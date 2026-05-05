خاتون کو اقوام متحدہ کا اگلا سربراہ منتخب ہوتا دیکھ کر بہت خوشی ہوگی: چین
اقوام متحدہ میں چین نے کہا کہ 80 سالہ تاریخ میں کبھی بھی کسی خاتون نے اس عالمی ادارے کی قیادت نہیں کی۔
Published : May 5, 2026 at 1:36 PM IST
اقوام متحدہ: اقوام متحدہ میں آئندہ سیکریٹری جنرل کے انتخاب کا عمل شروع ہو چکا ہے، اور عالمی سطح پر اس مرتبہ ایک خاتون کو اس اہم عہدے پر فائز کرنے کی بحث زور پکڑ گئی ہے۔ چین نے واضح طور پر کہا ہے کہ اگر اس بار کوئی خاتون اس عہدے پر منتخب ہوتی ہے تو وہ اس کا خیر مقدم کرے گا۔
اقوام متحدہ میں چین کے مستقل مندوب فو کونگ نے کہا کہ 80 سالہ تاریخ میں کبھی بھی کسی خاتون نے اس عالمی ادارے کی قیادت نہیں کی، لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ یہ روایت بدلی جائے۔ ان کے مطابق، “اگر ہمیں ایک خاتون سیکریٹری جنرل ملتی ہے تو چین کو اس پر خوشی ہوگی۔”
اس وقت اس عہدے کے لیے چار نمایاں امیدوار میدان میں ہیں، جن میں دو خواتین شامل ہیں: مشیل باشلے اور ریبیکا گرینسپان۔ جبکہ دیگر امیدواروں میں رافیل گروسی اور میکی سال شامل ہیں۔ گزشتہ ماہ ان تمام امیدواروں نے اقوام متحدہ کے رکن ممالک اور سول سوسائٹی کے سامنے اپنے وژن اور پالیسیوں پر تفصیلی گفتگو کی۔
چین نے اگرچہ کسی مخصوص امیدوار کی حمایت ظاہر نہیں کی، تاہم اس نے واضح کیا کہ اسے ایک مضبوط، خودمختار اور کثیرالجہتی نظام (ملٹی لیٹرلزم) کا حامی لیڈر درکار ہے۔ فو کونگ کے مطابق، آئندہ سیکریٹری جنرل ایسا ہونا چاہیے جو کسی ایک سپر پاور کے زیر اثر نہ ہو بلکہ اقوام متحدہ کے تین بنیادی ستونوں امن و سلامتی، ترقی اور انسانی حقوق کو متوازن انداز میں آگے بڑھائے۔
موجودہ سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس دسمبر 2026 میں اپنی دوسری مدت مکمل کریں گے۔ نئے سیکریٹری جنرل کا انتخاب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی، سلامتی کونسل کی سفارش پر کرے گی، جہاں پانچ مستقل ارکان (چین، امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس) کو ویٹو کا اختیار حاصل ہے۔
گزشتہ برس جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد میں اس بات پر افسوس کا اظہار کیا تھا کہ آج تک کسی خاتون کو یہ عہدہ نہیں دیا گیا، اور رکن ممالک سے کہا گیا تھا کہ خواتین امیدواروں کو سنجیدگی سے نامزد کیا جائے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق، اس بار لاطینی امریکہ سے امیدوار کے انتخاب کا امکان بھی زیر بحث ہے، تاہم حتمی فیصلہ آنے والے مہینوں میں متوقع ہے۔