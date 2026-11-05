امریکی وسط مدتی انتخابات میں ریپبلکنز کی شکست کے بعد وائٹ ہاؤس نے 'کبھی ہتھیار نہ ڈالو' کا پیغام جاری کیا
امریکی وسط مدتی انتخابات میں ریپبلکنز کی شکست کے بعد وائٹ ہاؤس نے 'کبھی ہتھیار نہ ڈالو' (Never Surrender) کا پیغام جاری کیا۔
By ANI
Published : November 5, 2026 at 7:00 AM IST
واشنگٹن ڈی سی (امریکہ): وائٹ ہاؤس نے (مقامی وقت کے مطابق) بدھ کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس (X) پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک تصویر شیئر کی ہے جس پر نیور سرینڈر ("NEVER SURRENDER" کبھی ہار نہ مانو) کا پیغام درج ہے۔ یہ پوسٹ 2026 کے امریکی مڈ ٹرم انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کی شکست کے بعد سامنے آئی ہے، ایسے وقت میں جب ٹرمپ انتظامیہ کو اپنی پالیسیوں، بالخصوص ایران کے خلاف جاری جنگ پر شدید سیاسی جانچ پڑتال اور تنقید کا سامنا ہے۔
یہ پوسٹ ایک ایسے وقت میں شیئر کی گئی جب مڈ ٹرم انتخابات میں ڈیموکریٹس کی بڑی کامیابیوں کے بعد انتظامیہ کو بڑھتے ہوئے سیاسی اثرات کا سامنا ہے۔ امریکی میڈیا نیٹ ورکس نے پیش گوئی کی ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کانگریس کے دونوں ایوانوں (سینیٹ اور ہاؤس آف ریپریزنٹیٹوز) کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لے گی۔
NEVER SURRENDER. 🇺🇸 https://t.co/2kDyK1h0Ja— The White House (@WhiteHouse) November 4, 2026
جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے فوجی مہم
اس سے قبل بدھ کو صدر ٹرمپ نے تسلیم کیا تھا کہ ایران کے ساتھ جنگ ریپبلکن پارٹی کی انتخابی ناکامی کا ایک سبب بنی ہے۔ انہوں نے نائب صدر جے ڈی وینس (JD Vance) کے اس جائزے سے اتفاق کیا کہ اس تنازعہ نے پارٹی کے لیے ووٹروں کی حمایت کو متاثر کیا۔
میڈیا کے ان سوالات کا جواب دیتے ہوئے جن میں وینس نے شکست کا ذمہ دار ایران جنگ کو ٹھہرایا تھا، ٹرمپ نے کہا کہ یہ جائزہ "کافی حد تک درست" ہے، تاہم انہوں نے تہران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے اس فوجی مہم کو ناگزیر قرار دیتے ہوئے اس کا دفاع بھی کیا۔
شکست کا ایک سبب مہنگائی بھی
ٹرمپ نے کہا، "ٹھیک ہے، میرے خیال میں یہ کافی حد تک درست ہے کیونکہ اس نے قلیل مدت کے لیے پیٹرول کی قیمتوں کو تھوڑا بڑھا دیا تھا اور شاید یہ سچ ہے۔ لیکن اس کے باوجود، اگر مجھے یہ سب دوبارہ کرنا پڑے، تو میں اسے دوبارہ کروں گا کیونکہ طویل مدت کے لیے یہی واحد حل ہے۔ آپ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔"
میری ذاتی مقبولیت انتخابی حمایت میں تبدیل نہیں ہو سکی
امریکی صدر نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ان کی ذاتی مقبولیت ریپبلکن امیدواروں کے لیے انتخابی حمایت میں تبدیل نہیں ہو سکی۔ انہوں نے دلیل دی کہ ان کی ریلیوں میں دیکھا جانے والا جوش و خروش پارٹی کے دیگر نامزد امیدواروں میں منتقل نہیں کیا جا سکتا تھا۔
انہوں نے کہا، "اگر میں بیلٹ (انتخابی پرچے) پر ہوتا تو ہم جیت جاتے۔ آپ نے لوگوں کو دیکھا—وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا ہجوم تھا... لیکن آپ اس محبت کو کسی دوسرے میں منتقل نہیں کر سکتے۔"
ایندھن کی بڑھتی قیمتیں ووٹروں کی ناراضگی کی وجہ
ٹرمپ نے مزید اصرار کیا کہ جنگ کے بجائے ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ووٹروں کی ناراضگی کی بنیادی وجہ تھیں اور انہوں نے اسٹریٹجک طور پر اہم آبنائے ہرمز (Strait of Hormuz) کے ذریعے تیل کی سپلائی دوبارہ شروع ہونے کی طرف اشارہ کیا۔
اسرائیل کے ساتھ امریکی تعلقات سے فکرمند
دریں اثنا، نائب صدر جے ڈی وینس نے داخلی پولنگ (انٹرنل سروے) کا حوالہ دیتے ہوئے ایران جنگ کو ریپبلکن شکست کی بنیادی وجہ قرار دیا تھا، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ ووٹرز اس تنازعہ، مہنگائی، انتظامیہ کے 'امریکہ فرسٹ' ایجنڈے اور اسرائیل کے ساتھ امریکی تعلقات کے حوالے سے فکرمند تھے۔