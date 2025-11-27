عمران خان کہاں ہیں؟ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبروں میں کتنی سچائی؟ جیل اہلکار نے اہم جانکاری فراہم کر دی
Published : November 27, 2025 at 7:44 PM IST
لاہور: پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان اڈیالہ جیل میں "مکمل طور پر صحت مند" ہیں، جیل حکام نے جمعرات کو عمران خان طبی حالت کے بارے میں سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی افواہوں کو مسترد کر دیا۔
پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے رہنماؤں کو عمران خان کی صحت سے متعلق آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اڈیالہ جیل انتظامیہ نے جمعرات کو یہاں جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا، "پی ٹی آئی کے سربراہ کو تمام ضروری دیکھ بھال فراہم کی جا رہی ہے۔" 73 سالہ خان اگست 2023 سے متعدد مقدمات میں جیل میں ہیں۔
کئی سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے عمران خان کی موت کے غیر تصدیق شدہ دعوے شیئر کیے ہیں۔ کچھ غیر ملکی میڈیا اداروں نے بھی ان کی صحت کے بارے میں مبینہ افواہوں کی خبر دی ہے۔ "عمران خان کہاں ہے؟" جمعرات کی صبح اڈیالہ جیل میں ٹرینڈ تھا۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ ان کی طبی حالت کے بارے میں سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی افواہوں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ یہ پیشرفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب عمران خان کی تین بہنوں کو گزشتہ چھ ہفتوں کے دوران بار بار ان تک رسائی دینے سے انکار کیا گیا ہے، جس سے سابق وزیر اعظم کے ٹھکانے پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر احتجاجی مظاہرہ بھی کیا۔
اڈیالہ جیل انتظامیہ نے مزید واضح کیا کہ عمران خان کی اڈیالہ جیل سے منتقلی کی خبریں مکمل طور پر بے بنیاد ہیں۔ جیل انتظامیہ کا کہنا تھا کہ ’عمران خان اڈیالہ جیل میں ہیں اور صحت مند ہیں، ان کی منتقلی سے متعلق سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی افواہیں بے بنیاد ہیں‘۔
پی ٹی آئی نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت عمران خان کے دوروں پر عائد غیر اعلانیہ پابندی ہٹائے اور فوری طور پر سابق وزیراعظم اور ان کے اہل خانہ کے درمیان ملاقات کا بندوبست کرے۔ جمعرات کی صبح جاری ہونے والے ایک بیان میں پی ٹی آئی نے مطالبہ کیا کہ موجودہ حکومت اور وزارت داخلہ ان افواہوں کو دوٹوک الفاظ میں مسترد کریں اور فوری طور پر عمران خان اور ان کے اہل خانہ کے درمیان ملاقات کا بندوبست کریں۔
پارٹی نے مطالبہ کیا، "عمران کی صحت، حفاظت اور موجودہ حالت کے بارے میں ریاست کی طرف سے ایک باضابطہ اور شفاف بیان جاری کیا جانا چاہیے۔" پارٹی نے ریاست سے مزید مطالبہ کیا کہ وہ افواہیں پھیلانے کے ذمہ داروں کی تحقیقات کرے اور قوم کے سامنے سچائی ظاہر کرنے کا مطالبہ کیا۔
پی ٹی آئی نے کہا، "قوم عمران خان کی حالت کے حوالے سے کسی قسم کی غیر یقینی صورتحال کو برداشت نہیں کرے گی۔ حکومت عمران کے تحفظ، انسانی حقوق اور آئینی حقوق کے تحفظ کی براہ راست ذمہ دار ہے۔"
پارٹی نے ان افواہوں کا مقابلہ کرنے اور سچائی کو سامنے لانے کے لیے ہر قانونی اور سیاسی قدم اٹھانے کا عزم کیا۔ سابق وزیر خارجہ اور پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی پی ٹی آئی رہنما مہر بانو قریشی نے ایکس پر کہا کہ عمران خان کی صحت سے متعلق افواہیں تشویشناک ہیں۔
قریشی نے کہا، "حکومت خان صاحب کی سیکیورٹی کی ذمہ دار ہے اور قوم کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے بیان جاری کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ جہاں تک ان افواہوں کا تعلق ہے، سب سے بہتر اور قابل اعتماد طریقہ یہ ہے کہ خان صاحب کی بہنوں، وکلا اور پارٹی ممبران کو ان سے ملنے دیا جائے۔"
دلچسپ بات یہ ہے کہ اڈیالہ جیل مریم نواز کی پنجاب حکومت کے انتظامی کنٹرول میں آتی ہے۔ تین بار وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف کی صاحبزادی وزیر اعلیٰ مریم نواز پہلے ہی کہہ چکی ہیں کہ ان کا خان کے دوروں پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ خان نے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ آرمی کا ایک کرنل اڈیالہ جیل کے معاملات کا انچارج ہے۔