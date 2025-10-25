سعودی عرب نے کفالہ نظام کیوں ختم کیا، ڈھائی کروڑ ہندوستانیوں کو کیا ہوگافائدہ؟ سب کچھ جانیں
سعودی عرب نے'وژن 2030' کے تحت کفالہ لیبر سسٹم کو ختم کر دیا ہے جو کہ غیر ملکی کارکنوں کے لیے ایک بڑی تبدیلی ہے۔
Published : October 25, 2025 at 5:59 PM IST
ریاض: سعودی عرب نے دوسرے ممالک سے کام کے لیے آنے والے مزدوروں کے حق میں اہم فیصلہ کیا ہے۔ سعودی حکومت نے کئی دہائیوں پرانے کفالہ لیبر سپانسر شپ سسٹم کو ختم کر دیا ہے۔ لیبر کنٹرول کے اس نظام کو غیر انسانی سمجھا جاتا تھا، کیونکہ اس نے آجروں کو ملازمین پر غیر انسانی کنٹرول استعمال کرنے کی اجازت دی، بشمول سفری دستاویزات کو ضبط کرنا اور یہ تعین کرنا کہ وہ کب ملازمتیں بدل سکتے ہیں یا ملک چھوڑ سکتے ہیں۔ سعودی عرب کے اس فیصلے سے 2.5 ملین ہندوستانیوں سمیت تقریباً 13 ملین غیر ملکی کارکنوں کو فائدہ پہنچنے کی امید ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق سعودی عرب نے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے "وژن 2030" کے حصے کے طور پر گزشتہ جون میں کفالہ لیبر سسٹم کو ختم کرنے کے منصوبوں کا اعلان کیا تھا، جس کا مقصد ملک کے امیج کو بہتر بنانا ہے، خاص طور پر 2029 کے ایشیائی سرمائی کھیلوں جیسے عالمی مقابلوں سے پہلے، اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنا ہے۔
سعودی حکومت کے ایک سرکاری بیان کے مطابق، وژن 2030 معیشت کو متنوع بنانے، شہریوں کو بااختیار بنانے، مقامی اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے لیے ایک متحرک ماحول پیدا کرنے اور سعودی عرب کو ایک عالمی رہنما کے طور پر قائم کرنے کے لیے ایک بلیو پرنٹ ہے۔
کفالہ سسٹم کیا تھا؟
کفالہ نظام کے تحت، آجر (کمپنیاں) سعودی عرب میں غیر ملکی کارکنوں کی قانونی حیثیت کو کنٹرول کرتے تھے۔ اس نظام کے تحت کارکنوں کو سعودی اسپانسر، عام طور پر آجر کا ہونا ضروری تھا۔ اس کے بعد آجر ان کے ویزا اور دیگر دستاویزات جمع کرے گا۔ اس کے بعد کارکن اسپانسر کی رضامندی کے بغیر نوکریاں نہیں بدل سکتے اور نہ ہی ملک چھوڑ سکتے تھے۔ وہ اپنے رہائشی اجازت ناموں کی تجدید بھی نہیں کروا سکے۔
1950 کی دہائی میں متعارف کرائے گئے لیبر سپانسرشپ سسٹم کا مقصد ہندوستان اور دیگر جنوب مشرقی ایشیائی ممالک سے ہنر مند اور غیر ہنر مند غیر ملکی مزدوروں کو کنٹرول کرنا تھا۔ سعودی عرب کی معیشت کی تعمیر کے لیے یہ بہت اہم تھا، کیونکہ بہت سے کارکنوں کو تعمیرات یا مینوفیکچرنگ کے شعبوں میں کام کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔
غیر ملکی کارکنوں کو معیشت پر اثر انداز ہونے سے روکنے کے لیے، وہ سب کفالہ کے پابند تھے۔ اس سے کمپنیوں یا ٹھیکیداروں کو غیر ملکی کارکنوں پر مکمل کنٹرول مل گیا۔ ٹھیکیداروں نے اس کا استعمال کارکنوں اور مزدوروں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کا نشانہ بنایا، جس میں کمپنیوں کو ان کے کام کی جگہ اور اجرت میں کمی کے بارے میں فیصلے کرنے کی اجازت دینا شامل ہے۔ کارکنوں کو بھی آجر کی اجازت کے بغیر بدسلوکی کی اطلاع دینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ تاہم، یہ نظام ہنر مند یا وائٹ کالر کارکنوں کے لیے کم سخت تھا۔
اب اس کا ہندوستانی کارکنوں پر کیا اثر پڑے گا؟
سعودی عرب میں اس وقت ایک اندازے کے مطابق 13.4 ملین غیر ملکی کارکن ہیں جو کہ ملک کی آبادی کا تقریباً 42 فیصد ہیں۔ یہ مزدور تعمیرات، زراعت، گھریلو کام اور دیگر کاموں میں مصروف ہیں۔ ان کارکنوں میں سے زیادہ تر کا تعلق بنگلہ دیش، بھارت، نیپال اور فلپائن سے ہے۔ کفالہ نظام کے خاتمے سے سعودی عرب میں ہندوستانی کمیونٹی کو بہت سے فوائد مل سکتے ہیں، بشمول زیادہ آزادی اور نقل و حرکت، اگر انہیں کام کی خراب صورتحال یا غیر منصفانہ سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ زیادہ آسانی سے ملازمتیں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس سے استحصال کو کم کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ پاسپورٹ کی ضبطی یا اجرت کی عدم ادائیگی، اور روزگار کے بہتر مواقع فراہم کر سکتے ہیں۔
محنت اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے برسوں سے سعودی عرب کے نظام پر کڑی تنقید کی ہے۔ 2023 میں، انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن (ILO) نے کہا کہ دنیا کے بہت سے حصوں میں امیگریشن سپانسرشپ سسٹم عام ہیں۔ تنظیم نے یہ بھی کہا کہ مشرق وسطیٰ میں کفالہ نظام کے نام سے معروف کفالت کے نظام تارکین وطن کارکنوں کی اپنے آجروں کو چھوڑنے کی صلاحیت کو سختی سے روکتے ہیں۔ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور جبری مشقت سمیت مزدوروں کے استحصال کا بھی خطرہ رکھتے ہیں۔