مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈے کہاں ہیں، جہاں ایران بیلسٹک میزائل داغ رہا ہے؟
اسرائیل اور امریکی حملوں کے بعد ایران مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں پر تیزی سے میزائل داغ رہا ہے۔
Published : February 28, 2026 at 6:27 PM IST
تہران: اسرائیل اور امریکہ نے ہفتے کے روز ایران پر حملہ کیا۔ اس کے جواب میں ایران نے مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں پر زبردست میزائل حملہ کیا۔ لڑاکا طیاروں کے علاوہ امریکی فوجی اڈوں میں بڑی تعداد میں ٹینکرز اور میزائل ڈیفنس سسٹم بھی موجود ہیں۔ چینی سیٹلائٹ نے ان اڈوں کی سیٹلائٹ تصاویر بھی جاری کیں۔
امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ چاہتے ہیں لیکن اس کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو روکنے کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ایران نے اس سے صاف انکار کر دیا ہے۔ اس سے جنگ چھڑ گئی ہے۔ ایران نے بحرین میں امریکی بحری اڈے کو نشانہ بنایا ہے۔ گزشتہ برس امریکا نے ایرانی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا۔
مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈے کہاں ہیں؟
بحرین - امریکی بحریہ کے پانچویں بیڑے کا صدر دفتر بحرین میں ہے۔ یہ بحری بیڑا خلیج، بحیرہ احمر، بحیرہ عرب اور بحر ہند کے کچھ حصوں کے لیے ذمہ دار ہے۔ یہ اڈہ امریکہ کے لیے میری ٹائم سکیورٹی کے حوالے سے انتہائی اہم ہے۔
قطر - العدید ایئر بیس، قطری دارالحکومت دوحہ کے باہر صحرا میں 24 ہیکٹر پر پھیلا ہوا ہے، جو امریکی سینٹرل کمانڈ کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ یہ مصر سے قازقستان تک ایک وسیع علاقے میں امریکی فوجی کارروائیوں کی نگرانی کرتا ہے۔ تقریباً 10,000 امریکی فوجی یہاں تعینات ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے جنوری میں یہاں ایک نیا رابطہ سیل کھولا، جو علاقائی فضائی اور میزائل دفاع کو مضبوط بنائے گا۔
کویت - امریکہ کے کویت میں کئی بڑے فوجی اڈے ہیں۔ کیمپ عارفجان امریکی فوج کا مرکزی دفتر ہے۔ علی السلم ایئر بیس عراقی سرحد سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اسے اپنے دشوار گزار علاقے کی وجہ سے "دی راک" کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کیمپ بوہرنگ 2003 کی عراق جنگ کے دوران تعمیر کیا گیا تھا اور یہ عراق اور شام میں تعینات امریکی افواج کے لیے ایک سٹیجنگ پوسٹ کے طور پر کام کرتا ہے۔
متحدہ عرب امارات (یو اے ای) - متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوظہبی کے جنوب میں الظفرا ایئر بیس واقع ہے، جس کا متحدہ عرب امارات کی فضائیہ کے ساتھ اشتراک کیا گیا ہے۔ یہ امریکی فضائیہ کے لیے ایک اہم اڈہ ہے، جو خطے میں داعش کے خلاف کارروائیوں اور جاسوسی مشنوں کی حمایت کرتا ہے۔ دبئی کی جبل علی بندرگاہ، اگرچہ کوئی باقاعدہ اڈہ نہیں ہے، مشرق وسطیٰ میں امریکی بحریہ کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے، یہی وجہ ہے کہ امریکی طیارہ بردار جہاز اور دیگر بحری جہاز باقاعدگی سے یہاں آتے ہیں۔
عراق - عراق مغربی صوبہ الانبار میں عین الاسد امریکی ایئر بیس کا گھر ہے۔ یہ عراقی سیکورٹی فورسز اور نیٹو مشنز کی حمایت کرتا ہے۔ 2020 میں، ایران نے ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بدلے میں بیس پر میزائل حملہ کیا۔ شمالی عراق کے کردستان کے علاقے میں، اربیل ایئر بیس امریکی اور اتحادی افواج کے لیے تربیت اور انٹیلی جنس شیئرنگ کے مرکز کے طور پر کام کرتا ہے۔
سعودی عرب - 2024 تک، سعودی عرب میں 2,321 امریکی فوجی تھے۔ وہ سعودی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور فضائی اور میزائل دفاع فراہم کرتے ہیں۔ ریاض کے جنوب میں 60 کلومیٹر دور پرنس سلطان ایئر بیس پر فوج کی ایک چھوٹی سی تعداد تعینات ہے جہاں پیٹریاٹ میزائل بیٹریاں اور ٹرمینل ہائی ایلٹیٹیوڈ ایریا ڈیفنس سسٹم موجود ہے۔
اردن - موفق السلطی امریکی فضائی اڈہ اردن کے دارالحکومت عمان سے 100 کلومیٹر شمال مشرق میں ازرق میں واقع ہے۔ یہ یو ایس ایئر فورس سینٹرل کے 332 ویں ایئر ایکسپیڈیشنری ونگ کا گھر ہے، جو لیونٹ کے علاقے میں مشن کے لیے تعینات ہے۔
ترکی - ترکی اور امریکہ مشترکہ طور پر جنوبی صوبہ ادانا میں انسرلک ایئر بیس چلاتے ہیں۔ یہ امریکی جوہری ہتھیار رکھتا ہے اور داعش کے خلاف اتحاد کی حمایت کرتا ہے۔ ترکی میں 1465 امریکی فوجی تعینات ہیں۔