کون ہیں احمد الاحمد؟ وہ شخص جو بوندی بیچ پر شوٹر سے ہتھیار چھین کر 'قومی ہیرو' بن گیا؟
43 سالہ احمد الاحمد نے بوندی بیچ پر فائرنگ کرنے والوں میں سے ایک سے بندوق چھین لی۔
Published : December 15, 2025 at 3:00 PM IST
سڈنی: آسٹریلیا کے بوندی بیچ پر 43 سالہ احمد الاحمد نے فائرنگ کرنے والوں میں سے ایک سے بندوق چھین لی اور وہ اس واقعے کے بعد ہیرو بن کر ابھرے ہیں۔ تاہم شوٹر سے بندوق چھینتے ہوئے انہیں ہاتھ اور بازو میں گولی لگی۔ ان کی سرجری ہوئی اور اب وہ ہسپتال میں صحت یاب ہو رہے ہیں۔ ایک راہگیر نے بندوق برداروں کا سامنا کرتے ہوئے اور حملہ آور کی طرف ہتھیار اٹھاتے ہوئے احمد الاحمد کی ویڈیو ریکارڈ کی۔ یہ منظر اب سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔
اتوار کو، ایک 50 سالہ باپ اور اس کے 24 سالہ بیٹے نے سڈنی کے ایک مشہور ساحل پر اس وقت فائرنگ کی جب یہودی ارکان ہنوکا کا پہلا دن منانے کے لیے جمع تھے۔ اس واقعے میں 12 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے، جسے آسٹریلیا کا بدترین دہشت گردانہ حملہ تصور کیا جاتا ہے۔
After Brown University, massive shooting was seen during the festival of Hanukkah on the Jewish people at Bondi Beach in Sydney Australia— Dennis jacob (@12431djm) December 14, 2025
'وہ ایک ہیرو ہیں'
احمد کے کزن مصطفیٰ نے مقامی نیوز آؤٹ لیٹ 7 نیوز آسٹریلیا کو بتایا کہ ڈاکٹروں نے اہل خانہ کو بتایا کہ سرجری کے بعد احمد کی حالت مستحکم ہے۔ وہ ایک ہیرو ہے،" ۔انہوں نے کہا "وہ اس وقت ہسپتال میں ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔"
دریں اثنا، احمد کے لیے ایک GoFundMe مہم شروع کی گئی ہے، جس نے صرف چند گھنٹوں میں 200,000 سے زیادہ آسٹریلوی ڈالر اکٹھے کیے ہیں۔ خاص طور پر، ارب پتی ہیج فنڈ مینیجر بل ایک مین سب سے بڑے عطیہ دہندہ کے طور پر ابھرے، جنہوں نے 99,999 آسٹریلوی ڈالر کا عطیہ کیا اور اپنے ایکس اکاؤنٹ پر فنڈ ریزر کا اشتراک کیا۔
احمد الاحمد کون ہے؟
'آسٹریلین ہیرو' احمد سڈنی میں پھلوں کی دکان کے مالک ہیں۔ احمد الاحمد ایک مسلمان ہیں جو دس سال سے زیادہ عرصہ قبل شام کے شہر ادلب سے سڈنی منتقل ہوئے تھے۔ سڈنی مارننگ ہیرالڈ کے مطابق وہ ایک دکان کے مالک ہیں۔ ان کی دو بیٹیاں ہیں جن کی عمریں پانچ اور چھ سال ہیں۔
اس کی بہادری اور جان بچانے پر جاروں جانب ان کی تعریف کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر نہ صرف لوگ ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں بلکہ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت دیگر عالمی رہنما بھی ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ’’وہ بہت بہادر آدمی تھا، جو سیدھا ایک شوٹر پر گیا اور کئی جانیں بچائی‘‘۔
احمد نے شوٹر کا سامنا کیسے کیا؟
اتوار کو احمد اپنے کزن جوز الکنز کے ساتھ بوندی میں کافی پینے گئے تھے اور اسی دوران یہ حملہ ہوا۔جب وہ پہنچے تو دو مسلح افراد کو فائرنگ کرتے دیکھ کر حیرتزدہ رہ گئے۔ وائرل ویڈیو میں احمد کو حملہ آور کی طرف دوڑنے سے پہلے کھڑی کاروں کے پیچھے چھپتے دیکھا جا سکتا ہے۔
اس کے بعد وہ شوٹر کے قریب پہنچتے ہیں اور اس کی گردن پکڑ لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ حملہ آور کی رائفل چھین لیتے ہیں، اسے زمین پر گرا دیتے ہیں، اور پھر اسی ہتھیار سے واپس حملہ آور کی طرف نشانہ لگاتے ہیں۔ اس واقعے میں احمد کو دو گولیاں ماری گئیں۔ احمد اس وقت اسپتال میں میر علاج ہیں۔