چن ملک نے کہا کہ، ممدانی کی جیت سے کچھ حد تک اس بات کی یقین دہانی بھی ہوتی ہے کہ بہت سے ایسے غیر مسلم ہیں جو اسلام کے بارے میں جھوٹ اور تحریف کو سمجھ رہے ہیں۔
وقاص نے کہا کہ ممدانی کو مہم کے دوران کچھ لوگوں نے اسلامو فوبیا کے زندہ ہونے کا احساس کرایا گیا۔ اپنے خطاب میں ممدانی نے کہا کہ "اب نیویارک ایسا شہر نہیں رہے گا جہاں آپ اسلامو فوبیا کی بات کر کے الیکشن جیت سکیں گے۔
ممدانی کی حمایت کرنے والی ایک مسلم امریکن ایڈوکیسی آرگنائزیشن ایمگیج ایکشن کے سی ای او، وائل الزیات نے کہا کہ یہ فتح ان لوگوں کے لیے ایک سرزنش تھی جو خوف کو ہوا دیتے ہیں اور مسلم مخالف تعصب پھیلاتے ہیں۔ انھوں نے اسے ایک تاریخی لمحہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ممدانی نے استطاعت کے ساتھ معاملات پر کامیابی حاصل کی۔
کرسٹوفر نیوپورٹ یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس پڑھانے والے یوسف چوہود نے کہا کہ 9/11 اور اس کے بعد کے واقعات کے پیش نظر، ممدانی کی جیت ایک علامت کے طور پر دیکھی جائے گی۔ انھوں نے کہا، ممدانی کی جیت ایک طاقتور پیغام ہے کہ مسلمان صرف اس ملک کے شہری تانے بانے کا حصہ نہیں ہیں، ہم اسے تشکیل دینے میں مدد کرتے ہیں۔ چوہود نے مزید کہا کہ، "برسوں سے، امریکی مسلمانوں نے یہ ظاہر کرنے کے لیے کام کیا ہے کہ ہم اس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ممدانی یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم اقتدار کے ایوانوں میں ہیں، اور ہم قیادت کے لیے تیار ہیں۔
ممدانی سے امریکی مسلمانوں کو امید
9/11 کے حملوں کے بعد، بہت سے امریکی مسلمانوں کو دشمنی، عدم اعتماد، اپنے عقیدے کے بارے میں سوالات اور ان کی امریکی ہونے پر شکوک و شبہات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ 9/11 کے بعد کئی برسوں تک مسلمانوں نے اپنی شناخت کو برقرار رکھنے کی جدوجہد کی۔
چوہود نے کہا، "یہاں بڑی بات یہ ہے کہ کس طرح ایک کمیونٹی جسے ایک بار بنیادی طور پر بیرونی یا قربانی کے بکرے کے طور پر دیکھا جاتا تھا، اس نے مستقل طور پر سیاسی سرمایہ اور مرئیت پیدا کی ہے۔ انھوں نے کہا کہ، کچھ تناؤ باقی ہے کیونکہ ہر فائدے کے ساتھ آپ کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔
چوہود نے امید ظاہر کی کہ ممدانی کی جیت کے بعد نیویارک بھر میں تارکین وطن لڑکوں اور لڑکیوں کو احترام کی نظر سے دیکھا جائے گا۔
نیویارک شہر کی رہائشی بنگلہ دیشی امریکی ابتسام خورشید ممدانی کی جیت سے کافی خوش ہیں۔ انھوں نے کہا کہ، اس کے بچے گواہی دیں گے کہ ایک جنوبی ایشیائی مسلمان ہمارے عظیم شہر کی قیادت کر سکتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ان کی جیت نیویارک کی کھلے ذہن اور تنوع کو ظاہر کرتی ہے، انہوں نے مزید کہا کہ وہ امید کرتی ہیں کہ مسلم سیاست دانوں کی جیت دقیانوسی تصورات کو مزید توڑ سکتی ہے۔
