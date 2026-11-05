ETV Bharat / international

امریکی وسط مدتی انتخابات میں ریپبلکنز کی شکست کے بعد وائٹ ہاؤس نے 'کبھی ہتھیار نہ ڈالو' کا پیغام جاری کیا

امریکی وسط مدتی انتخابات میں ریپبلکنز کی شکست کے بعد وائٹ ہاؤس نے 'کبھی ہتھیار نہ ڈالو' (Never Surrender) کا پیغام جاری کیا۔

White House posts 'Never Surrender' after Republican defeat in US midterm elections, Urdu News
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ (ANI)
author img

By ANI

Published : November 5, 2026 at 7:00 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

واشنگٹن ڈی سی (امریکہ): وائٹ ہاؤس نے (مقامی وقت کے مطابق) بدھ کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس (X) پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک تصویر شیئر کی ہے جس پر نیور سرینڈر ("NEVER SURRENDER" کبھی ہار نہ مانو) کا پیغام درج ہے۔ یہ پوسٹ 2026 کے امریکی مڈ ٹرم انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کی شکست کے بعد سامنے آئی ہے، ایسے وقت میں جب ٹرمپ انتظامیہ کو اپنی پالیسیوں، بالخصوص ایران کے خلاف جاری جنگ پر شدید سیاسی جانچ پڑتال اور تنقید کا سامنا ہے۔

یہ پوسٹ ایک ایسے وقت میں شیئر کی گئی جب مڈ ٹرم انتخابات میں ڈیموکریٹس کی بڑی کامیابیوں کے بعد انتظامیہ کو بڑھتے ہوئے سیاسی اثرات کا سامنا ہے۔ امریکی میڈیا نیٹ ورکس نے پیش گوئی کی ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کانگریس کے دونوں ایوانوں (سینیٹ اور ہاؤس آف ریپریزنٹیٹوز) کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لے گی۔

جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے فوجی مہم

اس سے قبل بدھ کو صدر ٹرمپ نے تسلیم کیا تھا کہ ایران کے ساتھ جنگ ریپبلکن پارٹی کی انتخابی ناکامی کا ایک سبب بنی ہے۔ انہوں نے نائب صدر جے ڈی وینس (JD Vance) کے اس جائزے سے اتفاق کیا کہ اس تنازعہ نے پارٹی کے لیے ووٹروں کی حمایت کو متاثر کیا۔

میڈیا کے ان سوالات کا جواب دیتے ہوئے جن میں وینس نے شکست کا ذمہ دار ایران جنگ کو ٹھہرایا تھا، ٹرمپ نے کہا کہ یہ جائزہ "کافی حد تک درست" ہے، تاہم انہوں نے تہران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے اس فوجی مہم کو ناگزیر قرار دیتے ہوئے اس کا دفاع بھی کیا۔

شکست کا ایک سبب مہنگائی بھی

ٹرمپ نے کہا، "ٹھیک ہے، میرے خیال میں یہ کافی حد تک درست ہے کیونکہ اس نے قلیل مدت کے لیے پیٹرول کی قیمتوں کو تھوڑا بڑھا دیا تھا اور شاید یہ سچ ہے۔ لیکن اس کے باوجود، اگر مجھے یہ سب دوبارہ کرنا پڑے، تو میں اسے دوبارہ کروں گا کیونکہ طویل مدت کے لیے یہی واحد حل ہے۔ آپ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔"

White House posts 'Never Surrender' after Republican defeat in US midterm elections, Urdu News
ڈیموکریٹک پارٹی کی کامیابی کے بعد ایک مداح خوشی منا رہی ہیں (IMAGE: AP)

میری ذاتی مقبولیت انتخابی حمایت میں تبدیل نہیں ہو سکی

امریکی صدر نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ان کی ذاتی مقبولیت ریپبلکن امیدواروں کے لیے انتخابی حمایت میں تبدیل نہیں ہو سکی۔ انہوں نے دلیل دی کہ ان کی ریلیوں میں دیکھا جانے والا جوش و خروش پارٹی کے دیگر نامزد امیدواروں میں منتقل نہیں کیا جا سکتا تھا۔

انہوں نے کہا، "اگر میں بیلٹ (انتخابی پرچے) پر ہوتا تو ہم جیت جاتے۔ آپ نے لوگوں کو دیکھا—وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا ہجوم تھا... لیکن آپ اس محبت کو کسی دوسرے میں منتقل نہیں کر سکتے۔"

ایندھن کی بڑھتی قیمتیں ووٹروں کی ناراضگی کی وجہ

ٹرمپ نے مزید اصرار کیا کہ جنگ کے بجائے ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ووٹروں کی ناراضگی کی بنیادی وجہ تھیں اور انہوں نے اسٹریٹجک طور پر اہم آبنائے ہرمز (Strait of Hormuz) کے ذریعے تیل کی سپلائی دوبارہ شروع ہونے کی طرف اشارہ کیا۔

اسرائیل کے ساتھ امریکی تعلقات سے فکرمند

دریں اثنا، نائب صدر جے ڈی وینس نے داخلی پولنگ (انٹرنل سروے) کا حوالہ دیتے ہوئے ایران جنگ کو ریپبلکن شکست کی بنیادی وجہ قرار دیا تھا، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ ووٹرز اس تنازعہ، مہنگائی، انتظامیہ کے 'امریکہ فرسٹ' ایجنڈے اور اسرائیل کے ساتھ امریکی تعلقات کے حوالے سے فکرمند تھے۔

متعلقہ خبریں: امریکی وسط مدتی انتخابات میں'نیلی لہر' : ٹرمپ کے چہیتے راماسوامی کو شکست، ڈیموکریٹ نے اوہائیو کی گورنر شپ جیتی

امریکی وسط مدتی انتخابات: مشی گن سینیٹ کی دوڑ میں عبدل السید آگے، ریپبلکن مائیک راجرز کے مقابلے میں ابتدائی برتری

امریکی وسط مدتی انتخابات میں ڈیموکریٹس کی آندھی، ٹرمپ نے شکست کو تسلیم کر لیا، ایران جنگ کو بتائی ہار کی وجہ

امریکی انتخابات کے بیچ ایران کے جزیرۂ قشم پر حملہ، امریکی اہلکار کا دفاعی کارروائی کا دعویٰ

عمان کے ساحل کے قریب ہندوستانی جہاز پر حملہ، ایک ہندوستانی ہلاک، 13 کو بچا لیا گیا

US MIDTERMS: Abdul El-Sayed is now America's 1st Muslim senator

امریکی وسط مدتی انتخابات میں جیت کے بعد محمد عبد الرحمٰن السید اب امریکہ کے پہلے مسلمان سینیٹر بن گئے ہیں۔ (AP)

TAGGED:

WHITE HOUSE POSTS
US MIDTERM ELECTIONS
MIDTERM ELECTIONS IN US
US MIDTERM RESULTS 2026
DEMOCRATS SWEEP US CONGRESS

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.