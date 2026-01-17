غزہ کے 'بورڈ آف پیس' کے لیے ناموں کا اعلان، ٹونی بلیئر اور جیرڈ کشنر شامل
وائٹ ہاؤس نے 'غزہ ایگزیکٹو بورڈ' کے اراکین کا بھی اعلان کیا جو ٹیکنوکریٹک کمیٹی اور عالمی استحکام فورس کے ساتھ ملکر کام کرے گا۔
Published : January 17, 2026 at 10:27 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کو غزہ کے لیے تشکیل دیے گئے "بورڈ آف پیس" میں نامزد کیا ہے۔ یہ بورڈ غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی جنگ کو ختم کرنے کے لیے امریکی صدر کے 20 نکاتی منصوبے کی نگرانی کرے گا۔
وائٹ ہاؤس نے جمعہ کو کہا کہ بلیئر بورڈ کے بانی ایگزیکٹو ممبران میں شامل ہوں گے۔ ان کے ساتھ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور مشرق وسطیٰ کے لیے امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وِٹکوف بھی اس بورڈ میں شامل کیا گیا ہے۔
دیگر اراکین میں اپالو گلوبل مینجمنٹ کے سی ای او مارک روون ہیں۔ ورلڈ بینک گروپ کے چیئرمین اجے بنگا؛ اور رابرٹ گیبریل، امریکی نائب قومی سلامتی کے ایک مشیر شامل ہیں۔
وائٹ ہاؤس نے کہا کہ بورڈ کے ارکان "غزہ کے استحکام اور طویل مدتی کامیابی کے لیے ایک متعین کردہ پورٹ فولیو کی نگرانی کریں گے۔" اس میں "گورننس کی صلاحیت کی تعمیر، علاقائی تعلقات، تعمیر نو، سرمایہ کاری کی کشش، بڑے پیمانے پر فنڈنگ، اور سرمائے کو متحرک کرنا" شامل ہیں۔
بیان کے مطابق، بلغاریہ کے سفارت کار اور اقوام متحدہ کے سابق سینئر اہلکار نکولے ملاڈینوف غزہ کے لیے اعلیٰ نمائندے کے طور پر کام کریں گے۔
اسی کے ساتھ وائٹ ہاؤس نے غزہ کے ایک ایگزیکٹو بورڈ کے ارکان کو بھی نام کیا ہے، جس کا مقصد غزہ میں گورننس اور خدمات کی حمایت کرنا ہے۔ بلیئر، کشنر اور وٹ کوف کو اس بورڈ میں بھی شامل کیا گیا تھا، ان کے ساتھ اس میں ترک وزیر خارجہ ہاکان فیدان، قطری سفارت کار علی التھوادی سمیت دیگر شامل ہیں۔
علاوہ ازیں وائٹ ہاؤس نے کہا کہ امریکی میجر جنرل جیسپر جیفرز کو غزہ کے لیے انٹرنیشنل سٹیبلائزیشن فورس کا کمانڈر مقرر کیا گیا ہے۔
وائٹ ہاؤس نے کہا کہ جیفرز، جو کہ امریکی اسپیشل فورسز کے موجودہ کمانڈر ہیں، مختلف شعبوں میں فورس کی قیادت کریں گے، بشمول سکیورٹی آپریشنز، انسانی امداد کی فراہمی اور "غیر مسلحہ کیے جانے کے عمل" کی حمایت کرنا۔
اگرچہ امریکہ نے طویل عرصے سے اسرائیل کے اس مطالبے کی حمایت کی ہے کہ حماس اپنے تمام ہتھیاروں کو حوالے کر دے، فلسطینی گروپ نے کہا کہ وہ ایسا کرنے سے پہلے ضمانتیں چاہتا ہے۔
غزہ ایگزیکٹو بورڈ کی سربراہی علی شات کریں گے۔ یہ بورڈ غزہ میں حماس کی جگہ پر روزمرہ کی حکمرانی کو اپنے ہاتھ میں لے گا۔ شات فلسطینی اتھارٹی کے سابق نائب وزیر ٹرانسپورٹ ہیں، جن کا تعلق غزہ کے خان یونس سے ہے لیکن وہ مقبوضہ مغربی کنارے میں مقیم ہیں۔
اس سے قبل حماس نے کہا تھا کہ وہ غزہ میں اپنی حکومتی ذمہ داریوں کو ترک کرنے کے لیے تیار ہے جیسا کہ ٹرمپ کے منصوبے کے تحت بیان کیا گیا ہے۔ تاہم حماس اور دیگر فلسطینی سیاسی دھڑوں کی جانب سے بورڈ آف پیس کے ایگزیکٹو بورڈ کی تشکیل پر کوئی فوری ردعمل سامنے نہیں آیا۔
مزید پڑھیں:
مودی اور نیتن یاہو کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو، غزہ امن منصوبے اور دہشت گردی کے خلاف مشترکہ عزم کا اعادہ
غزہ میں ایک اور امتحان، اب موسم سرما کی بارش نے خیمے اجاڑ دیے
غزہ کے ویران ساحلوں پر خوشی کی تلاش میں سرفرز، دیکھیں بولتی تصویریں