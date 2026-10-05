نوبل انعام 2026: کارل ڈائسروتھ، پیٹر ہیگمین اور جارج ناگل کو آپٹو جینیٹکس میں دریافتوں پر طب کا نوبل انعام
طب کے شعبے میں انعام کے اعلان کے ساتھ ہی پیر کو 2026 کے نوبل انعامات کے سلسلے کا آغاز ہو گیا ہے۔
Published : October 5, 2026 at 4:59 PM IST
سویڈن کے اسٹاک ہوم میں واقع کیرولنسکا انسٹی ٹیوٹ کی نوبل اسمبلی نے پیر (5 اکتوبر) کو اعلان کیا کہ طب کا 2026 کا نوبل انعام کارل ڈائسروتھ، پیٹر ہیگمین اور جارج ناگل کو "لائٹ گیٹڈ آئن چینلز" اور آپٹو جینیٹکس سے متعلق ان کی دریافتوں پر دیا گیا ہے۔
میڈیسن کمیٹی کے سیکریٹری تھامس پرلمین نے ایک پریس کانفرنس میں اس انعام کا اعلان کیا۔ طب کا نوبل انعام لائف سائنسز (حیاتیاتی علوم) یا طب کے شعبوں میں اہم دریافتوں پر دیا جاتا ہے۔
نوبل اسمبلی نے ایک بیان میں کہا کہ ان تینوں کو یہ انعام آپٹو جینیٹکس کے شعبے میں کام کرنے پر دیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جس کے ذریعے یہ تعین کرنا ممکن ہو جاتا ہے کہ زندہ دماغ میں موجود اعصابی خلیات کس طرح یادوں، جذبات اور رویوں کی تشکیل کرتے ہیں۔
BREAKING NEWS The 2026 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Karl Deisseroth, Peter Hegemann and Georg Nagel “for their discoveries concerning light-gated ion channels and optogenetics.” https://t.co/pkDDEBWtkz— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2026
بیان میں کہا گیا ہے کہ "پیٹر ہیگمین اور جارج ناگل نے کائی (alga) کی ایک یک خلوی قسم میں 'چینل روڈوپسن' نامی ایک خاص پروٹین دریافت کیا۔ کارل ڈائسروتھ نے اس پروٹین کو اعصابی خلیات کے لیے روشنی سے کنٹرول ہونے والے ایک سوئچ میں تبدیل کر دیا۔ ان سائنسدانوں نے نیورو سائنس (عصبی سائنس) میں ایک نئے دور کی بنیاد رکھی ہے۔"
اس تحقیق کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے نوبل اسمبلی نے نشاندہی کی کہ دماغ کس طرح جذبات، رویے اور جسمانی افعال کو کنٹرول کرتا ہے، یہ بات طویل عرصے سے ایک معمہ رہی ہے۔ بیسویں صدی میں محققین نے یہ شناخت کرنا شروع کیا کہ دماغ کے کون سے حصے مخصوص افعال پر اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن اس مقصد کے لیے استعمال ہونے والے طریقے ان کے درمیان براہِ راست سبب اور نتیجے کا تعلق قائم کرنے سے قاصر رہے۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ "انہوں نے دماغ کی جو تصویر کشی کی وہ ایک ابتدائی خاکہ نما نقشے کی طرح تھی، جو سوالات اور نامعلوم پہلوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ اب یہ سب کچھ تبدیل ہو رہا ہے۔"
Peter Hegemann and Georg Nagel – awarded the 2026 medicine prize – discovered a remarkable protein, channelrhodopsin, in a single-celled alga. Hegemann wondered how Chlamydomonas, a single-celled alga, is able to swim towards a light source. In the early 2000s, he and Georg Nagel discovered channelrhodopsin, an algal protein with unique properties, found on the surface of the cell. When it is illuminated by blue light, a channel opens through the protein. Charged ions then flow into the cell, creating an electrical impulse. They found that regardless of which cell they put the protein in, those cells became light sensitive. #NobelPrize— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2026
فزیالوجی یا طب کے شعبے میں نوبل کمیٹی کے چیئرمین، پر سویننگسن نے کہا کہ آپٹو جینیٹکس دماغ کی نقشہ سازی کے ایسے مواقع فراہم کرتی ہے جن کا ہم پہلے صرف خواب ہی دیکھ سکتے تھے۔
طب کے شعبے میں آج دیا جانے والا نوبل انعام ان چھ انعامات میں سے پہلا ہے جن کا اعلان آٹھ دن کے عرصے میں کیا جائے گا۔ یہ انعامات دنیا بھر کی توجہ ایسی دریافتوں، خیالات اور خدمات کی جانب مبذول کراتے ہیں جنہوں نے انسانیت کے لیے نمایاں تبدیلیاں پیدا کی ہیں۔
اس انعام میں ایک تمغہ، ایک سند اور نقد رقم شامل ہے۔ نوبل انعام کی انعامی رقم 12 ملین سویڈش کرونر مقرر کی گئی ہے۔ یہ انعامات باضابطہ طور پر دسمبر میں دیے جائیں گے۔
نوبل انعام یافتہ کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے؟
انتخابی عمل خفیہ نامزدگیوں سے شروع ہوتا ہے۔ نوبل کمیٹی اہل افراد کو طب (میڈیسن) کے شعبے میں نوبل انعام کے لیے امیدواروں کو نامزد کرنے کی دعوت دیتی ہے۔
ان نامزد کنندگان میں کیرولنسکا انسٹی ٹیوٹ کی نوبل اسمبلی کے اراکین، طب اور کیمیا کے شعبوں میں سابقہ نوبل انعام یافتہ افراد، رائل سویڈش اکیڈمی آف سائنسز کے اراکین، اور سویڈن و دیگر ممالک کے منتخب طبی اداروں کے پروفیسرز شامل ہوتے ہیں۔
خود کو نامزد کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ نوبل کمیٹی نامزدگیوں کا جائزہ لیتی ہے اور امیدواروں کی سفارش کرتی ہے۔ حتمی فیصلہ کیرولنسکا انسٹی ٹیوٹ کی 50 رکنی نوبل اسمبلی کرتی ہے۔
یہ انعام خاص طور پر حیاتیاتی علوم یا طب کے شعبوں میں کسی اہم دریافت پر دیا جاتا ہے۔ کوئی فرد محض اس بنیاد پر یہ انعام حاصل نہیں کر سکتا کہ اس نے اس شعبے میں کئی سال گزارے ہیں یا اسے ایک سائنسی رہنما کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔
To understand how the brain forms memories, feelings and behaviours has long been a dream for researchers. Karl Deisseroth, Peter Hegemann and Georg Nagel have been awarded the 2026 #NobelPrize in Physiology or Medicine for discoveries leading to optogenetics, which makes it possible to switch on, or off, the activity of individual nerve cells in a living brain. This method is now being used in laboratories around the world to reveal the brain’s mysteries.— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2026
الفریڈ نوبل کا طب سے تعلق
طب ان انعامی زمروں میں سے ایک تھا جن کا ذکر الفریڈ نوبل نے اپنی وصیت میں واضح طور پر کیا تھا۔ 27 نومبر 1895 کو نوبل نے اس دستاویز پر دستخط کیے جس میں یہ شرط رکھی گئی تھی کہ ان کی جائیداد کا بڑا حصہ ان انعامات کے لیے مختص کیا جائے۔
انہیں طبی تحقیق میں ذاتی دلچسپی تھی اور کیرولنسکا انسٹی ٹیوٹ سے ان کے روابط تھے۔ 1890 کے آس پاس، سویڈش ماہرِ فعلیات (فزیالوجسٹ) جونس جوہانسن نے کچھ عرصے تک فرانس کے علاقے سیوریس میں واقع نوبل کی لیبارٹری میں کام کیا۔
نوبل کی وصیت میں ہدایت کی گئی تھی کہ ان کی جائیداد کا ایک حصہ اس شخص کو دیا جائے جس نے "فزیالوجی یا طب کے شعبے میں سب سے اہم دریافت" کی ہو۔ سویڈش مجسمہ ساز اور کندہ کار ایرک لِنڈبرگ نے فزیالوجی یا طب کے نوبل انعام کا تمغہ ڈیزائن کیا۔ اس پر 'طب کی دیوی' کی تصویر بنی ہے جو ایک کھلی کتاب تھامے ہوئے ہے اور ایک بیمار لڑکی کے لیے چٹان سے پانی جمع کر رہی ہے۔
اس سال نوبل انعامات کے سلسلے کا آغاز طب کے انعام سے ہو رہا ہے۔ اس کے بعد سائنس، ادب اور امن کے شعبوں میں انعامات کا اعلان کیا جائے گا، اور اس سلسلے کا اختتام 12 اکتوبر کو معاشیات کے انعام کے اعلان پر ہوگا۔
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