اسرائیل حتمی انتخابی نتائج کا اعلان، نتن یاہو اور اپوزیشن دونوں کو نہیں مل پائی اکثریت، اب آگے کیا ہوگا؟
عرب جماعتوں کی شاندار کارکردگی نے نتن یاہو کا پورا کھیل بگاڑ دیا ہے۔ عرب جماعتوں کے اتحاد نے 19 سیٹوں پر قبضہ کیا ہے۔
Published : October 30, 2026 at 2:45 PM IST
یروشلم: اسرائیل میں حتمی انتخابی نتائج سامنے آ چکے ہیں، جس کے نتیجے میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ پارلیمنٹ میں نہ تو وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو کے اتحاد کو اور نہ ہی مرکزی اپوزیشن اتحاد کو اکثریت حاصل ہوئی ہے۔ اکثریتی اتحاد بنانے اور وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے مذاکرات کا عمل اب ہفتوں تک جاری رہ سکتا ہے۔ اگر یہ کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں تو ملک میں دوبارہ انتخابات کروانے کی نوبت آ سکتی ہے۔ ایک امکان یہ بھی ہے کہ نتن یاہو کے مخالفین جن میں یہودی اور عرب جماعتیں شامل ہیں آپس میں اتحاد کر لیں۔ یہ ایک غیر معمولی اور سیاسی طور پر متنازعہ قدم سمجھا جائے گا۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ وہ جماعتیں جنہوں نے نتن یاہو کو ہٹانے کے وعدے پر انتخابی مہم چلائی تھی، وہ بالآخر انہی کے ساتھ جا ملیں۔ ان دونوں صورتوں نے اس ملک میں شدید بحث چھیڑ دی ہے جو پہلے ہی گہری اندرونی تقسیم سے دوچار ہے۔
یہاں جانیں آگے کیا ہو سکتا ہے:
حتمی نتائج کے بعد، مذاکرات کا ایک ایسا دور شروع ہونے کی توقع ہے جو ہفتوں تک جاری رہ سکتا ہے۔سینٹرل الیکشن کمیٹی کی جانب سے جاری کردہ حتمی اعداد و شمار کے مطابق، نتن یاہو کے اتحاد نے 120 رکنی پارلیمنٹ میں 53 نشستیں حاصل کی ہیں۔ یہ ان کی گزشتہ پارلیمنٹ میں موجود 68 نشستوں کے مقابلے میں نمایاں کمی ہے۔
سابق فوجی سربراہ گاڈی آئزن کوٹ کی قیادت والی مرکزی اپوزیشن اتحاد نے 48 نشستیں حاصل کی ہیں، جبکہ عرب جماعتوں نے 19 نشستیں جیتی ہیں۔ اگرچہ ووٹوں کی گنتی مکمل ہو چکی ہے، لیکن نتائج کی ابھی باضابطہ تصدیق ہونا باقی ہے۔ توقع ہے کہ بدھ تک یہ نتائج ملک کے صدر کو پیش کر دیے جائیں گے۔ اس انتخاب کو بڑی حد تک نتن یاہو کے بارے میں ایک 'ریفرنڈم' کے طور پر دیکھا جا رہا تھا، حالانکہ اسرائیل میں عوام انفرادی امیدواروں کے بجائے سیاسی جماعتوں کو ووٹ دیتے ہیں۔ نتن یاہو کی جماعت 'لیکوڈ' نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں، اگرچہ 2022 کے پچھلے انتخابات کے مقابلے میں انہیں کم حمایت حاصل ہوئی ہے۔ اس بار ووٹر ٹرن آؤٹ تقریباً 78 فیصد رہی جو 1999 کے بعد سب سے زیادہ ہے۔
اسرائیل کے صدر جلد ہی کسی رہنما کو حکومت تشکیل دینے کی ذمہ داری سونپیں گے۔ اگر متعدد کوششوں کے باوجود حکومت تشکیل نہیں پاتی، تو ملک کو اگلے سال کے اوائل میں نئے انتخابات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
شاندار کارکردگی کے بعد، نتن یاہو کی نظریں عرب جماعتوں پر:
منگل کے انتخابات میں عرب قیادت والی جماعتوں نے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ پارلیمنٹ (نیسٹ) میں ان کی مجموعی نمائندگی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جس سے وہ مخلوط حکومت بنانے کی تگ و دو میں ممکنہ 'کنگ میکر' کی حیثیت اختیار کر گئی ہیں۔ آئزن کوٹ نے ان کے ساتھ ممکنہ اتحاد کے لیے دروازہ کھلا رکھا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط رکھی گئی ہیں، جن میں غزہ میں قائم تنظیم 'حماس' کو ایک انتہا پسند تنظیم کے طور پر تسلیم کرنا شامل ہے۔ تاہم، ان کے دیگر ممکنہ اتحادیوں میں سے کچھ نے اس شرط کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔
نتن یاہو نے عرب جماعتوں کی حمایت سے حکومت بنانے کے امکان کو پہلے ہی مسترد کر دیا ہے۔ وہ اور ان کی جماعت، 'لیکوڈ'، اب یہ الزام لگا رہے ہیں کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے اور انہوں نے الیکشن کمیٹی سے تحقیقات کرانے کی درخواست کی ہے۔ لیکوڈ نے اس دعوے کی تائید میں کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا ہے۔
بیرونی مداخلت کے الزامات
دوسری جانب، الیکشن کمیٹی نے انٹیلی جنس ایجنسی 'شن بیٹ' سے کہا ہے کہ وہ بیرونی مداخلت کے الزامات کی تحقیقات کرے۔ اگرچہ اس درخواست میں عرب جماعتوں کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن نتن یاہو نے اس کا حوالہ دیتے ہوئے یہ دلیل دی ہے کہ کسی اور جماعت کو ان (عرب جماعتوں) کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ نتن یاہو کے مخالفین نے ان پر الزام لگایا ہے کہ وہ عوام کو ڈرا دھمکا رہے ہیں اور ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے عرب سیاسی جماعتوں اور اسرائیل کے 20 فیصد عرب شہریوں کے خلاف امتیازی سلوک میں اضافہ ہو۔
یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ بیرونی مداخلت کے یہ تازہ الزامات کس نے لگائے ہیں۔ تاہم، قطر نے ایک سخت بیان جاری کرتے ہوئے ان دعووں کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اس نے انتخابی نتائج پر اثر انداز ہونے کے مقصد سے کسی بھی سرگرمی کے لیے کوئی فنڈنگ فراہم نہیں کی ہے۔ بہت سے اسرائیلی، توانائی سے مالا مال اس خلیجی ملک کو حماس کا حامی سمجھتے ہیں۔ اس سے قبل بھی، قطری اثر و رسوخ سے متعلق الزامات اسرائیلی سیاست میں کافی تنازعہ کھڑا کر چکے ہیں۔
انتخابی نتائج پر سات اکتوبر کے واقعات کے گہرے اثرات
ان انتخابات میں حماس کے 7 اکتوبر 2023 کو کیے گئے حملے کو مرکزی مدعا بنایا گیا۔ اس دن کے واقعات انتخابی مہم کے دوران نمایاں رہے۔ اسرائیلی شہری جنگ زدہ غزہ میں پیدا ہونے والے انسانی بحران کی نسبت 7 اکتوبر کی سیکیورٹی ناکامیوں پر زیادہ مرکوز رہے۔ نتن یاہو نے سات اکتوبر کے واقعات کی تحقیقات شروع کرانے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کے حامیوں کا استدلال ہے کہ انہوں نے ملک کو اس مشکل دور سے نکالا اور غزہ، لبنان اور ایران سے متعلق تنازعات میں اہم کامیابیاں حاصل کیں۔
نتن یاہو کے کچھ مخالفین کا کہنا ہے کہ اگر وہ اقتدار میں آئے تو ان کا پہلا قدم ایک تحقیقاتی کمیشن قائم کرنا ہوگا۔
فوجی خدمات سے استثنیٰ کا معاملہ بدستور تنازع کا باعث بنا
تیزی سے بڑھتی ہوئی 'الٹرا آرتھوڈوکس' یہودی آبادی کو دی گئی یہ چھوٹ قوم کو گہری تقسیم سے دوچار کر چکی ہے۔ جنگ کے تین سال گزرنے کے بعد یہ استثنیٰ اور بھی زیادہ متنازع ہو گیا ہے۔ اس جنگ میں تقریباً ایک ہزار فوجی اور ریزروسٹ (فوجی ریزرو دستوں کے ارکان) ہلاک ہو چکے ہیں۔ نتن یاہو کا حکمران اتحاد طویل عرصے سے 'الٹرا آرتھوڈوکس' یہودی جماعتوں پر انحصار کرتا رہا ہے، جو مسلسل یہ مطالبہ کرتی رہی ہیں کہ یہ استثنیٰ برقرار رکھا جائے۔ غزہ میں جاری جنگ کے دوران اپنے بیٹے کو کھو نے والے اپوزیشن لیڈر آئزن کوٹ نے ان استثنیٰ کو ختم کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔
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