تیئیس سالہ تشار کمار برطانیہ کے سب سے کم عمر میئر بن گئے۔ ان کے بارے میں مزید جانیں

تشار کمار اصل میں ہریانہ کے رہنے والے ہیں۔ وہ 23 سال کی چھوٹی عمر میں برطانیہ میں میئر بننے والے پہلے شخص ہیں۔

تشار کمار (IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 19, 2026 at 2:05 PM IST

لندن: ہندوستانی نژاد تشار کمار نے برطانیہ میں تاریخ رقم کردی۔ 23 سالہ نوجوان برطانیہ میں سب سے کم عمر میئر بن گئے ہیں۔ انہیں ایلسٹری اور بورہم ووڈ کا میئر مقرر کیا گیا ہے۔ تشار کمار، اصل میں ہریانہ سے ہیں، تشار کو 13 مئی کو بورہام ووڈ کے فیئر وے ہال میں منعقدہ ایک کونسل کی تقریب میں باضابطہ طور پر میئر مقرر کیا گیا تھا۔ تقریب میں متعدد کونسلرز، شہری رہنماؤں، کمیونٹی تنظیموں، رہائشیوں، خاندان کے افراد اور دوست احباب نے شرکت کی۔

تقریب کے بعد تشار کمار نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم X پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا، "ایلسٹری اور بورہم ووڈ کا میئر بننا اور 23 سال کی عمر میں، برطانیہ کی تاریخ کا سب سے کم عمر ہندوستانی نژاد میئر بننا میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ کنگز کالج لندن میں پولیٹیکل سائنس کی تعلیم حاصل کرنے سے لے کر اب میں اپنے پسندیدہ شہر کی خدمت کرنا فخر سمجھتا ہوں، یہ سفر ایک خواب کی طرح محسوس ہوتا ہے۔"

کنگز کالج لندن میں سیاسیات کی تعلیم

اپنی تقریر کے دوران تشار نے اپنے سیاسی سفر کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ پہلی بار 20 سال کی عمر میں کنگز کالج لندن میں سیاسیات کی تعلیم کے دوران کونسلر منتخب ہوئے تھے۔ لندن ڈیلی کی رپورٹ کے مطابق، انہوں نے چھوٹی عمر میں میئر کی ذمہ داری سنبھالنے کی اہمیت کے بارے میں بات کی اور امید ظاہر کی کہ اس سے مزید نوجوانوں کو مقامی حکومت، عوامی خدمت اور کمیونٹی کے کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب ملے گی۔

لنڈا اسمتھ ڈپٹی میئر کو نئی تقرری پر مبارکباد

تشار کمار نے ڈپٹی میئر کی حیثیت سے اپنے وقت کے دوران تعاون اور رہنمائی کے لیے کونسلر ڈین اوزارو کا بھی شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کونسلر لنڈا اسمتھ کو ڈپٹی میئر کے طور پر ان کی نئی تقرری پر مبارکباد دی اور کہا کہ وہ کمیونٹی کی خدمت میں ان کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں۔

میئر بننا میری زندگی کا بڑا اعزاز

میئر تشار کمار نے مقامی سیاست میں داخل ہونے پر اپنے خاندان اور دوستوں کی مسلسل حمایت کے لیے شکریہ ادا کیا۔ آنے والے سال کے لیے اپنے وژن کا خاکہ پیش کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ان کا مقصد "ایک ایسا میئر بننا ہے جو وہاں لوگوں کے لیے ہو" اور ایلسٹری اور بورہم ووڈ کے رہائشیوں اور مقامی تنظیموں کے ساتھ فعال طور پر مصروف ہوں۔ انہوں نے کہا، "یہ میری زندگی کا اعزاز رہا ہے کہ میں اس شہر کی خدمت کروں جس سے میں محبت کرتا ہوں۔"

سب سے کم عمر میئر کے طور پر جانے جائیں گے

تشار کی کم عمری نے اس تقرری میں کافی دلچسپی پیدا کی ہے۔ 23 سال کی عمر میں کمار اب برطانیہ میں سب سے کم عمر میئر کے طور پر جانے جائیں گے۔ ان کا انتخاب مقامی حکمرانی اور شہری امور میں نوجوان نسلوں کی بڑھتی ہوئی شمولیت کی عکاسی کرتا ہے۔

