آرامکو تنصیبات پر حوثیوں حملوں کے بعد یمنی افواج کی صنعا اور صعدہ میں بمباری
حوثی گروپ نے سعودی عرب کے خلاف 'محاصرے کے بدلے محاصرہ' کا اعلان کرتے ہوئے حملے جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔
By ANI
Published : October 4, 2026 at 9:30 AM IST
صنعا: یمن کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت نے سنیچر کے روز (مقامی وقت کے مطابق) صنعا اور صعدہ میں حوثیوں کے "اہم ترین اہداف" پر حملوں کی تصدیق کی ہے۔ یہ کارروائی باغی گروپ کی جانب سے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں آرامکو کی تنصیبات کو میزائل اور ڈرون حملوں کے ذریعے نشانہ بنانے کے دعوے کے بعد سامنے آئی ہے۔
یمن کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت کی مسلح افواج کے ترجمان نے ایک بیان جاری کر کے کہا کہ یمنی افواج حوثیوں کے زیرِ اثر علاقوں پر مسلسل حملے کر رہی ہیں۔
سرکاری ترجمان نے کہا کہ "ہم صنعا اور صعدہ میں دہشت گرد حوثی ملیشیا کے اہم ترین اہداف پر تکلیف دہ ضربیں لگا رہے ہیں۔" ترجمان نے مزید خبردار کیا کہ حوثیوں کی فوجی صلاحیتوں پر حملے جاری رہیں گے۔
ترجمان نے مزید کہا کہ "حوثی ملیشیا کی صلاحیتیں ہماری مسلح افواج کی آگ سے محفوظ نہیں رہیں گی، اور ہم انہیں تباہ کر دیں گے۔"
یہ بیان حوثی گروپ کے اس دعوے کے بعد سامنے آیا ہے جس میں اس نے اعتراف کیا کہ اس نے بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کا استعمال کرتے ہوئے ریاض میں آرامکو تنصیبات کو نشانہ بناتے ہوئے ایک فوجی آپریشن شروع کیا۔
حوثی فوجی ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سریع کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق، یہ حملہ اس کارروائی کے جواب میں کیا گیا جسے گروپ نے صنعا اور اپنے کنٹرول والے دیگر علاقوں پر سعودی حملے قرار دیا تھا۔
حوثی بیان میں کہا گیا کہ "یہ کارروائی دارالحکومت صنعا اور آزاد کرائے گئے صوبوں کے خلاف سعودی جارحیت کے جواب میں کی گئی، جس کے تحت گذشتہ 24 گھنٹوں میں 60 فضائی اور میزائل حملے کیے گئے، جس سے ہمارے ملک کے خلاف کشیدگی کے آغاز سے لے کر اب تک سعودی جارحیت کے کل حملوں کی تعداد 1,410 ہو گئی ہے۔"
حوثی گروپ نے بتایا کہ اس نے ریاض میں آرامکو کی تنصیبات کے خلاف بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کا استعمال کرتے ہوئے ایک "اعلیٰ معیار کا فوجی آپریشن" کیا ہے۔
گروپ نے دعویٰ کیا کہ اس آپریشن نے اپنا ہدف حاصل کر لیا ہے اور نشانہ بنائے گئے مقامات پر آگ بھڑک اٹھی ہے۔ بیان میں کہا گیا، "اللہ کے فضل سے آپریشن نے کامیابی کے ساتھ اپنا ہدف حاصل کر لیا۔"
اس میں مزید کہا گیا، "حملے انتہائی درست اور نشانہ پر تھے، جس کے نتیجے میں ہدف بنائے گئے مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔" حوثی بیان میں مزید کشیدگی بڑھانے کی بھی وارننگ دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ گروپ یمن اور اس کے عوام کے خلاف ہونے والے ان حملوں کا جواب دے گا۔
بیان میں کہا گیا کہ "ایسی مجرمانہ ذہنیت اور بربریت کے ساتھ یمنی عوام کا خون بہانا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہماری مسلح افواج، قوم کے تمام آزاد لوگوں کے ساتھ مل کر، تمام ضروری دفاعی اور جوابی اقدامات اٹھائیں، تاکہ ہر ایک پر یہ واضح ہو سکے کہ ہمارے وفادار عوام کے خون کو معمولی سمجھنے کی قیمت بہت بھاری اور مہنگی ہوگی، اور مجرم دشمن کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے لوگوں کا خون بہانے کا یہ سلسلہ انہیں بہت مہنگا پڑے گا۔"
گروپ نے مزید کہا کہ وہ کشیدگی بڑھانے کی اپنی اس پالیسی کو اس وقت تک جاری رکھے گا جب تک یمن کے خلاف حملے اور ناکہ بندی ختم نہیں ہو جاتی۔
بیان میں کہا گیا کہ "ہم 'محاصرے کے بدلے محاصرہ' اور 'کشیدگی کے بدلے کشیدگی' کی مساوات کو نافذ کرنا بدستور جاری رکھیں گے، اور سعودی دشمن کی فوجوں کے اجتماع کو اس وقت تک نشانہ بناتے رہیں گے جب تک کہ یہ جارحیت بند نہیں ہو جاتی اور ہمارے ملک کا محاصرہ ختم نہیں کر دیا جاتا۔"
حملوں کا یہ تازہ ترین تبادلہ یمن کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت، حوثی گروپ اور سعودی عرب کے درمیان جاری کشیدگی کے دوران سامنے آیا ہے، جہاں فریقین ایک دوسرے پر فوجی کارروائیوں میں تیزی لانے کا الزام عائد کر رہے ہیں۔
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