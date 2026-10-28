اسرائیل انتخابی نتائج: ووٹوں کی گنتی جاری، نتن یاہو اور اپوزیشن میں کانٹے کی ٹکر، عرب جماعتیں بن سکتی ہیں کنگ میکر
اپوزیشن کے آئزن کوٹ نے کچھ شرائط کے ساتھ عرب جماعتوں کے ساتھ اتحاد کرنے کا امکان کھلا رکھا ہے۔
Published : October 28, 2026 at 8:39 PM IST
یروشلم: اسرائیل کے قومی انتخابات میں ووٹوں کی گنتی جاری ہے، لیکن ابھی تک کوئی واضح فاتح سامنے نہیں آیا ہے۔ وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو اور ان کے اہم حریف، گاڈی آئزن کوٹ، اب مخلوط حکومت بنانے کی کوشش کرتے نظر آئیں گے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں مذاکرات کے کئی ہفتے تک جاری رہ سکتے ہیں۔
اس انتخاب کو ملک کے طویل ترین عرصے تک وزیر اعظم رہنے والے بنجمن نتن یاہو کے لیے ایک 'ریفرنڈم' (عوامی رائے شماری) کے طور پر دیکھا جا رہا تھا۔ واضح نتیجہ سامنے نہ آنے کے باوجود، نتن یاہو نے بدھ کی صبح تین بجے کے فوراً بعد یروشلم میں اپنے حامیوں سے ایک جارحانہ انداز میں خطاب کیا۔
خبر لکھے جانے تک تقریباً 85.6 فیصد ووٹوں کی گنتی مکمل ہو چکی تھی، جس میں نتن یاہو کی جماعت 'لیکوڈ' سب سے زیادہ ووٹ (تقریباً 20 فیصد) حاصل کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ شرح 2022 کے گزشتہ انتخابات کے مقابلے میں کم ہے، اس دوران لیکوڈ نے 23.4 فیصد ووٹ حاصل کیے تھے۔
تاہم، ابتدائی نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ نتن یاہو کے دائیں بازو کی جماعتوں کے موجودہ اتحاد کی حمایت میں نمایاں کمی آئی ہے۔ نتیجتاً، ان کا بلاک حکومت بنانے کے لیے درکار 61 نشستوں کے ہدف تک پہنچنے میں ناکام رہا ہے۔
نتن یاہو کے بنیادی حریف، گاڈی آئزن کوٹ نے تقریباً 16 فیصد ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اگرچہ اسرائیل کی مرکزی انتخابی کمیٹی کے اعداد و شمار میں ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ 120 رکنی پارلیمنٹ (نیسٹ) میں ہر جماعت کو کتنی نشستیں ملیں گی، لیکن اندازوں کے مطابق آئزن کوٹ کے لیے بھی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر اکثریتی اتحاد بنانا مشکل ہوگا۔
منگل کے انتخابات میں عرب جماعتیں ایک نمایاں قوت کے طور پر ابھریں، جنہوں نے مجموعی طور پر 14 فیصد ووٹ حاصل کیے۔ آئزن کوٹ نے کچھ شرائط کے ساتھ عرب جماعتوں کے ساتھ اتحاد کرنے کا امکان کھلا رکھا ہے، لیکن ان کے دیگر ممکنہ اتحادیوں نے اس امکان کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔
اسرائیل کا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا، اس کا فیصلہ ہونے میں مذاکرات کے کئی ہفتے لگ سکتے ہیں، یا پھر اس کے نتیجے میں دوبارہ انتخابات بھی کروانے پڑ سکتے ہیں۔
اسرائیل میں ووٹوں کی گنتی کے حوالے سے اہم نکات درج ذیل ہیں:
ووٹوں کی گنتی میں کوئی واضح فاتح سامنے نہیں آیا ہے، جس کے بعد اقتدار حاصل کرنے کے لیے پیچیدہ سیاسی جوڑ توڑ کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ اسرائیل میں، ووٹرز انفرادی امیدواروں کے بجائے سیاسی جماعتوں کو ووٹ دیتے ہیں۔ چونکہ آج تک کوئی بھی جماعت تنہا پارلیمانی اکثریت حاصل نہیں کر سکی ہے، اس لیے مخلوط حکومت بنانے کے لیے پارٹی رہنماؤں کو آپس میں معاہدہ کرنا پڑتا ہے۔
انتخابات کے ابتدائی نتائج ظاہر کرتے ہیں کہ نتن یاہو اور آئزن کوٹ کی قیادت والے بلاکس کے درمیان سخت مقابلہ ہے، جس میں نتن یاہو کو معمولی برتری حاصل ہے۔ تاہم، ایسا لگتا ہے کہ دونوں ہی فریق پارلیمانی اکثریت کے ساتھ حکومت بنانے کے لیے درکار 61 نشستوں کے ہندسے تک پہنچنے میں ناکام رہے ہیں۔
عرب جماعتیں اگلی مخلوط حکومت میں کلیدی کردار ادا کر سکتی ہیں:
انتخابات کے حتمی نتائج جمعرات تک متوقع ہیں، اور ابتدائی گنتی کے اعداد و شمار میں معمولی تبدیلی آ سکتی ہے۔ چونکہ کوئی واضح فاتح سامنے نہیں آیا ہے، اس لیے عرب جماعتوں پر مشتمل ایک اتحاد اسرائیل کے اگلے وزیر اعظم کے انتخاب میں فیصلہ کن کردار ادا کر سکتا ہے۔ نتخابات کی رات اپنی تقریر میں، نتن یاہو نے ایک بار پھر عرب جماعتوں کی حمایت سے حکومت بنانے کے امکان کو مسترد کر دیا تھا۔ دوسری جانب، آئزن کوٹ نے کچھ شرائط کے ساتھ ان کے ساتھ کام کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے جن میں یہ شرط بھی شامل ہے کہ وہ اسرائیل کو ایک یہودی ریاست کے طور پر تسلیم کریں۔
تاہم، اس اقدام سے اپوزیشن میں موجود آئزن کوٹ کے کچھ اتحادی ناراض ہو سکتے ہیں، جنہوں نے عہد کر رکھا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں عرب جماعتوں کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے۔
اسرائیل میں عرب جماعتوں کی تاریخ:
انتخابات میں عرب جماعتوں کی شاندار کارکردگی کے بعد، اسرائیلیوں کے درمیان ان کی اپنی شناخت کے حوالے سے ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے۔
یائر گولان، جن کی ’ڈیموکریٹس‘ پارٹی حکومتی اتحاد میں عرب قیادت والی جماعتوں کو شامل کرنے کی حامی ہے، نے کہا، "اگر ہم نے خوف کے سائے میں جینا بند نہ کیا، تو یہاں ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ ہمیں اب اس نسلی تفریق کو مزید قبول نہیں کرنا چاہیے جو نتن یاہو نے یہودی اور عرب ووٹوں کے درمیان پیدا کی ہے۔"
اسرائیل کے عرب شہری ان فلسطینیوں کی اولاد ہیں جو 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد اسی خطے میں رہ گئے تھے۔ انہیں اکثر امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور فلسطینی کاز کی حمایت کی وجہ سے انہیں شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ سات اکتوبر کے واقعات کے بعد یہ شکوک و شبہات مزید گہرے ہو گئے حالانکہ ہلاک یا اغوا ہونے والوں میں عرب شہری بھی شامل تھے۔
’یونائیٹڈ عرب لسٹ‘ کے ہیڈ کوارٹر میں رات بھر جشن کا سماں رہا۔ یہ واحد عرب جماعت ہے جو 2021 میں کچھ عرصے کے لیے حکومتی اتحاد کا حصہ رہی تھی۔ پارٹی رہنما منصور عباس نے اعلان کیا کہ "ہم یہیں موجود ہیں، ہم حاشیے پر (یا نظر انداز کیے جانے والے) نہیں ہیں۔"
کچھ اسرائیلیوں کے لیے یہ حقیقت عجیب، اور شاید کچھ بے چینی پیدا کرنے والی بھی تھی۔ تل ابیب سے تعلق رکھنے والی ایک ووٹر، ہانا دوخان نے کہا، "ہم آہستہ آہستہ ایک ایسے موڑ پر پہنچ رہے ہیں جہاں ہمیں حقیقت کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ میرا نہیں خیال کہ عربوں کے بغیر حکومت بنانا ممکن ہے۔"
دوسری طرف، کچھ لوگ پرامید بھی تھے۔ تل ابیب ہی کی ایٹی ویسوتسکی کوہن نے کہا کہ "یہ ہمارے معاشرے کو بہتر بنانے کی راہ ہموار کر سکتا ہے،" جبکہ اس بات کو بھی یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ اسرائیل یہودی عوام کے لیے ایک قومی گھر کے طور پر قائم رہے۔
ناصرہ ( اسرائیل کے سب سے بڑے عرب شہروں میں سے ایک) کے رہائشی عونی زعبی نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ایک ایسے ملک میں جہاں انتہا پسندانہ بیانیے میں اضافہ ہو رہا تھا، اب شاید بالآخر عقل و شعور کی واپسی ہو سکے۔ زعبی نے کہا، "عربی زبان بولنا تو عملی طور پر ایک جرم بن چکا تھا۔"
انتخابی مہم کے دوران فلسطینی مسائل کو بہت کم اہمیت دی گئی:
اسرائیلی عوام کی بڑی تعداد فلسطینی ریاست کے قیام کی مخالف ہے۔ کسی بھی اہم امیدوار نے طویل عرصے سے تعطل کا شکار امن عمل کو بحال کرنے کی وکالت نہیں کی۔ یہاں تک کہ فلسطینی-عرب سیاست دان اور ’رام‘ پارٹی کے سربراہ منصور عباس نے بھی اپنی انتخابی مہم میں بنیادی طور پر عرب برادریوں کے اندر جرائم سے متعلق خدشات پر توجہ مرکوز رکھی۔
شمالی اسرائیل کے عرب شہر سخنین میں، جب انتخابات کی رات منصور عباس کے لیے منعقدہ تقریب کے دوران اسکرینوں پر ’ایگزٹ پولز‘ کے نتائج دکھائے گئے تو ’رام‘ پارٹی کے حامی خوشی سے جھوم اٹھے۔
سات اکتوبر کے حملوں نے انتخابات پر گہرا اثر ڈالا۔
یہ انتخابات 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملوں کے بعد پیدا ہونے والے پس منظر میں منعقد ہوئے۔ اس واقعے کے نتیجے میں غزہ اور اس سے باہر جنگ چھڑ گئی۔ اسرائیل کی تاریخ کے اس سب سے مہلک دن کا ذکر انتخابی مہم میں نمایاں رہا۔ اسرائیلی عوام نے جنگ زدہ غزہ کی انسانی صورتحال کے بجائے سات اکتوبر کو ہونے والی سیکیورٹی ناکامیوں اور اپنے معاشرے پر پڑنے والے بھاری بوجھ پر زیادہ توجہ دی۔
نتن یاہو نے سات اکتوبر کے واقعات کی تحقیقات شروع کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور اس کے بجائے سیکیورٹی کی خامیوں کا ذمہ دار فوج کو ٹھہرایا ہے۔ ان کے حامیوں کا استدلال ہے کہ انہوں نے ملک کو ایک مشکل دور سے نکالا اور غزہ، لبنان اور ایران سے متعلق تنازعات میں نمایاں کامیابیاں حاصل کیں۔ اس کے برعکس، ان کے مخالفین کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے دورِ اقتدار میں پیش آنے والی سکیورٹی ناکامیوں کے لیے جوابدہ ٹھہرایا جانا چاہیے، اور انہوں نے اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
یہودی اسرائیلیوں کے درمیان فوجی خدمات کے حوالے سے گہرے اختلافات پائے جاتے ہیں، جن کی جڑیں مذہبی تفاوت میں پیوست ہیں۔
انتہائی قدامت پسند (الٹرا آرتھوڈوکس) یہودی مردوں کو فوجی خدمات سے استثنیٰ دیے جانے کے معاملے نے ملک کے اندر ایک گہری خلیج پیدا کر دی ہے۔ طویل عرصے تک جاری رہنے والے تنازعات کے بعد، ان استثنیٰ جات کے گرد تنازعہ مزید شدت اختیار کر گیا ہے۔
نتن یاہو کا حکومتی اتحاد طویل عرصے سے انتہائی قدامت پسند یہودی جماعتوں کی حمایت پر انحصار کرتا رہا ہے، جو مسلسل یہ مطالبہ کرتی رہی ہیں کہ یہ استثنیٰ برقرار رکھا جائے۔
غزہ میں جاری جنگ کے دوران اپنے بیٹے اور دو بھتیجوں کو کھونے والے آئزن کوٹ نے ان استثنیٰ جات کو ختم کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے بدھ کی صبح اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا۔
ایگزٹ پولز سے ظاہر ہوتا ہے کہ انتہائی قدامت پسند جماعتوں کی حمایت میں کمی آئی ہے، جو ووٹرز کے درمیان بڑھتی ہوئی بے اطمینانی کی نشاندہی کرتی ہے۔
دن بھر اور پورے ملک میں ووٹروں کی بڑی تعداد نے ووٹ ڈالنے کے عمل میں حصہ لیا:
منگل کی رات جب ووٹنگ کا عمل مکمل ہوا، تو اسرائیل کی مرکزی الیکشن کمیٹی کے حتمی اعداد و شمار سے ظاہر ہوا کہ اہل ووٹروں میں سے 77.7 فیصد نے اپنے ووٹ ڈالے۔ یہ 1999 کے بعد سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہے جو 2022 کے گزشتہ انتخابات کے مقابلے میں سات فیصد سے زیادہ کا اضافہ ہے اور یہ اس انتخاب کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔
(خبر لکھے جانے تک نتن یاہو اتحاد کو 53 نشستیں، گاڈی آئزن کوٹ بلاک کو 48 سیٹیں جبکہ عرب جماعتوں کو 19 سیٹوں پر جیت مل چکی تھی۔)
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