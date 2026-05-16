شی جن پنگ بھی چاہتے ہیں ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہ ہو، آبنائے ہرمز کھلے، ٹرمپ نے چین سے واپسی کے بعد کیا بڑا دعویٰ
آبنائے ہرمز پر امریکہ کا کنٹرول ہے اور اس کی ناکہ بندی سے ایران کو یومیہ 500 ملین ڈالر کا نقصان ہورہا ہے: ٹرمپ
Published : May 16, 2026 at 9:18 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق امریکا اور چین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا اور آبنائے ہرمز کو کھول دیا جائے۔
صدر ٹرمپ نے چین کے اپنے تین روزہ سرکاری دورے کے دوران اپنے چینی ہم منصب شی جن پنگ سے ملاقات کی، جہاں انہوں نے مشرق وسطیٰ میں جاری تنازعات اور دیگر علاقائی مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ چین سے نکلنے کے بعد ایئر فورس ون پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ آبنائے ہرمز پر امریکا کا کنٹرول ہے اور اس بات پر زور دیا کہ اس علاقے میں امریکی بحری ناکہ بندی سے ایران کو گزشتہ ڈھائی ہفتوں کے دوران روزانہ 500 ملین ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ "میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں۔"
انہوں نے کہا، "ایران کے بارے میں، وہ مکمل طور پر یقین رکھتے ہیں کہ ان کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہیں، انہوں نے بہت مضبوطی سے کہا ہے کہ ان کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ آبنائے کو کھولیں، لیکن جیسا کہ انہوں نے کہا، وہ اسے بند کر دیتے ہیں، اور آپ انہیں بند کر دیتے ہیں۔ اور یہ سچ ہے۔ ہمارا (امریکہ) آبنائے پر کنٹرول رکھتا ہے، اور انہوں نے (ایران) نے گزشتہ ایک ہفتے میں تقریباً 50 ملین ڈالر کا کوئی کاروبار نہیں کیا، ایک دن."
صدر ٹرمپ نے مزید کہا، "چینی صدر شی جن پنگ تائیوان میں آزادی کی لڑائی نہیں دیکھنا چاہتے کیونکہ اس سے ایک بہت بڑا تنازع پیدا ہو گا۔ ہمارا قیام بہت اچھا رہا۔ یہ ایک شاندار وقت تھا۔ صدر جن پنگ ایک شاندار شخص ہیں۔ صدر جن پنگ اور میں نے تائیوان کے بارے میں بہت بات کی۔
وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا وہ بہت مخالف ہے۔ ہم نے تائیوان اور ایران کے بارے میں بہت بات کی، اور مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں کے بارے میں بہت اچھی سمجھ رکھتے ہیں۔" تائیوان کے بارے میں، وہ آزادی کی جنگ نہیں دیکھنا چاہتا کیونکہ اس سے ایک بڑا تنازع پیدا ہو جائے گا۔ میں نے اس کی بات سنی، میں نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن میں نے اس کی بات سنی۔ مجھے اس کے لیے بہت احترام ہے۔
ٹرمپ نے کہا، "اگرچہ انہوں نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا، شی جن پنگ نے اسے اٹھایا۔" ایئر فورس ون پر پریس سے بات کرتے ہوئے، ٹرمپ سے سابق امریکی صدر رونالڈ ریگن کی 1982 میں اس یقین دہانی کے بارے میں پوچھا گیا کہ امریکہ تائیوان کو ہتھیاروں کی فروخت پر چین سے مشورہ نہیں کرے گا، اور کیا انہوں نے ان سے مشورہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا، "میرے خیال میں 1982 بہت دور ہے۔ یہ بہت دور تھا۔ میں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا، لیکن انہوں نے اسے اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک مسئلہ ہے۔"
تو، مجھے کیا کرنا ہے؟ کہو کہ میں اس بارے میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میرے پاس ایک معاہدہ ہے جس پر 1982 میں دستخط ہوئے تھے؟ نہیں، ہم نے ہتھیاروں کی فروخت پر بھی بات کی۔ "ہم نے تائیوان کے بارے میں بہت تفصیل سے بات کی ہے، اصل میں، اور میں فیصلہ کروں گا۔ اس وقت جس چیز کی ہمیں کم از کم ضرورت ہے وہ 9500 میل دور جنگ ہے۔ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں۔"