سال 2025: ہندوستان اور پاکستان سے لے کر ایران اسرائیل تک فوجی تنازعات دیکھنے میں آئے
اس سال بہت سے اہم سیاسی اور فطری واقعات رونما ہوئے جنہیں آنے والے وقت میں یاد رکھا جائے گا۔
Published : December 22, 2025 at 5:33 PM IST
نئی دہلی: سال 2025 جلد ہی ختم ہونے والا ہے، اور ہم اسے الوداع کہہ دیں گے۔ اس کے ساتھ، نیا سال 2026 آ جائے گا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی دنیا بھر میں کئی ہلچل دیکھنے کو ملے۔ یہ سال اپنے پیچھے اچھی اور بری دونوں یادیں چھوڑ جائے گا۔
اس دوران بہت سے اہم سیاسی اور فطری واقعات رونما ہوئے جنہیں برسوں اور شدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ یہ سال دنیا بھر میں کئی جنگوں کے لیے بھی یاد رکھا جائے گا۔ ان جنگوں میں سب سے مشہور ایران۔اسرائیل اور بھارت پاکستان جنگیں شامل ہیں۔
اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ
اس سال جون میں اسرائیل نے ایران کے خلاف آپریشن رائزنگ لائین شروع کیا تھا جس میں اس کے کئی اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ اس عرصے کے دوران اس نے ایران کی جوہری اور فوجی تنصیبات اور سرکاری انفراسٹرکچر پر حملہ کیا۔ اس کے جواب میں ایران نے آپریشن ٹرو پرومز شروع کیا، اسرائیل کے خلاف میزائل حملے شروع کر دیے۔
دریں اثنا، امریکہ نے تنازعہ میں داخل ہو کر ایران کے جوہری پروگرام کی سائٹس کو نشانہ بنایا جنہیں اسرائیل تباہ کرنے سے قاصر تھا۔ تاہم 12 دن کی لڑائی کے بعد 24 جون کو جنگ بندی ہو گئی۔
پاک ۔بھارت جنگ
جموں و کشمیر میں دہشت گردانہ حملوں کے جواب میں مئی 2025 کے اوائل میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ 7 مئی کو بھارت نے آپریشن سندور کا آغاز کرتے ہوئے بہاولپور میں جیش محمد اور مرید میں لشکر طیبہ کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا۔ پاکستان نے جوابی کارروائی کی۔ تاہم چار دن کی لڑائی کے بعد 10 مئی کو دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا۔
افغانستان اور پاکستان کے درمیان تنازعہ
اس سال اکتوبر میں افغانستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی۔ پاکستان نے کابل میں تحریک طالبان پاکستان کے رہنما نور ولی محسود کو نشانہ بناتے ہوئے فضائی حملہ کیا۔ یہ حملہ خیبر پختونخواہ میں پاکستانی فوجیوں پر ٹی ٹی پی کے حملے کے بعد کیا گیا۔ اس حملے نے افغانستان کو مشتعل کردیا، جس نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے 20 سے زائد پاکستانی فوجیوں کو ہلاک کردیا۔ تاہم بعد میں دونوں ممالک نے جنگ بندی پر اتفاق کیا۔
تھائی لینڈ اور کمبوڈیا میں مسلح جھڑپیں
24 جولائی 2025 کو تھائی لینڈ اور کمبوڈیا میں جھڑپ ہوئی۔ یہ جھڑپ ایک مندر کے احاطے کو لیکر ہوئی تھی۔ تقریباً 38 افراد ہلاک اور 300,000 بے گھر ہوئے۔ کشیدگی بڑھنے پر ملائیشیا کی ثالثی اور امریکہ اور چین کی سفارتی حمایت کے ساتھ 28 جولائی کو دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی کا اعلان کیا گیا۔
روس یوکرین جنگ جاری ہے
2022 میں شروع ہونے والی روس یوکرین جنگ اس سال بھی جاری ہے۔ یہ تنازعہ، جس نے ہزاروں جانیں لے لی ہیں، روس کے خلاف متعدد بین الاقوامی پابندیوں کا باعث بنی ہیں۔ اس کے باوجود روسی صدر پوتن کے پیچھے ہٹنے کے کوئی آثار نظر نہیں دکھائی دیتے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امن معاہدے کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ یورپی ممالک کو خدشہ ہے کہ ٹرمپ یوکرین کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔