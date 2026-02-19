رمضان 2026: کس ملک میں ہوتا ہے 20 گھنٹے کا روزہ، کہاں ہوتا ہے سب سے مختصر؟ پوری فہرست دیکھیں
رمضان المبارک میں روزے کا دورانیہ ہر مقام پر طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت پر منحصر ہوتا ہے۔
Published : February 19, 2026 at 9:56 AM IST
دنیا بھر کے ایک ارب مسلمان رمضان 2026 کا استقبال کر رہے ہیں، اس مقدس مہینے میں روزے رکھ کر اسلام کا اہم فریضہ ادا کرتے ہیں۔
یہ خبر روزہ رکھنے والوں کو راحت ضرور پہنچائے گی۔ رمضان 2026 کے دوران روزے کے اوقات پچھلے سال کے مقابلے میں نمایاں طور پر کم ہیں۔
رمضان ہر سال تقریباً 10 سے 12 دن پہلے منتقل ہوتا رہتا ہے۔ یہ سالانہ تبدیلی روزے کے دورانیے کو براہ راست متاثر کرتی ہے اور پورے مقدس مہینے میں دن کی روشنی کے اوقات بدلتے ہیں۔
روزے کے اوقات مقام کے لحاظ سے کیوں الگ الگ ہوتے ہیں؟
جغرافیہ اور عرض بلد میں فرق کی وجہ سے روزے کے اوقات ملک سے دوسرے ملک میں مختلف ہوتے ہیں۔ مسلمان طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کھانے، پینے اور دیگر جسمانی عیش و عشرت سے پرہیز کرتے ہیں، جس کا صحیح دورانیہ ہر مقام پر طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت پر منحصر ہوتا ہے۔
مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے علاقوں میں، روزے کے اوقات معتدل رہتے ہیں، کیونکہ خط استوا کے قریب کے ممالک میں دن کی روشنی نسبتاً متوازن ہوتی ہے۔
اس کے برعکس، ایک ملک جتنا زیادہ شمال میں ہوگا، دن اتنے ہی لمبے ہوں گے، اور اس لیے روزے کی مدت اتنی ہی لمبی ہوگی۔ اس کے برعکس، قطب جنوبی کے قریبی مقامات پر دن کی روشنی کم ہونے کی وجہ سے روزے کے اوقات کم ہوتے ہیں۔
متحدہ عرب امارات میں رمضان 2026 کا پہلا روزہ تقریباً 12 گھنٹے 46 منٹ کا تھا، جو گزشتہ سال کے ماہ رمضان کے پہلے روزہ سے تقریباً 30 منٹ کم ہے۔
جیسے جیسے مہینہ آگے بڑھتا ہے، روزے کے اوقات آہستہ آہستہ چند منٹوں تک بڑھتے جائیں گے، آخری ایام مہینے کے آغاز سے قدرے لمبے ہوتے ہیں۔
سب سے طویل ترین روزے:
شمالی روس، گرین لینڈ، اور آئس لینڈ جیسے قطب شمالی علاقوں کے مسلمان بلند ترین عرض بلد کی وجہ سے دنیا کے طویل ترین روزے کے اوقات کا تجربہ کر رہے ہیں۔
گرین لینڈ، آئس لینڈ، ناروے، سویڈن اور فن لینڈ جیسے ممالک شمالی نصف کرہ میں 16 گھنٹے سے زیادہ کا روزہ رکھیں گے اور اپنے دن کے بیشتر حصے میں سورج کی روشنی کا تجربہ کریں گے۔
دریں اثنا، سویڈن، ناروے، گرین لینڈ اور شمالی کینیڈا کے کچھ اونچائی والے علاقوں میں، دن کی روشنی کے انتہائی اوقات کی وجہ سے روزے 20 گھنٹے کے ہو رہے ہیں۔
مختصر ترین روزے:
خط استوا کے قریب یا جنوبی نصف کرہ میں واقع ممالک پہلے غروب آفتاب اور زیادہ متوازن دن کی روشنی کی وجہ سے مختصر روزے کا تجربہ کر رہے ہیں۔
برازیل، ارجنٹائن، یوراگوئے، جنوبی افریقہ، چلی اور نیوزی لینڈ کے کچھ حصوں میں، روزے کا دورانیہ عام طور پر تقریباً 11-13 گھنٹے ہوتا ہے۔ خط استوا جیسے انڈونیشیا، ملائیشیا اور کینیا کے مسلمان تقریباً 12سے 14 گھنٹے کے نسبتاً مستقل لیکن چھوٹے روزوں سے لطف اندوز ہوں گے۔
وہیں، شمالی نصف کرہ اور زمین کے شمالی-مشرقی علاقے میں واقع بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش میں روزہ کا دورانیہ 12 سے 13 گھنٹے ہے۔
