یمن میں آر پار کی جنگ! تازہ جھڑپوں میں 900 ہلاک یا زخمی، حوثیوں کا جیل پر سعودی حملے کا الزام
یمن کے کلیدی صوبوں تعز اور الجوف میں شدید لڑائی جاری ہے۔ کچھ محاذوں پر حکومتی افواج کی پیش قدمی کی اطلاعات ہیں۔
Published : September 8, 2026 at 8:18 AM IST
صنعاء: ایران امریکہ اور اسرائیل کے بیچ کشیدگی کے درمیان یمن میں بھی حوثیوں اور یمنی حکومت کے بیچ آر پار کی جنگ چھڑ گئی ہے۔ دریں اثناء، عالمی ادارہ صحت (ڈبلیو ایچ او) کے مطابق، یمن میں جاری تازہ جھڑپوں کے نتیجے میں اب تک تقریباً 900 افراد ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں، جن میں سے 670 ہلاکتیں اور زخمی ہونے کے واقعات تعز اور مغربی ساحلی محاذ سے سامنے آئے ہیں۔
الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق تعز میں بیس ہزار افراد اور خاندان بے گھر ہو چکے ہیں، جہاں حوثیوں (انصار اللہ) اور یمن کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت کے درمیان شدید ترین جھڑپیں ہوئی ہیں۔ ہلاکتوں اور زخمیوں کی تعداد میں مزید اضافے کا خدشہ ہے، کیونکہ ان اعداد و شمار میں آج کے نقصانات شامل نہیں ہیں، جن کی تعداد سینکڑوں تک پہنچنے کا امکان ہے۔
رپورٹس کے مطابق الجوف گورنریٹ میں فضائی حملے اور لڑائی جاری ہے۔ انصار اللہ نے سعودی عرب پر اس صوبے میں حملے کرنے کا الزام عائد کیا ہے، جب کہ یمنی حکومت نے علاقائی سالمیت کو دوبارہ بحال کرنے کی حکمتِ عملی کے تحت الجوف میں ایک نیا محاذ کھول دیا ہے، سرکاری افواج کے مغربی ساحلی محاذوں پر پسپائی اختیار کرنے کے بعد دیگر علاقوں میں پیش قدمی کی خبریں ہیں۔ فی الوقت، حکومت الجوف میں حوثیوں کے اسٹریٹجک ٹھکانوں پر نئے محاذ کھول کر ان علاقوں کو واپس لینے کی کوشش کر رہی ہے۔
الجوف گورنریٹ اور تعز وہ حتمی اہداف ہیں جن کے لیے دونوں فریق لڑ رہے ہیں۔ الجوف یمنی دارالحکومت کا گیٹ وے (راستہ) مانا جاتا ہے، جو کہ حوثیوں کے کنٹرول میں ہے، جب کہ مغربی تعز میں کھولے گئے محاذ حوثیوں کی اس شہر اور بحیرہ احمر کی بندرگاہ والے شہر المخا پر کنٹرول حاصل کرنے کی ایک کوشش ہے۔
سعودی عرب پر یمن میں جیل پر حملے کا الزام، سات افراد ہلاک
اے پی کی رپورٹ کے مطابق یمن میں حوثی باغیوں نے پیر کے روز سعودی عرب پر ملک کے شمال میں ایک جیل پر حملہ کرنے کا الزام عائد کیا جس میں ایک بچے سمیت سات افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ حملہ ایران کے حمایت یافتہ گروپ اور سعودی حمایت یافتہ یمنی افواج کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران ہوا ہے۔
حوثی زیرِ انتظام وزارتِ صحت کے ترجمان انیس الاصبحی نے بتایا کہ صوبہ جوف کے اسٹریٹجک شہر حزم میں مرکزی جیل پر ہونے والے اس حملے میں ایک خاتون سمیت کم از کم سات افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ جیل کے وارڈن نے حوثیوں کے المسیرہ نیوز چینل کو بتایا کہ ملبے کے نیچے 35 قیدی اور ایک خاتون پھنسی ہوئی ہیں جو اپنے شوہر سے ملاقات کے لیے آئی ہوئی تھیں۔
یمن سال 2014 میں اس وقت خانہ جنگی کا شکار ہوا جب حوثی اپنے شمالی گڑھ سے نکلے اور انہوں نے دارالحکومت صنعا پر قبضہ کر لیا، جس نے بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت کو جنوب کی طرف اور پھر سعودی عرب میں جلاوطنی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ اگلے سال حکومت کی بحالی کی کوشش میں سعودی قیادت میں ایک اتحاد یمن کی جنگ میں شامل ہو گیا۔
حوثیوں کے المسیرہ سیٹلائٹ نیوز چینل نے 46 سیکنڈ کی فوٹیج نشر کی جس کے بارے میں اس کا کہنا ہے کہ یہ پیر کے حملے کے بعد کے مناظر دکھاتے ہیں کہ عمارت ملبے کا ڈھیر بن چکی ہے۔ وہیں کئی لوگ، جن میں بظاہر ریسکیو ٹیمیں شامل تھیں، ملبے پر احتیاط سے چلتے اور تلاش کرتے ہوئے دیکھے گئے۔
حوثی فوجی ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سریع نے سعودی عرب پر الجوف میں فضائی حملے کرنے اور "قتلِ عام کا ارتکاب کرنے" کے ساتھ ساتھ جاسوس ڈرون تعینات کرنے اور کرائے کے فوجیوں کو مختلف ہتھیار فراہم کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ 'یمن کے خلاف جاری سعودی جارحیت کا جواب دیا جائے گا اور اسے سزا کے بغیر نہیں چھوڑا جائے گا۔'
سعودی عرب کی وزارتِ اطلاعات کی طرف سے فوری طور پر کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا۔ سریع نے پیر کے روز بعد میں کہا کہ حوثی افواج نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سعودی عرب کے کل چار جاسوس ڈرونز مار گرائے ہیں، جن میں سے ایک پیر کی صبح صوبہ بیضاء میں دیکھا گیا تھا۔
حوثیوں کا یہ دعویٰ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت کی افواج یمن کے متعدد محاذوں بشمول جوف، بیضاء، ضالع اور مأرب صوبوں میں آگے بڑھ رہی ہیں۔
جنگ کے دوران جیلوں پر حملے اس سے قبل بی ہو چکے ہیں۔ سال 2022 میں، سعودی قیادت میں اتحادیوں کے ایک حملے نے شمالی صوبے صعدہ میں ایک حراستی مرکز کو نشانہ بنایا تھا، جس میں کم از کم 87 قیدی ہلاک اور تقریباً 266 دیگر زخمی ہوئے تھے۔ ستمبر سال 2019 میں ایک اور حملے نے جنوب مغربی صوبے ذمار میں حوثیوں کے زیرِ انتظام ایک حراستی مرکز کو نشانہ بنایا تھا، جس کے نتیجے میں 100 سے زائد افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے تھے۔
اقوامِ متحدہ کے اندازوں کے مطابق، یمن میں ہونے والی خانہ جنگی میں اب تک مجموعی طور پر کم از کم 150,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، اور اس نے کئی بار ملک کو قحط کے دہانے پر دھکیل دیا ہے۔ وہیں سال 2022 سے جاری جنگ بندی کا معاہدہ اب مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔
(ایجنسی ان پٹ میں اضافے کے ساتھ)
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